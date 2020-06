STRYVE Pelagos (Tudol Pelagos)

Salvo contadas excepciones como los Parnis Master, el Sugess Mechanical Chronograph Moonphase o el Starking AM-0184, nunca me han terminado de convencer los relojes chinos. Si bien con sus especificaciones en mano, pueden resultar sorprendentes, al final, la calidad de materiales, de acabados y de control de calidad empañan sus sensaciones.

Tampoco estoy a favor de las falsificaciones o fakes. Lo más cercano fueron homenajes como el Parnis Milgauss, el Alpha Moonwatch o el Steel Bagelsport Cosmograph Daytona, relojes que rinden tributo a leyendas de la relojería, pero que al final no dejan de ser una copia, y que termino sin apenas usar.

El caso de hoy es más extraño aún, porque aunque se comercializa bajo marcas como STRYVE, Age Girl o SHUNYOUSHI, no deja de ser un reloj falso en toda regla, reproduciendo el Tudor Pelagos (25600TB) de 4.320€, o sea un Tudol Pelagos a sólo 90€.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42,5mm de diámetro sin contar la corona. 12mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Cerámico rotativo unidireccional Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 3 ATM Peso 150g Movimiento N/D Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones N/D Origen China Garantía 1 año PVP 99$ -90,90€ al cambio- Distribuidor Aliexpress

Presentación

Poco podemos decir en cuanto al packaging del STRYVE Pelagos, el habitual «no paquete» de los relojes de origen asiático. Una caja con el reloj muy bien protegido envuelto en plástico de burbujas, y dentro de dos bolsas con autocierre, el reloj, incluyendo plásticos protectores en el cristal, la trasera y el brazalete. Una sencillez que baja costes, y que reduce las probabilidades de problemas en aduanas. Por otro lado, un caja de imitación tampoco me resulta un reclamo interesante.







Introducción

Si bien el último Tudor Pelagos data de 2012, la historia de este guardatiempo se engloba dentro de los grandes de la relojería. En 1954, se lanzaban el Rolex Submariner y el Tudor Submariner referencia 7922 que contaba ya con sus características manecillas tipo snowflake (copo de nieve), pensadas para mejorar la legibilidad de las agujas bajo el agua, y para diferenciar la horaria de la minutera de un simple vistazo.







Este STRYVE Pelagos, replica por tanto al Tudor Pelagos M25600TB-0001. Fabricado por la manufactura china ZF Factory, lo ofrecen esencialmente en tres gamas:

– 300€-800€: Caja y brazalete de titanio. Bisel cerámico con Superluminova. Cristal de zafiro. 100M, calibre Seagull ST2130 (clon ETA 2824) o Miyota 9015. Denominado «Perfect Copy» o «Best Edition».

– 90€-150€: Caja y brazalete de acero. Bisel cerámico. Cristal de zafiro. 30M, calibre Miyota.

– 50€-80€: Caja y brazalete de acero. Bisel de aluminio. Cristal mineral. No WR, calibre chino.

Efectivamente, hay rangos intermedios que mezclan características, así por ejemplo, podemos encontrar el modelo básico ofreciendo un WR30M, y combinaciones similares. Comparado con el modelo genuino, parece que hubiera mucha diferencia:

– 4.320€: Caja y brazalete de titanio. Cristal de zafiro. 500M, calibre Tudor MT5612 COSC.

A riesgo de que los puristas y los amantes de los intangibles me pongan a caldo, si lo ponemos en el contexto del anterior Pelagos, el 25500TN que montaba un ETA 2824, no parece que sea para tanto.

El vendedor me había hecho llegar unas fotografías y hasta un vídeo del reloj por WhatsApp, al verlo, me quedé impresionado de su apariencia. La ética comercial china no es de las que yo considere que está entre las más reputadas, así que pensé que podría tratarse del modelo superior, el que tenía a la venta por 350€. Aún así me decidí en ir a por él, es una pieza que me encanta, y que como Paul Davis lo había llevado en algunas de sus aventuras, podría servirme de atrezzo útil. No tardaron en confirmarse mis peores sospechas, las fotografías no eran del reloj a la venta, sino de un Tudor Pelagos original que también se vendía y que fueron publicadas en el portal Hi-Watch.com en 2018. La cosa empezaba mal.













Debo mencionar también que aunque no pongan demasiado empeño, y su hermana Alibababa prohíben las falsificaciones, así que en el anuncio aparecía la versión estéril del reloj, si bien una nota en el anuncio decía algo como «El reloj viene con logotipo. Si tienes dudas, pídenos fotografías».







Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable, bautizada como «Titanium steel», en el sentido de que es acero, pero con un tono que intenta replicar el titanio del Pelagos de Tudor. Mantiene los 42,5mm de diámetro, y tiene 12mm de altura contra los 15mm del original. La calidad aparente es buena, sin fallos de calidad, y si es cierto que ofrece una resistencia al agua de 30 metros, suficiente para lavarse las manos con él. La corona es roscada y va firmada con el logotipo de Tudol.







También hacemos notar que reproduce la estética de la válvula de helio.







La esfera está muy lograda, replicando la del original a la perfección, tanto su color, como la calidad de las serigrafías es buena. Los índices están aplicados, reproduce la estructura 3D del original, y la alineación de todos los elementos, incluyendo el fechador situado a las 3 es buena. Las agujas adoptan la característica forma snowflake en color blanco con la parte central en color azul. Es el diseño original, por tanto perfecto en ese sentido.







