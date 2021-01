A petición popular con la Invicta Grand Diver 3045 review in English a continuación la reseña en español.

Después del Spinnaker Tesei Titanium cruzamos de nuevo el océano para llegar a los Estados Unidos. Allí es donde nos vamos a encontrar con este Invicta Grand Diver. Con la reseña del Invicta Pro Diver 9094OB (también disponible en inglés) adelanté mi preferencia para el modelo superior, el Grand Diver 3045. Considerando que tiene un precio solamente ligeramente superior, y que por contra ofrece bastante más, su compra tiene mucho sentido.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 47mm de diámetro sin contar la corona. 14,44mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional de acero inoxidable Cristal Mineral Lumen Sí Trasera Exhibición roscada Correa Acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM Peso N/D Movimiento Seiko NH35A. 21.600 vph. 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Diseñado en USA. Made in China. Japan Movement. Made in Malaysia Garantía 2 años (3 años registrándose en invictawarranty.com) PVP 499€ (oferta 144€ con el 10% de descuento Distribuidor Invicta Watch Europe / Invicta Watch Company of America

Presentación

Vistas las dimensiones del paquete de FedEx en el que venía el Pro Diver 9094, esperaba algo aún más grande en el Invicta Grand Diver. Racionalmente no es así, el tamaño del reloj no afecta al tamaño del paquete y es exactamente del mismo tamaño, algo que me parece bien por consideraciones medioambientales y de residuos.







Se mantiene el embalaje personalizado de FedEx. Es neutro y discreto en el exterior, pero con la identidad corporativa en amarillo en el interior.







La caja en si misma es doble. Primero tenemos una de cartón que lleva en la parte superior el logotipo de Invicta en altorrelieve.







Y una vez que le retiramos la tapa vemos la caja propiamente dicha. Está fabricada con un material gomoso y agradable con costuras decorativas visibles. Va firmada con el nombre de «Invicta».













El interior es apetecible y protege muy bien el reloj durante el transporte, así que lo podemos reutilizar en nuestros viajes.







Como es habitual la dotación que suministran es más de lo que necesitas. Primeramente un paño para la limpieza del reloj que va firmado, la tarjeta de garantía descargar (1,1 MB. en formato PDF), la extensión de garantía de 2 a 3 años, el manual de instrucciones decargar (416 KB. en formato PDF).













La documentación que lo acompaña incluye un flyer promocional con su nueva Time Flies Fashion, la línea de ropa inspirada por sus relojes, y algunos dípticos con recordatorios acerca de los servicios post-venta que ofrecen a todos los clientes.







Introducción

El Invicta Pro Diver ha formado parte de las recomendaciones como reloj de buceo de entrada para los aficionados. Los Grand Divers van un paso más allá, porque son más masivos y con una mayor resistencia al agua. El tamaño puede echarnos para atrás, pero como vimos en el Radiant Dax es más un aspecto de gustos personales y de acostumbrarse que de otra cosa.







Igual que en los Pro Divers, los Grand Divers forman parte de los modelos más duraderos en el catálogo de la marca. Los que ahora se venden pertenecen a la segunda generación. Sorprendentemente, los Grand Diver no son una colección de relojes, sino una etiqueta que se le otorga a algunos modelos de la gama Pro Diver que comparten características: Son resistentes al agua hasta 300 metros. Si el Pro Diver se vende como el «Maestro de los océanos», los Grand Divers mejorados deberían ser entonces los «Maestros de los maestros de los océanos».







El modelo 3045 junto con el 3044 de esfera negra son quizás las versiones más clásicas y atemporales, estando disponibles desde al menos el año 2012. La variedad de relojes de buceo que tienen es impresionante, empezando con el 3045 de 47mm, el 22019 de 43mm, el 33267 de 42mm, y el ya reseñado 9094 de 40mm; finalmente el 33273 de 38mm.







