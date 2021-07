Cómo usar esta web: Etiquetas y más

En más de una ocasión me habéis sugerido que mejorase la facilidad de navegación de la web. Desde el principio he puesto mucho empeño en que sea rápida y sencilla de usar, pero todo se puede mejorar. Es por ese motivo, por el que además de los mecanismos existentes he incorporado las etiquetas o tags.

Os hago un repaso de cómo podéis ir accediendo a la información que os interese, hay tanto contenido que puede parecer confuso, pero es muy sencillo.

Paginación

El sistema de paginación se incluye en todos los listado en la zona inferior de la pantalla. Os permite ir navegando sobre el contenido que tengáis actualmente seleccionado, bien yendo página adelante o atrás, como saltando a cualquiera de ellas de manera arbitraria. Por defecto entraréis viendo todos los contenidos de todos los tipos, pero a continuación os explicaré como podéis filtrarlos.

Categorías

El primer acceso son las categorías de contenido, que se encargan de filtrar los artículos a solamente los que pertenezcan a la selección. Si sólo te interesan los relojes o el afeitado clásico, no tienes más que seleccionar la que te interese. En la barra derecha tienes el acceso a «Categorías». Mientras que en la cabecera de cada entrada o reportaje tienes las categorías a las que está asignado. No tienes más que clicar sobre ella y pasarás a ver nada más que ese tipo de contenidos.

Como decía al principio, a partir de ese momento sólo aparecerán los contenidos de esa temática o categoría, así que con la paginación iremos navegando por el tema.

Buscador

Hay disponible un buscador en la franja derecha que te permite introducir una consulta de búsqueda por texto libre y que retornará los resultados ordenados por relevancia.

Etiquetas

Esta es la última novedad que he añadido, un conjunto de etiquetas que actúan como un criterio de clasificación adicional para los contenidos. Si lo que deseas es ver más contenidos de la misma marca, no tienes más que hacer clic sobre ella para acceder a un listado de artículos relacionados con ella.