Consultorio de relojería (1)

¿Cuál es la mejor forma de guardar un reloj cuando no lo usamos?

En general su mejor ubicación es el estuche original del reloj donde pueda quedar protegido, resguardado y en la oscuridad. Deberías dejarlo en un lugar con temperatura más o menos constante: un armario, un cajón, etcétera. Si no conservas la caja original un estuche relojero cerrado es también buena opción. Te recomiendo que adquieras bolsitas desecantes para evitar la humedad (gel de sílico o silica gel). Si el reloj es de resina o lo es su correa puedes guardarlo con una capa de aceite de silicona.

A partir de aquí los consejos dependen del tipo de mecanismo que tenga el reloj. Si es a pilas, no importa si es analógico o digital, lo mejor es que lo guardes desactivando todas las funciones suplementarias (cronógrafo, alarmas, sincronizaciones, …). Si la maquinaria tiene modo de ahorro de energía o PS hay que activarlo. En los analógicos es típicamente extrayendo la corona para detener el segundero, y en los digitales dejando el LCD en la posición fija del cronógrafo. Si tiene la opción de PS como tal lo mejor es también activarla. Deberás supervisarlo de tanto en tanto, ya que si la pila de botón se agota será necesario que la cambies o la extraigas de inmediato para evitar que se sulfate y dañe la electrónica del módulo.

Si en vez de pila lleva una batería recargable hay que mantenerlo siempre al máximo de carga. Ello requerirá que cada cierto tiempo necesitarás sacarlo y recargarlo. Puedes ayudarte con un cargador para relojes solares o si es kinetic un watchwinder o devanador de calidad.

En el caso de los relojes mecánicos, tanto si son de cuerda o remonte manual como automáticos o de carga automática no tienes que hacer nada especial. Una vez agotada su reserva de marcha el calibre se detendrá. Y ese es su mayor peligro, ya que si pasa demasiado tiempo parado el lubricante aumentará su viscosidad y puede llegar a solidificarse, haciendo que cuando vayamos a usarlo ya no funcione. Para evitarlo lo que debemos hacer es darle movimiento cada varios meses. Podemos darle 5-10 vueltas a la corona si admite remonte a cuerda. Si es automático lo puedes colocar en el watch-winder durante media hora. Pero si no tienes winder tampoco pasa nada, solamente agítalo cuidadosamente durante un par de minutos para que adquiera cierta carga y empiece a moverse de nuevo.

¿Qué significa la leyenda «Swiss Made»?

Swiss Made es el término que ha adoptado tradicionalmente la relojería suiza para marcar los productos manufacturados dentro de sus fronteras. Su origen se remonta a aproximadamente 1880 cuando los suizos decidieron diferenciarse de la competencia, por aquella época sobre todo estadounidense agregando esa inscripción como reflejo de calidad y tradición relojera.

Se producen abusos de relojes con inscripciones Swiss Made que no eran tales, así que a partir de 1971 se regulan los requisitos del Swiss Made. Esencialmente que haya sido ensamblado en suiza, y que tanto en lo que a maquinaria como a valor total se refiere, al menos la mitad (50%) esté fabricado en Suiza. En 2007 se actualizan esos criterios fijando que el mínimo del importe suizo debe ser del 60% en vez del 50%, si bien para calcularlo ahora se permite agregar los gastos de I+D+i, certificaciones y desarrollo.

¿Por qué hay tan pocos relojes de remonte manual hoy en día? (Ígnea)

La respuesta es que no se fabrican demasiados calibres de remonte manual en la actualidad, lo que hace que sus precios suelan ser elevados y por tanto haya menos relojes que los equipen. Tenemos movimientos de cuerda chinos (Seagull y Asian genéricos), y tenemos suizos (ETA Unitas) entre otros. Pero no hay ese término medio que ofrecen los japoneses.

La siguiente pregunta es ¿por qué hay tan pocos calibres manuales? Creo que es simplemente oferta y demanda. Los aficionados a la relojería mecánica suelen preferir la «comodidad» de una automático. Si hubiera más demanda seguro que Seiko o Citizen lanzarían movimientos manuales.

¿Por qué se han dejado de fabricar movimientos Roskopf? (Martin Brown)

Georges Frederic Roskopf fue quien inventó el reloj que por extensión a su movimiento lleva su nombre. Se caracterizaba por tener muchos menos componentes que sus competidores de la época, siendo por tanto más fáciles y baratos de fabricar. Con el fallecimiento de su esposa Lorimier, Georges vendió la empresa a Wille Frères y Ch. Léon Schmid en donde trabajaba uno de sus hijos. En 1923 se fusionan con Reconvilier Watch Co. SA, una firma que permanece en activo hasta 1970. La crisis del cuarzo y la baja popularidad de los relojes de bolsillo les hace cerrar, y en su caso sin ningún postor que la adquiera, así que el legado muere.

A día de hoy la marca sigue viva (roskopfwatches.com), propiedad de una compañía australiana que comercializaba relojes antiguos. Sus relojes cuestan 100$, son de cuarzo y con líneas inspiradas en los clásicos, homenajeando incluso al Cartier Santos.

Me resulta sospechoso que los relojes rusos que ahora fabrican marcas de la extinta URSS sean tan baratos. Si tienen las mismas características que los de la Unión Soviética original, ¿cómo pueden ser tan baratos?

Los relojes soviéticos siempre fueron comparativamente baratos, lo mismo que los Lada y la mayoría de industria soviética. Estaban pensados para ser accesibles, robustos y duraderos, prescindiendo de refinamientos y elegancia.

La pila de mi reloj se ha sulfatado y está hecho una birria. ¿Cuál es la mejor forma de limpiarlo?

Si la fuga ha sido excesiva y ha dañado la parte electrónica el arreglo será muy difícil ya que su acidez puede haberse comido componentes importantes. La forma de limpiarlo es abriendo el reloj y sacando el módulo. Con paciencia y un hisopo o bastoncillo de orejas impregnado en alcohol isopropílico limpiamos todos los restos. Algunos dicen que el aceite de silicona sirve para ello, pero no tiene ningún efecto. Al terminar se coloca una pila nueva y si hay suerte el reloj volverá a funcionar.

¿Qué le ocurre a un reloj si no se le pone aceite?

Como cualquier elemento mecánico susceptible al roce de piezas y a la fricción sus elementos deben estar correctamente lubricados para evitar el desgaste prematuro y funcionar correctamente. Ocurre con el motor de un coche que lleva un carter donde se encuentra el aceite lubrificado que inyecta una bomba al motor, también en los relojes mecánicos e incluso en las bisagras de una puerta y en otros elementos móviles.

El mecanismo de un reloj debido a sus pequeñas dimensiones y a la precisión que necesita requiere de lubricación. Ésta es muy especializada, habitualmente usándose aceites de diferentes viscosidades y por tanto propiedades en sus órganos. Las marcas suelen recomendar una limpieza y engrasado cada 2-10 años. Los relojeros suelen dar para relojes modernos una cifra de 10 años o más, y los aficionados argumentan que mientras su precisión sea buena no hay síntomas de desgaste y por tanto no hay ninguna operación a efectuar.

Si no se le pone aceite o éste no fluye lo suficiente las partes móviles se clavarán como si fuera el gripado de un motor y podrían llegar a desgastarse causando en el peor de los casos un daño permanente.

Lo que se hace es desmontar el reloj y el calibre al completo o casi al completo. Con un aparato de ultrasonidos se desincrusta o «limpian» los restos de lubricante y de suciedad que haya podido entrar en el reloj. Entonces se aceitan de nuevo sus partes y se vuelve a montar.

