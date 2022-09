Entrevista a Raúl Pagès (Pagès Watches) -Fallida

Tras las exitosas entrevistas a Miguel Bolea Moreno de Develop Your Watch -DYW- y Develop Your Watch Bespoke y a Alberto Magliola de Citizen Watch España y Portugal, hoy le toca el turno a un chasco. Si la memoria no me falla, el último fue hace más de un año con la entrevista fallida a Miguel Morales Ribas de Ophion Watches.

La idea comenzó en febrero de 2022, sugerida por Un Relojista, uno de nuestros lectores. En seguida me puse en contacto con el Maître Horloger Raúl Pagès, ofreciéndole la entrevista en español. Me explicó que aunque es descendiente de españoles (sus abuelos emigraron a Suiza cuando sus padres eran pequeños), él había nacido y vivido toda su vida en Suiza, de modo que de manera comprensible, no se sentía cómodo llevando a cabo una entrevista en vídeo, que luego sería transcrita para la versión web como ya habéis visto en la sección de Entrevistas en español a protagonistas de la relojería. Motu propio me sugirió que lo que podríamos hacer era, que yo le redactase las preguntas por escrito, y él las iría respondiendo en español. Me pareció un gesto magnífico por su parte, y así se lo reconocí. Pensé en que igual que él se había ofrecido, yo también debía hacerlo, de modo que le hice saber que si para él era más ágil responder en inglés, no habría ningún problema, yo la publicaría en ese idioma, y además la traduciría al español. Un trabajo extra adicional, pero que habría llevado a cabo encantado. A fin de cuentas ya lo hice con CuleM Watches y Matthew Cule quienes recordaréis que además incumplieron su compromiso.

Puesto que Pagès aceptó la entrevista, me puse a documentarme para formalizar las preguntas. Si es algo que no habéis hecho nunca, no os imagináis la cantidad de tiempo que requiere preparar una entrevista elaborada. Requiere informarse de la marca, de la persona, consultar otras entrevistas para no repetirse, … Y finalmente, escoger las preguntas más interesantes. Así lo hice, y se las hice llegar a Pagès Watches. Tras mi consabido seguimiento semanal, porque efectivamente las tareas de gestión y coordinación también son muy laboriosas, a las pocas semanas su fundador me hizo saber que no encontraba tiempo para responderla. Se disculpaba y me indicaba su deseo de dejarla pasar, con la promesa de que si con el tiempo las cosas cambiaban, me informaría de ello. Por supuesto yo sentía esa decisión, y le recordé que yo había invertido tiempo en preparar una entrevista que aunque él aceptó en firme, al final decidió desestimar. Aquel mensaje me llegó en marzo de 2022, pienso que era de justicia darle un voto de confianza de seis meses, que hoy, 18 de septiembre y coincidentemente el día de mi cumpleaños, se ha cumplido.

Soy consciente que publicar fiascos es algo que a muchos no os agrada, si eres uno de ellos, te pido disculpas. Al resto, entended que mi motivación es simplemente divulgar un trabajo desinteresado que yo sí que llevé a cabo. 6 meses es un tiempo suficientemente largo como para encontrar un hueco entre nuestras obligaciones diarias. Modestia aparte, yo también soy una persona ocupada, pero cuando a uno le interesa algo, busca el tiempo aunque sea a ratos. Pero como me gusta aportar algo que tenga utilidad, al final de las preguntas os mostraré cómo es un documento de entrevista de los que hago. Algo que va más allá de una lista de cuestiones y que hace las veces de guión.

Muchas gracias Raúl por aceptar mi entrevista. Primero de todo, te agradezco que hayas hecho el esfuerzo de llevarla a cabo en español.

Tus abuelos eran españoles que emigraron a Suiza, y aunque naciste y siempre has vivido allí.

En 2005 obtuviste con honores, tu diploma como diseñador y restaurador de movimientos, en 2006 como creador de complicaciones.

Yéndonos a tu carrera profesional, en 2006 empezaste a trabajar como relojero en Parmigiani Fleurier y Patek Philippe.

Fue justamente en Parmigiani donde encontraste una de tus vocaciones mecánicas, los autómatas (Barcelona tiene un museo específico para ellos), y la ornamentación gracias a los huevos de Fabergé. Ambas cosas, reflejadas claramente en tu trayectoria.

