Actualización sobre el fraude de Tb Buti en Kickstarter

Continuando con El fraude de TB Buti que publiqué hace unos meses y tras el pasotismo de Kickstarter e incluso de la mayoría de afectados continué investigando por mi cuenta, invirtiendo tiempo con el fin de que en la medida de lo posible se hiciera justicia.

En la página de Kickstarter de uno de los dos proyectos del TB Buti Cockpit se mencionaba la propiedad de la marca «TB TBUTI«, aún estaba vigente. Me puse a investigarlo. En efecto fue registrada en 2015 en beneficio de su propietario Alessandro Soave quien la sigue teniendo activa y en propiedad hasta el año 2025. Si los timadores de Tbbuti la comenzaron a usar en 2019 y Soave no estaba al tanto, aquello representaba una infracción de marca. Puesto que la gestión la llevó a cabo un tal Luigi Carlini del bufete de abogados Carlini Legal con sede en España, decidí ponerme en contacto con ellos a ver qué me podían aclarar del tema.

La firma Carlini es especialista en la propiedad intelectual e industrial, así que seguro que tendrían mucho que decir. No con demasiada celeridad finalmente me contestaron, no estaban al tanto del incidente, pero estaban decididos a proteger a su cliente. Con un simple «gracias» dieron por cerrada la colaboración, intuyo que por una parte no podían revelarme más información al respecto y que por otra mi contribución tampoco es que fuera demasiado apreciada.

Un par de meses después, igualmente ante el silencio de los medios y de la propia plataforma de mecenazgo se podía leer en sendos proyectos:

«TbButi Swissmade Automatic Cockpit Chronograph Watch es sujeto de una disputa de propiedad intelectual y actualmente no está disponible»







«TbButi Swissmade Eta Automatic Chronograph Cockpit Watch es sujeto de una disputa de propiedad intelectual y actualmente no está disponible»







Perry Chen, Yancey Strickler y Charles Adler, los fundadores de Kickstarter se mantienen al margen de la polémica, nada nuevo considerando que el de Tb Buti no es el primer caso de infringimiento de marca o de patente y que demuestra la poca seguridad y las pocas comprobaciones que realiza la plataforma.

Finalmente lo que no consiguieron las víctimas y lo que no intentó Kickstarter lo había logrado iniciar yo. Satisfecho por haber equilibrado un poco la balanza comunicando y dando a conocer las tácticas de listillos, ladrones y aprovechados como es el caso de Matthew Cule de Culem Watches que tras comprometerse, cuando logran lo que quieren olvidan todo, o de Sonne Germany Watches quiero terminar con un mensaje de esperanza. Se ha demostrado que aquellos que son honestos, cumplen y hacen las cosas bien terminan teniendo éxito, ahí tenemos al

prototipo de Wicked Watch Co. Pearl Diver NH35, Mitch Mason Watches Chronicle o al RZE/Reise Resolute. Gente que a base de tesón y no de engaños como Tbbuti han logrado llevar a cabo uno de sus sueños y además, ganar dinero con ello.