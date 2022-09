¿Cuánta gente usa reloj?

Como entusiasta de los relojes y relojería el futuro del sector es algo que me interesa y que me preocupa, de hecho es una cuestión que suelo trasladar a mis invitados a las entrevistas, intentar vaticinar cómo será el futuro del reloj.

La pregunta directa era ¿Cuánta gente lleva un reloj?, pero su respuesta es compleja ya que depende del sector social y el grupo demográfico que escojamos. No es lo mismo un directivo de 50 años, que un milennial que está terminando sus estudios. Tampoco es igual alguien que viva en España, Reino Unido o el Principado de Mónaco; que un habitante de Cuba, Venezuela o Ghana.

Como lo que me interesa es indagar sobre lo que conozco, he intentado centrarme en la población de España que lleva reloj. La primera aproximación nos la da Statista en su «Número de personas que poseían relojes en España de 2014 a 2019, por número de unidades». En ella dicen que había 29 millones de españoles que en 2019 poseían relojes, mientras que 11 millones no tenían ninguno. Las cifras de 2014 eran más optimistas para los amantes de la horología: 33 millones de la población española tenía relojes mientras que solamente 6 millones no tenían ninguno.

Parece por tanto que el hábito relojero, pese a estar en declive sigue siendo muy popular. Pero atención, porque ser propietario de uno o varios relojes no significa que los usemos, o al menos que los usemos habitualmente. El estudio norteamericano «Consumer Watch Report» de NPD Group y CivicScience exponía que en 2017 solamente un 32% de la gente usaba un reloj a diario.

A grandes rasgos podemos decir que en lo que a nuestro país se refiere, la mayoría de sus residentes tienen al menos un reloj, el 62%. Si bien son relojes que no suelen usarse o que no lo hacen en absoluto. Me encaja con lo que veo por la calle, muñecas desnudas o como máximo adornadas por pulseras y relojes reservados mayoritariamente para eventos sociales, una forma de status social y apariencia que no son raros de encontrar en fiestas, bodas y entrevistas de trabajo.

He salido a la calle y como suelo hacer instintivamente me he ido fijando en los relojes de pulsera que llevaba las personas, pero esta vez, he ido contando también cuántos llevaban un reloj en su muñeca y cuántos no. Aprovechando el buen tiempo estival con las mangas descubiertas, durante una mañana y una tarde paseando por mi barrio, me crucé con 212 transeúntes y de ellos solamente 51 vestían un reloj convencional (analógico o digital), es decir, un 24%. Los que llevaban un smartwatch fueron 35 (16,5%), y smartbands conté 24 (11,3%). Casi la mitad de todos, 102 (48,1%) no llevaban nada en su muñeca.

Si agregamos tenemos que los conectados (smartbands y smartwatches) representaron casi el 28% (59 personas). Y que 110 transeuntes llevaban algo en la muñeca (convencional o smart), y 102 no llevaban nada.

No es una mecánica elaborada y el universo es muy pequeño, pero creo que esas cifras se ajustan bastante a la realidad heterogénea, o sea, sin considerar la edad y asumiendo que el nivel socioeconómico no sería demasiado dispar al tratarse de mi entorno geográfico cercano.

La metodología era sencilla, cualquier caminante con el que me encontrase servía siempre y cuando pudiera verle las dos muñecas y en caso de llevar algo, identificarlo.

¿Qué llevan en la muñeca? Personas Porcentaje Ninguno 102 48,1% Reloj convencional 51 24,1% Smartwatch 35 16,5% Smartband 24 11,3% TOTAL 212 100,0%

¿Qué llevan en la muñeca? Personas Porcentaje Muñeca desnuda 102 48,1% Muñeca vestida 110 51,9% TOTAL 212 100,0%

Para aquellos que estén interesados en buscar patrones dentro de la aleatoreidad, esta es la secuencia cronológica de avistamientos: Smartwatch, Smartband, Reloj convencional, Smartwatch, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Reloj convencional, Ninguno, Ninguno, Smartwatch, Smartwatch, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Smartwatch, Smartband, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Smartband, Ninguno, Reloj convencional, Ninguno, Smartwatch, Reloj convencional, Smartwatch, Ninguno, Reloj convencional, Reloj convencional, Ninguno, Smartband, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Reloj convencional, Smartband, Ninguno, Smartband, Ninguno, Smartwatch, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Reloj convencional, Reloj convencional, Smartband, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Smartband, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Smartwatch, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Ninguno, Smartwatch, Smartwatch, Ninguno, Smartwatch, Ninguno, Smartband, Reloj convencional, Reloj convencional, Smartwatch, Ninguno, Reloj convencional, Smartwatch, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Smartband, Reloj convencional, Ninguno, Smartband, Reloj convencional, Reloj convencional, Ninguno, Smartwatch, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Smartband, Ninguno, Reloj convencional, Reloj convencional, Smartwatch, Smartwatch, Smartwatch, Smartwatch, Ninguno, Smartband, Reloj convencional, Ninguno, Smartwatch, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Ninguno, Smartwatch, Ninguno, Smartwatch, Smartband, Smartwatch, Ninguno, Smartwatch, Ninguno, Reloj convencional, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Smartband, Reloj convencional, Reloj convencional, Reloj convencional, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Ninguno, Reloj convencional, Smartwatch, Smartwatch, Ninguno, Reloj convencional, Reloj convencional, Smartband, Reloj convencional, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Smartwatch, Ninguno, Ninguno, Smartwatch, Reloj convencional, Ninguno, Smartband, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Smartwatch, Ninguno, Ninguno, Smartband, Smartband, Ninguno, Ninguno, Smartwatch, Smartband, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Smartband, Smartwatch, Smartwatch, Smartband, Smartwatch, Reloj convencional, Ninguno, Reloj convencional, Reloj convencional, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Reloj convencional, Reloj convencional, Ninguno, Reloj convencional, Ninguno, Smartband, Smartband, Smartwatch, Reloj convencional, Reloj convencional, Ninguno, Reloj convencional, Ninguno, Ninguno, Ninguno, Smartwatch, Ninguno, Ninguno.