Mechero de gasolina Champ

La marca austriaca Champ cosechó bastante éxito en cuanto a marcas europeas de encendedores asequibles, igual que su compatriota IMCO. Sorprendentemente parece que incluso de la web haya desaparecido todo su rastro. esRevistas indagó al respecto de ella en Encendedor de gasolina Champ, así que tomando sus directrices, profundicé un poco más en ella.

Su origen debió comenzar a finales de 1930 o principios de 1940, ya que se encuentran encendedores de esta marca pertenecientes a ese período. Si bien no es hasta 1952 en que se documenta la solicitud de registro de marca y de su logo según consta en la Official Gazette of the United States Patent Office, Volumen 672 efectuado en Nueva York por parte de Austam Manufacturing Corporation. En 1973 se renueva y se da por expirada en 1994, señal de que a esas alturas la empresa ya no estaba en activo.

En el empaquetado aparece el punto verde Der Grüne Punkt instaurado por el gobierno de Alemania en 1991, por tanto el mechero es posterior a ese año y presumiblemente anterior a 1994. Entre los modelos más populares de la marca estuvieron los:

– Revolt gira el quemador para poder encender pipas.

– Champ-o-matic semiautomático con pulsador como los IMCO y parecido al Streamline patentado en 1956 por Kara Werk Maschinen und Metallwarenfabrik Gesellschaft.

– Jet Stream

– Trimlite







Todos ellos dejaron de fabricarse durante la década de los 70, así los que quedaron como es el caso de este protagonista, parece que ni siquiera tenían denominación propia. Se vendían como «estilo Zippo» o «tipo Zippo», dando la impresión que la marca terminó viviendo solamente de este tipo de encendedores. Incluso en España eran económicos, unas 1.500 pesetas en la época cuando un Zippo equivalente costaba algo más del doble. No es extraño que estos encendedores se utilizaran como base para regalos personalizados (merchandising), con publicidad de entidades bancarias ya desaparecidas como la Caja Rural de Málaga (ahora Cajamar), De Diego, Tayre o Winston.







Con esta marca se comercializan hoy en día encendedores recargables por USB de bajo costo y un aspecto chino indisimulable. Por fortuna dado que Champ fabricó tantas unidades, aún los podemos encontrar en estado NOS (New Old Stock) a un precio que en eBay no llega a los 7€ incluyendo el envío.























































La principal novedad es que su exterior es de acero inoxidable, en vez de latón cromado como los Zippo. Los acabados son buenos, pero no tan refinados como los de un Zippo 250.

El cierre y su pestaña ofrecen una buena sensación de durabilidad, aunque el sonido del clic no es tan limpio como en un Zippo. En las versiones en negro la bisagra está pintada de ese color, así como la parte inferior del armazón, elementos que en un Zippo muestran el latón desnudo en color dorado.

El cortavientos del quemador tiene un diseño algo diferente al de Zippo, pero se ve de buena calidad. El rascador y su eje se ven también robustos pero no ofrecen la misma suavidad que un Zippo, ni sobre todo la misma sensación de control.

Cuando lo abrimos notamos que tiene menos algodón o que este se ha apelmazado con el paso del tiempo, en el segundo caso comparado con un Zippo con esos años a sus espaldas ha envejecido peor, por lo que me inclino a pensar que es un algodón de peor calidad, lo cual tiene fácil arreglo. La tapa del depósito es de un material que parece plástico o silicona en vez de fieltro. Lo bueno que tiene es que se puede retirar mediante una hendidura, no es necesario doblarlo cada vez que queremos cargarlo de combustible. En principio su sistema debería ser mejor, reduciendo la evaporación de la nafta o gasolina.



















En resumen una gran alternativa a los codiciados y cotizados Zippo por una fracción de su precio. Constructivamente tiene puntos atractivos, su metal de superior calidad y robustez, o el cierre del depósito más eficaz a la par que económico. Los problemas son de detalles, que si bien nada tienen que ver con la eficacia de encendido hacen que no sean igual de satisfactorios que un Zippo. Seguramente si comparáramos un Champ hecho en Austria en vez de China, las cosas serían diferentes.

Funciona muy bien, es fácil de conseguir en estado NOS por internet, pero ojo, porque a medida que se vayan reduciendo estoy seguro que su precio aumentará. Por otro lado es la exclusividad de llevar un instrumento que pocos conocen, perteneciente a una histórica marca como Champ pero que pocos recuerdan ya… Incita a cuestionarse cómo es posible que un encendedor Champ con esa estupenda relación calidad-precio no saliera adelante y los Zippo perduren.