El lumen en las manecillas y los índices es decente, ligeramente peor al del RUF500, pero aceptable en un reloj que no es realmente de buceo y que es de procedencia desconocida.







El bisel rotativo unidireccional de 60 clics, puede ser efectivamente de material cerámico, pero su color es ligeramente más claro que el de la esfera, algo que según parece es característico de la fábrica V6F/KW más que de la ZF Factory. El tacto al girarlo es demasiado suave, se nota la falta de calidad. También llama la atención que su diámetro es ligeramente mayor que el del original, apenas 1 o 2mm que lo hacen sobresalir un poco de la caja, y que por lo que he visto, ocurre con todas las copias. Visualmente es imperceptible, aunque sí que se nota al operar la corona ya que accidentalmente es fácil rotar el bisel.







Realizada la prueba de la gota de agua, puedo confirmar que monta un cristal de zafiro. Es plano, algo que me gusta, y a tenor de mis impresiones debe llevar algún tratamiento antireflejante, algo que no es habitual en relojes chinos de este precio.







La trasera es ciega, de acero y roscada con la clásica rosca de Tudor/Rolex. Reproduce todos los grabados del original, incluyendo el número de serie y el número de modelo. Obviamente el 25600T corresponde al modelo, mientras que el misterioso 1511104. Probablemente el identificador debe ser el mismo en todos los Tudol Pelagos de la factoría, aunque es imposible determinar a cuál pertenece, puesto que la manufactura suiza los guarda en secreto.







Continuamos con los detalles, puesto que el armis o brazalete de 22mm de ancho, que es también de acero inoxidable y de buena calidad, reproduce el cierre de la pieza copiada a la perfección. Incluso el interior del desplegable lleva grabada la inscripción del original: «Tudor Geneve. Swiss Made. Titanium & Steelinox FZ». La leyenda significa que los materiales del modelo genuino, el brazalete, a diferencia de la caja, no es completamente de titanio, sino que algunos elementos como el cierre son de acero inoxidable. A modo de curiosidad, solamente el armis se vende a unos 700€.













Se mencionaba un peso de 150 gramos, menos que los 157g que declara Tudor con su modelo genuino. En mi caso, balanza en mano y con todos los eslabones del armis, el total rondaba los 180 gramos, prueba de que no estamos hablando de titanio sino de acero.







Movimiento

Igual que con el engaño de las fotografías, la maquinaria no puede ser Miyota / Citizen, puesto que las 8215 no cuentan con parada de segundero (hacking). En todo caso es agradable de remontar manualmente y funciona con suavidad, casi parece más un Seiko NH35 que un Miyota. El rotor de carga unidireccional es también silencioso y suave, salvo cuando gira «loco» en el sentido que no carga.







Me inclino a pensar que se trata de la archiconocida Dixmont Guangzhou DG 2813, un clon de Miyota con 22 rubís y algunas mejoras como el hacking. Cuenta con posibilidad de remonte manual y late a 21.600 vph. Son máquinas que no van mal, pero en dónde sin apenas controles de calidad, incluye mucho la suerte. Algunas son fiables y precisas y otras no. Pienso que un Tianjin Seagull ST16 (TY2806) hubiera sido mejor opción, y que dentro del precio, había margen para hacerlo.







Sensaciones

Aquí las sensaciones son algo muy personal. Algunos sentirán reticencia de llevar una falsificación en la muñeca. Otros, justo lo contrario, pensarán que han hecho una compra maestra ahorrando miles de euros. Mi posición es intermedia, hubiera preferido que llevase otra marca, pero no me importa que lleve un Tudor aunque no lo sea. No deja de ser una réplica. Tal vez me molesten más las inscripciones totalmente falsas que lo acompañan, el «Chronometer Officially Certified», el «500m – 1640ft» y el «Swiss Made», puesto que ninguna de ellas es. Solamente el «Rotor Self-Winding» hace honor a la verdad.







Sin ser de una calidad suprema, se trata de un reloj cómodo y aceptable para el día a día, muy superior en todo caso a los Loreo. Sin ser mérito de STRYVE, el diseño es precioso, por más que me incomode operar la corona con la que siempre acaba molestando el bisel. Un problemilla que debería serles muy sencillo de corregir. En la muñeca sienta muy bien, es cómodo bonito y legible.







Conclusiones

Un STRYVE Pelagos, no me parece que sea una compra maestra a ese precio. Por menos de 90€ tenemos relojes chinos de mejor calidad que éste, por ejemplo el Parnis Classic S9. En lineas generales no diría que es un mal reloj, pero su mercado está claro que son aquellos que buscan más un reloj falso, que no un buen reloj. Se nota que la fábrica se ha esforzado mucho en reproducir los detalles visibles, pero menos en aquellos que no están a la vista. Algo que se nota manipulando el bisel, y naturalmente, en la maquinaria de gama baja. No está bien decirlo en público, pero me planteo seriamente un «Perfect Copy» con un Asian 2824.







▲ Más ▼ Menos Fiel en los detalles al original

Acabado de caja y esfera Color y calidad del bisel

Ética de algunos vendedores chinos