De manera que es muy fácil encontrar el modelo que encaje con nuestras preferencias y nuestro tamaño de muñeca. Desgraciadamente, tendrás que descartar alguno porque si quieres que sea 300M, entonces tendrás que ir a por los Grand Diver que sólo están disponibles en diámetros grandes.







Diseño y construcción

La caja está fabricada con acero inoxidable de tipo quirúrgico grado 316L. Las superficies superiores están cepilladas en mate, mientras que los laterales van pulidos a espejo. El diámetro sin contar la corona es de unos impresionantes 47mm.







En el lado izquierdo aparece grabada la palabra «Invicta», es algo que a algunos les gusta y que otros odian. En el lado opuesto está grabado «Grand Diver». Es una inscripción que lo diferencia del resto de modelos, haciéndolo más especial y original.







La corona es roscada, algo obligatorio en un reloj de buceo que ofrece una resistencia al agua de hasta 300 metros, 1000 pies o 30 ATM, pero que no está certificado ISO 6425. Es de acero inoxidable y va firmada.







Contamos con un bisel equivalente al del Pro Diver, rotativo unidireccional de 120 clics. Está construido con acero inoxidable, mientras que el inserto parece de aluminio tintado en un azul metálico que encaja muy bien con el color de la esfera.







El cristal es plano, grueso y robusto, causando que sobresalga del bisel, y exponiéndolo a arañazos. Es mineral endurecido, similar al Hardlex® de Seiko . No produce reflejos pero el Flame Fusion que usa la marca en otros modelos hubiera sido un gran paso adelante. Como sabéis, FlameFusion es una mezcla de cristal mineral con zafiro que se produce usando el método de Verneuil. Así se logra que sea casi tan duro como el zafiro, y casi tan resistente como el mineral.







La esfera es azul con efectos tornasolados. Casi idéntica a la del 9094OB, y esto es perfecto porque el azul se ve muy bonito, el efecto sunburst se nota, pero no es tan predominante como para llegar a cansar. Los logotipos con contornos plateado van aplicados, mientras que el resto de inscripciones, incluyendo los marcadores minuteros van pintados en blanco.







Las manecillas son de tipo flecha en vez de las Mercedes que montaban los Pro Diver. Quedan mejor en la esfera, porque le dan personalidad manteniendo la misma legibilidad. Para mi gusto son un par de milímetros cortas en relación a como deberían ser. Las agujas no provienen de otros relojes Invicta más pequeños, al contrario de lo que le ocurría al Orient Flight, así que debe ser un diseño a propósito, no una reutilización de componentes.







Los contornos, al igual que los índices horarios son plateados pulidos. De tamaño generoso proporcionan una gran visibilidad durante el día.







El lume es el Trinite propietario de Invicta. En el Grand Diver el brillo y la duración son mejores que en el 9094OB. Por supuesto se debe a que hay mayor superficie sobre la que aplicarlo, pero diría también que el compuesto usado es también ligeramente mejor. El brillo en los índices es muy alto, mientras que en las manecillas y la perla del bisel es alto. El rendimiento queda un poco por detrás del LumiNova/Super-LumiNova.







La tapa trasera lleva cristal de exhibición, lo que permite que el propietario pueda disfrutar del movimiento. El resto de su área es acero inoxidable, y naturalmente en un reloj de buceo, a rosca.







A primera vista se percibe que el armis es estupendo. Eslabones de acero inoxidable sólido y endlinks macizos. Algo que no es común ni siquiera en guardatiempos más caros. Es suficientemente extenso como para acomodarse en muñecas grandes, tiene 215mm de longitud. El cierre es desplegable, también muy robusto, aunque sin pulsadores ni mecanismo de seguridad. Va firmado, y aún sin contar con extensión de buceo, proporciona 4 microajustes que sirven para ese mismo cometido.







Un detalle final en cuanto a sus detalles es la decoración con el logotipo de Grand Diver logo en los end-links, algo que le proporciona más presencia y también más contundencia.













No se proporciona información acerca del peso, según mis mediciones es de 240g, es masivo tal y como esperaríamos considerando su tamaño y los robusto que es. En mi configuración para una muñeca de 17-17,5cm el peso total ha quedado en 220g.







