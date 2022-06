Cómo funciona More Books! y JustFiction!

Hace bastante tiempo me contactaron desde la «editorial» MoreBooks! Marketing SRL / JustFiction! Edition, ésta última una marca de International Book Market Service Ltd, interesándose por las novelas de Paul Davis. Se presentaron como una editorial que publicaba trabajos académicos, pero estaba empezando a ampliar sus servicios, encargándose ahora de la publicación de obras de diferentes géneros.

El contrato no parecía abusivo. Tras la decepción que expliqué en la trampa de publicar tu propio libro, te ofrecían un contrato no-exclusivo, así que yo podía seguirlo publicando por mi cuenta en otros sitios, y te pagaban royalties o regalías anualmente. Acepté, y así es como lanzaron la primera entrega de A contrarreloj. Paul Davis.

Poco después me informaron que habían inaugurado un servicio de traducción, su propuesta me pareció sincera. Me decían que procederían a una traducción automática muy avanzada, y que a medida que la obra tuviera salida la irían corrigiendo manualmente. Es lo que muy ilusionado expliqué en Paul Davis traducido a diferentes idiomas.

Pasó bastante el tiempo y empecé a sospechar. Los precios de venta de los volúmenes eran disparatados, cerca de 50€, cuando en Amazon yo los tenía disponibles por poco más de 10€. En aquel momento no le di importancia, pensé que si a ellos no les interesaba que se vendieran, a mi tampoco. Poco a poco iba recibiendo ofertas, se me permitía adquirir «copias para el autor» a precio reducido, esto es, a casi 25€, o sea el doble del precio de venta final que hay en Amazon. Fue ahí donde me di cuenta que su negocio no era la publicación, sino la venta de copias al autor.

Evidentemente en más de 2 años, no han vendido ninguna copia, pero como digo, me temo que eso no es lo que pretendían.

El misterio se desveló al encontrar el artículo en inglés Solicitation Alerts: JustFiction! Edition and DIP Publishing House, donde se ponía a caldo a la editorial, pero sobre todo, al descubrir que el sello pertenecía a OmniScriptum S.R.L., un grupo con multitud de marcas y que la propia Wikipedia pone en entredicho.

Me volví a leer su contrato y me di cuenta que podía ser resuelto, o sea terminado por cualquiera de las dos partes. Fijaba una antelación de 60 días, y que fuera de manera escrita. Literalmente: «The notice must be given in writing» (el aviso debe darse por escrito).

Intuyo que querían indicar que fuera de manera física con envío postal, para ello en el membrete aparecía su dirección. Pero de manera escrita es también un email, un escrito digital que ellos no excluían. Así que como en el membrete mencionaban además de su dirección, un número de fax y un email, les notifiqué de manera escrita por email.

De inmediato recibí una respuesta automática. Me instaba a que si tenía dudas, lo hiciera por el formulario de contacto y verificase las FAQ. Puesto que yo no tenía ninguna duda, y además en el asunto figuraba un número de ticket, eso confirmaba que habían recibido mi petición.

Transcurrieron muchos más de esos 60 días y nadie se puso en contacto conmigo ni me confirmaron nada. Los libros siguen a la venta habiendo incumplido mi solicitud de desistimiento por escrito, pero yo sí que he cumplido, he seguido sus directrices y nada me ata ya a ellos. Seguramente ellos no lo vean de ese modo, pero sirva este post como prueba de ello, y espero, como guía a futuros escritores para evitar que caigan en sus redes.

No quiero terminar este artículo aquí, porque creo saber a qué se deben tantos engaños. Por supuesto es por la ilusión que tenemos los autores de ver nuestra obra publicada, pero también por nuestra dejadez y por la forma en como funciona la industria.

Conozco testimonios de pésimos autores a quienes sus editoriales de pago les manipulan. Les hacen creer que son texto muy valiosos, les otorgan falsos reconocimientos, y de esa manera les incitan a seguir pagando por sus servicios. Ora un booktrailer, otrora una promoción… Pero lo más importante es que integrado recientemente en una asociación local de escritores me he dado cuenta que todos quieren que les den las cosas hechas.

En ese ámbito me he ofrecido a compartir mis experiencias a quien estuviera interesado, a explicar cómo ellos mismos pueden hacer todo el trabajo de manera autónoma. Como conseguir publicar su propio libro sin pagar absolutamente nada. Maquetación, corrección, portada, ISBN, publicación en Amazon, etcétera. Nadie ha mostrado el menor interés en ello, pero sí que todos reclaman que haya una editorial que les haga el trabajo de manera gratuita. Por supuesto si el propio autor demuestra ese desinterés, menos lo tendrá cualquier editorial, así que no me extraña que aparezcan este tipo de timos. Falsas promesas que de algún modo se van a querer quedar con tu dinero.