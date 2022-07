¿Cuánto cuesta la pila de un reloj?

En la review del cronógrafo Q&Q HS48J001Y me quedé un tanto sorprendido al comprobar que una pila de botón Panasonic CR2032 comprada en Mercadona costase 2,60€ cuando el reloj me salió a menos de 9€.

Era un porcentaje notablemente elevado y tenía que tener una explicación. De no tenerla, resultaría imposible que un relojero te cambiara la pila por 5€, 4€ o incluso por 3€ y no perdiera dinero con ello. De suerte que recientemente cayó en mis manos el catálogo de un distribuidor de componentes de relojería, y pude echarle un vistazo a los precios. Por supuesto hay una gran disparidad dependiendo de las diferentes marcas, y también varía dependiendo del modelo. Curiosamente, no siempre son más caras las más grandes y de mayor capacidad, sino que depende también del volumen de unidades que se fabriquen, es decir, de lo popular que sea esa pìla de botón.

AL final lo que ocurre es que una CR-2032 como la que necesita el Q&Q o el Suunto Core, y por la que te hacen pagar 3€ cuando es de una marca de renombre como Panasonic. Resulta que se pueden conseguir pilas Maxell CR-2032 a solamente 0,30€ + IVA de la marca Matsushita.

Aunque no hay referencias sobre la marca Panasonic que está orientada al consumidor final, Matsushita una segunda marca de ellos, porque no debemos olvidar que lo que ahora conocemos como Panasonic Corporation antes de 2005 era Matsushita Electric Industrial.

Si hablamos de marca Panasonic sería entorno a 1,4€.

Mientras que la suiza Renata es algo más barata (1,1€).