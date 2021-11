El cronómetro en los relojes Casio

No hay que ser un experto en relojería para estar al tanto de las diferencias entre un cronógrafo y un cronómetro, porque aunque son términos parecidos su significado es completamente distinto. Aparte que ya hablé en su momento, todos vosotros estáis versados en temas horológicos, así que no me repetiré. Mientras que el prefijo «crono», aduce al tiempo, el sufijo «graph»/»grafo» o «meter»/»metro», hace referencia a la representación y a la medición respectivamente. Esencialmente cronógrafo significa que un reloj está dotado de un sistema para representar fracciones pequeñas de tiempo, mientras que un cronómetro indica que el reloj tiene un sistema preciso pensado para medirlo.

En su idioma habitual son términos que usan una escritura también muy similar: chronograph y chronometer. Lo que llama la atención es que la traducción es directa: chronograph o cronógrafo; y chronometer o cronómetro. Es tan fácil que no hay lugar el error… Pero sí, porque entre los errores a los que nos tiene ya acostumbrados Casio, esté el de llamar cronómetro a aquellos relojes que en realidad cuentan con cronógrafo.

Por más que insistamos en corregirlo, el problema de llamarlo de forma errónea, incluso de manera escrita es tradicional en Casio. No sólo en cuanto a la marca que desde España, México y Latinoamérica se hartan de decir que sus relojes con cronógrafo son en realidad cronómetros, sino también en multitud de medios en español especializados en relojería.

En la serigrafía o inscripciones de los relojes, la leyenda suele ser exacta. Por ejemplo el F-91WM nos dice claramente chronograph, es decir, cronógrafo.

En otros modelos como el CA-53W lo que indica es chrono o sea crono, la contracción al uso para representar el cronógrafo.

Si soy mal pensado creo que se trata de términos engañosos a los que comercialmente la marca saca partido. Un cronómetro es algo mucho más exclusivo que un cronógrafo. Incluso en relojes de cuarzo raramente encontraremos cronómetros por debajo de los 500€, mientras que cronómetros los tenemos a partir de 10€. Igual podríamos mencionar el «cristal de resina«, que no es en absoluto un cristal, o por volver al CA-53 que teníamos en la imagen, decir que es un reloj que ofrece Databank.

En inglés, no hay tanto problema. Lo hacen correctamente siendo normal que lo llamen «stopwatch», un término que incluso Google Translate convierte a «cronógrafo» en nuestro idioma.

Casio USA en inglés



Como ejemplos de hacerlo mal, son incontables.

Casio Europe en español



Tienda oficial Casio en español



Casio Vintage en español



¿Cuándo se introdujo ese error? Pues a ciencia cierta no se sabe, lleva muchísimos años con nosotros, pero lo que sí es cierto es que en el siguiente anuncio del Casio C-80 lanzado en 1980, decía cronógrafo, es decir, lo hacía correctamente.

Anuncio de Casio C-80 en Editorial Bruguera