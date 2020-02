Gusy Luz Batman, Superman y su historia

En este espacio, por desgracia, he hablado bastante de juguetes que han desaparecido: los Airgamboys, los Madelman, el TCR, … Pero también de unos pocos que años y años después, siguen ahí, haciendo disfrutar a las nuevas generaciones, como por ejemplo el Fuerte de Comansi. A esta lista de juguetes que han vuelto al mercado, tenemos una nueva incorporación el Gusy Luz de Moltó.

En internet no hay demasiada información al respecto, y de hecho la poca que hay es incorrecta o imprecisa. Por ejemplo he leído que salió al mercado en 1988, algo que puedo constatar que es erróneo. Mi historia personal con el Gusy Luz comienza aproximadamente en 1984 cuando los Reyes Magos se lo traen a mi hermana. Ella tenía 6 años, pero yo con 9, era demasiado mayor como para disfrutarlo. Algunos años después, con el lanzamiento del Aby Luz estuve a punto de pedírmelo, me encantaba su cara tranquila y pánfila, pero debió haber otras prioridades en la carta a los Reyes, y de nuevo se perdió.

Hasta que ahora, con 44 años, he visto el relanzamiento de Gusy Luz, con sus versiones Batman y Superman, y aprovechando que son adecuados para edades a partir de 1 año, cosa que cumplo sobradamente, me he hecho con ellos. Así que empecemos con su historia. El Gusy Luz es un peluche con forma de gusano, inicialmente verde, que cuando se le apretaba el abdomen iluminaba gracias a una pila su cabeza. La idea en principio tan tonta como esa, convirtió a los muñecos que no hacían nada, en algo útil para los niños y niñas que tenían miedo a la oscuridad. Ahí estaba su fiel Gusyluz acompañándoles para que si les invadía el miedo, su luz disipase cualquier temor. Ese fue el motivo por el que se le conoció también como «espanta cocos» en España, y «espanta cucos» en América, su refulgencia alejaba al temido Coco.

El Gusyluz fue introducido como Glo Worm o Gloworm en 1982 por Playskool. Que se escriba con o sin espacios, es una imprecisión que se ha extendido hasta el Gusyluz, que podemos ver escrito bien como Gusyluz o Gusy Luz. De hecho en los packaging actuales, dependiendo del modelo, vemos ambas variantes. Sin embargo, y atendiendo al registro de la marca Gusy Luz®, parece que la forma correcta es con un espacio. Bien, un Glowworm es un insecto que genera luminescencia, la denominación genérica para las luciérnagas, es decir, gusanos de luz, y que en Playskool decidieron contraer como Gloworm.

La estadounidense Playskool, inició su trayectoria en 1928 como una división de la John Schroeder Lumber Company. En 1968, fueron adquiridos por Milton Bradley, que a su vez sería adquirida por Hasbro en 1984. Hasbro, que se fundó en 1923 como Hassenfeld Brothers, luego como Hasbro Industries, Hasbro Bradley y finalmente como Hasbro Inc, fueron por tanto los que comercializaron la creación de Playskool. En América ésta se vendía en diferentes modelos, tanto con la marca Playskool como con la de Hasbro.

Entre 1983 y 1984, Moltó & Cía S.A., también conocida como Moltó, licenció el Gloworm, y lo comercializó en España como Gusy Luz. Su etiqueta llevaba por un lado el sello de Moltó, y por el otro el de Hasbro. El Gusy Luz español no era igual al Gloworm estadounidense, tomaba diferentes elementos de sus versiones, y eran Made in Spain. La historia de Moltó se remonta a 1955, cuando los hermanos Antonio y Pedro Moltó, junto a José, que coincidía que ostentaba el mismo apellido fundan la empresa. Llegan a expandirse a Argentina, Brasil, Estados Unidos y México.

De Moltó consta que aparecieron al menos los Hippo Luz (1984), Doggy Luz (1984), Aby Luz (1985), Dos caras (1986), y Gusy Luz Baby. Fue tanto su éxito, yo creo que en los 80 rara sería la familia que no había adoptado al menos a un Gusy Luz®, que diferentes marcas crearon sus clones, parece ser que sin licenciar oficialmente, pero aprovechando sin más la idea de un muñeco que se ilumina en la noche. He encontrado marcas como Simba Toys, Cean Toys y Candy´s. Recuerdo que aparecieron versiones como el , Arcoiris o el Cuenta Cuentos, Gusy Luz Bebé o Dulces sueños.

No está claro si hubo continuidad del Gusy Luz en España, me temo que a finales de los 90 éste desaparecería de los catálogos. En 2001 se vuelven a ver Gusyluces, que están firmados solamente por Moltó, y son ya Made in China. En 2015, lanzan los Gusy Luz DC Batman (referencia 15868) y Gusy Luz DC Superman (referencia 15869) que fueron nominados como Mejor Juguete del Año por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. En 2016 lo serían los Gusy Luz FC Barcelona (referencia 16552) y Gusy Luz Real Madrid (referencia 16550), pese a que en ninguno de los dos casos serían galardonados con el premio gordo.











































Los Gusy Luz actuales, parten de ciertas mejoras que se habían ido viendo con anterioridad, todos heredan del Dos Caras la carita despierta por un lado, y la dormida por el otro, y reducen su tamaño de los 39cm que tenía el original a los 28cm de los Baby/Aby. Mantienen el uso de dos pilas, pero ahora son AAA/LR03 en vez de AA/LR06. No se sabe si la luz sigue siendo de tipo incandescente, o ahora es LED. Por desgracia y como está constatado desde 2001, siguen fabricándose en China. Los modelos actuales traen la cómoda función ON/OFF, así que mientras en los antiguos/originales, había que mantener apretado el abdomen del peluche para que se iluminase, y la luz cesaba en cuanto se dejaba de hacer presión, en los modernos es un menos logrado pero más útil interruptor. Apretando la barriga una vez se enciende, y otra más se apaga.



















Las ediciones «DC Friends» que he mencionado se completan con el Gusy Luz DC Supergirl (referencia 15874). También se mantiene el Gusy Luz® (referencia 00385) y el Gusy Luz® Rosa (referencia 00386), los más habituales y que inclusive conservan el número de modelo original de Moltó, aunque su colorido cuerpo, basado en el Gusy Luz Arcoiris, ya no es completamente verde o rosa.

Los Gusy Luz Batman, Gusy Luz Superman y Gusy Luz Supergirl parecen concebidos para agradar no sólo a los niños, sino tambien a sus padres. Así que con unos precios recomendados (PVP) que van de los 22,95€ hasta los 24,95€, y que son fáciles de conseguir por menos de 20€ son un capricho asequible.

Actualmente Moltó vende más de 300 productos, según su web está presente en más de 100 países y desde el año 2000 cuentan con una nueva fábrica en Ibi (Alicante) con 22.000 m2 de superficie. Agradablemente, en 2007 inauguran una sede en Hong Kong, dedicada a comercializar sus productos en China. Me alegra que Moltó siga adelante, aunque al menos los Gusyluz ya no se fabriquen aquí, tal vez fuera premonitoria la película de 1995 titulada Los Gusiluz salvan la Navidad.