En 2012 decides establecerte por tu cuenta, y en colaboración con tu hermano fundas Pagès Watches. ¿Qué te motivó ese cambio? ¿Era para tener más libertad creativa? ¿Te cansaste de la industria establecida?

Tienes 39 años, naciste en 1983, así que eres un hombre joven, algo que va en contra del tópico del viejo relojero. ¿Cómo has logrado tanta experiencia en tan poco tiempo? ¿Por tus estudios, por tu pasión?

Dentro de Pagès Watches has lanzado tres piezas hasta el momento. El primero de ellos fue en 2012, no fue exactamente un reloj, pero sí que es cierto que causó sensación en la industria. Un autómata con forma de relojería que se movía gracias a un mecanismo similar al de un reloj, y que constaba de más de 350 componentes creados a mano.

Después llegó el Soberly Onyx en 2016. Un elegante reloj de oro blanco y esfera minimalista en contraste con un movimiento espectacular. Una base Cyma completamente decorado.

Háblanos del reloj, de porqué elegiste un calibre Cyma, de lo que te motivó para crearlo.

Y por último, el recientemente el Régulateur à détente RP1 de 2022, un reloj de estilo regulador con un calibre diseñado y desarrollado por ti. Utiliza un escape de tope (detent escapement), una técnica que pese a inventarse hace más de 200 años, por su difícil implementación sigue siendo el grial de la cronometría. Sin embargo ese diseño tiene problemas con los golpes, así que lo hiciste pivotante para evitarlo.

Sé que es una pregunta difícil… ¿De los tres, tienes algún favorito?

¿Cuánto tiempo transcurre desde que se te ocurre el concepto de un reloj, hasta que logras terminarlo?

Eres un maestro relojero que parece disfrutar más del corazón del reloj, el movimiento, que del exterior. ¿Es así?

Apuestas por las tiradas muy limitadas. Del Tortoise solamente hay una unidad, del Onyx 10… ¿Lo haces por motivos de exclusividad, o para así poderte centrar en nuevos desarrollos?

¿Cuál es el reto más importante al que te encuentras a la hora de crear un nuevo lanzamiento? ¿Es el diseño del movimiento? ¿Su construcción? ¿Su diseño?

¿De dónde surgen unas ideas tan diferentes a la hora de crear un reloj?

En vuestra franja de precios os movéis entre los 40.000€ y los 400.000€, impuestos excluidos. ¿No te molesta que eso impida disfrutar tus creaciones a la mayoría de personas?

¿Cómo es vuestro cliente tipo de Pagès?

¿Qué busca el cliente? ¿Qué valora?

¿Qué crees que aporta tu marca al mundo de la relojería? ¿Cuáles son sus puntos fuertes?

Desde 2017 formas parte de la AHCI (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants). ¿Quieres seguir siendo una marca independiente?

¿Qué relojes te gustaría crear en el futuro?

¿Te has planteado otros tipos de reloj, como los de bolsillo, mesa, o pared?

¿Cuál dirías que ha sido tu mayor éxito y tu mayor fracaso en Pagès Watches?

¿Que reloj llevas ahora mismo y qué otros relojes están en tu colección?

¿Tienes alguna marca que sea fuente de inspiración o tu modelo a la hora de cómo hacer las cosas?

¿Cómo ves el futuro de la relojería suiza? Por un lado nos encontramos que cada vez se venden menos relojes, pero que suben precios cada año. Quejas de que las marcas no escuchan a los clientes, pero al mismo tiempo, precios que duplican o quintuplican el de tarifa.

¿Hay algo más que te gustaría añadir?

Gracias por tu tiempo. Te agradezco enormemente tu participación. Estoy seguro que a los lectores de javiergutierrezchamorro.com les va a parecer una conversación muy interesante.

Como explicaba al principio, la entrevista parte de un documento de texto (Word) con las preguntas formuladas. En algunas de ellas yo escribo un borrador de respuesta de manera que el entrevistado pueda ver el tono que vamos a seguir y adaptarse a él, o bien rehacerlo a su propia forma. Se engloban ideas de posibles temas a tocar, aspectos que a priori resultan interesantes, pero que de nuevo, depende del entrevistado tocarlos o no, y en caso afirmativo en qué manera. Se trata de guiar y seguir un orden (estructurar), pero en ningún caso de forzar a algo en concreto. Quizás con este «secretillo» entendáis también lo que explicaba de que es algo que requiere de muchísimo esfuerzo.