Movimiento

Nada nuevo en el corazón de este Invicta Grand Diver. Lo mueve el fiable y conocido movimiento Seiko NH35A suministrado por TMI y que ya hemos visto en relojes como el Steeldive SD1971 (Sumo), San Martin SN038-G (Marinemaster 300) o el prototipo Reise Resolute.

Late a una frecuencia de 21.600 vph, cuenta con 24 rubís y permite tanto parada de segundero como remonte manual. Entre sus virtudes destaca lo agradable que es ajustar la hora y la fecha, así como su eficiencia a la hora de cargar gracias al rotor de carga bidireccional con «magic lever». Invicta mantiene su masa oscilante personalizada en amarillo, lo que lo hace muy atractivo.







Según el fabricante su precisión está entre -20/+40 segundos/día mientras que la reserva de marcha es de 41 horas. Tenéis más detalles disponibles en sus especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF). Cifras discretas que al final en la práctica suelen ser mucho mejores. Mi unidad dio en el cronocomparador un valor de solamente +6 segundos/día, lo cual es mejor que bueno.







Es posible descargar el manual del NH36 desde su web ((923 KB. en formato PDF) pero no el del NH35.







Sensaciones

El bisel funciona con un equilibrio perfecto entre suavidad, así que no es demasiado duro de operar, pero no lo suficiente como para que se rote accidentalmente. El sonido es agradable lo que refleja la calidad de construcción. Estéticamente la eliminación de las agujas tipo Rolex, así como otros pequeños cambios lo convierten en un reloj más personal.







En la muñeca se siente macizo y pesado, algo que en mi opinión es bueno, lo que buscas cuando quieres un reloj herramientas. Bien construido y sin problemas en los acabados ni en los controles de calidad. Lo más destacable es su brazalete macizo que es magnífico y que típicamente encontramos en piezas que cuestan 2 o 3 veces más. Me gustaría que hubiera mejoras, incluso si ello supusiera un aumento del coste, el casi habitual hoy en día bisel cerámico sería genial. En Invicta han logrado juntar un diseño bien conocido y conservador con un tamaño llamativo, un aspecto masculino que te hace sentir como si fueras a prueba de balas.







Se siente grande y es pesado, notando que llevas el reloj. Inesperadamente no es incómodo en absoluto, salvo que vistas puños muy ceñidos. La caja queda anclada en su lugar, sin cabecear ni se darse la vuelta en la muñeca cada vez que mueves los brazos. Metafóricamente es como conducir un Hummer, no es el coche más práctico, pero es robusto y es guapo.







El Grand Diver 27611 que es casi idéntico, pero que incorpora detalles en amarillo me llama mucho la atención también.







Conclusiones

El Grand Diver 3045 es una actualización sobre los ya conocidos modelos Pro Diver. Con un ligero incremento de precio incluyen un elenco de pequeños detalles y mejoras, siendo lo más destacable el lumen y la resistencia al agua. Si te gustan los relojes voluminosos esta es la mejor opción. El concepto de ofrecer un reloj duradero a este precio es admirable, si bien desafortunadamente es poco habitual en otras marcas. Siendo honestos no hay otra marca capaz de ofrecer un reloj resistente al agua 300 metros por apenas 140€. Con la excepción de las marcas chinas nadie se acerca a esa tarifa, incluyen los 3 años de garantía, la ausencia de tasas aduaneras, y considerando que todo está incluido. Un reloj duradero que demuestra que no tienes que gastarte todo el presupuesto.







Ojalá que Invicta continúe trabajando así, haciendo que la gama Grand Diver sea aún más variada. Me encantaría un modelo Grand Diver de entre 43mm o 44mm, sería casi perfecto.







▲ Más ▼ Menos Construcción maciza de acero inoxidable 316L

Resistente al agua 300M Las manecillas podrían ser más largas

El cristal no es Flame Fusion