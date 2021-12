Como os explicaba en la Entrevista a Daniel Jiménez Pastor de Pita Barcelona, esta doble entrevista estuvo llena de vicisitudes. No volveré a entrar en el tema puesto que me parece que quedó notablemente claro en las aclaraciones anteriores.

Una año atrás, el 5 de diciembre de 2020 a las 17 horas de la tarde, momento en que abría la tienda Relojería Joyería Pita, sede también del taller de Pita Barcelona, me personaba en la misma, ubicada en la Avenida Meridiana dentro del barrio de Navas. Ahí estaba citado con Aniceto Jiménez Pita, toda una leyenda en el barrio y en el sector, y alma máter de la marca, el cual me daría detalles más técnicos acerca de sus creaciones. De nuevo el contenido parte de las grabaciones en audio de la visita, casi 3 horas de duración, así como mis notas en papel y bastantes fotografías que tuve la oportunidad de tomar durante el encuentro.

Aniceto Jiménez se mostró un anfitrión de primer nivel. A cada frase que pronunciaba o cada pieza que me mostraba le era imposible contener la pasión que siente por su arte. Por ello me ha parecido interesante dotarle de gran variedad de fotografías, una forma en que el lector pueda tener una referencia gráfica de lo que hablamos.

Entrevista a Aniceto Jiménez Pita de Pita Barcelona

Hola Aniceto. Gracias por recibirme con todo este lío. Daniel me manda saludos para ti.

Gracias a ti Javier por acercarte. ¡Qué curioso que estando tan cerca no nos hayamos conocido antes!

Sí, no son tiempos fáciles. El COVID lo ha cambiado todo. Nunca antes habíamos vivido algo así, porque es una crisis que no afecta a solamente un país, sino a todos al mismo tiempo. Es como una guerra mundial silenciosa, y claro, eso nos ha obligado a reestructurarnos con las medidas de seguridad. Antes lo teníamos organizado de otra manera.

Además se junta el reciente fallecimiento de mi esposa, ella era la que estaba a cargo de la tienda y que yo estuve durante más de dos años en tratamiento por mi enfermedad.

Te veo bien, y al final eso es lo que cuenta.

Todos tenemos un tiempo limitado para hacer cosas, y yo estoy contento por haber podido hacer lo que me gusta, la pasión relojera. A todo lo que decías se junta la jubilación. Me retiro, al menos de la tienda para centrarme en Pita Barcelona. Ya has visto el cartel: “Descuentos de hasta el 50%”.

Tú eres de Mérida, y te viniste aquí (Barcelona) a trabajar de delineante en Siemens. ¿Cómo terminaste creando tus propios relojes?

Sí, de Oliva de Mérida. Llegué aquí y estuve trabajando en Siemens. En las grandes empresas siempre estás encasillado, es difícil hacer lo que tu quieres hacer. En aquellos tiempos las cosas eran de otra manera, así que dejé la empresa y comencé a reparar relojes de la zona.

Siempre hemos vivido por esta zona, así que busqué trabajo en las tiendas de los alrededores. Lo que ocurre es que en aquel tiempo la mayor cuantía del importe de la reparación se la llevaba la tienda. Yo trabajaba hasta altas horas de la noche reparando piezas, y en cambio la factura que a mí me pagaban era una parte muy pequeña en comparación con lo que pagaba el cliente. Yo veía que eso no me iba a dar para vivir, yo cobraba una cosa y ellos muchísimo más.

En frente de casa comenzaban a construir un edificio nuevo (Aniceto me señala dos calles más allá). En esa esquina donde ahora hay una frutería.

Les pregunté si iban a construir algún local pequeño, que fuera barato como para que pudiera comprarlo. Hablaron con el arquitecto, y decidieron hacerlo. Ese fue mi primer taller.

Eso era 1971, los inicios de Pita…

Sí exactamente. Veo que vienes preparado.

Me explicabas lo del taller.

El arquitecto me preguntó como quería el local, yo le dije que barato. Me daba igual que fuera pequeño mientras cupiera mi mesa de relojero. Como no tenía dinero y todo era muy caro, fui yo mismo el que construí todos los muebles de la tienda. Es algo que hemos heredado de mi padre, todos mis hermanos son habilidosos con las manos. En relojería es algo fundamental, si no lo eres, si eres un “ceporro” con las manos no sirves.

Cada vez iba teniendo más trabajo, así que poco a poco fui comprando más maquinaria: Tornos, lavadoras… Aparatos que eran muy caros.

Esta donde estamos es ya la tercera tienda-taller.

¿Ya te planteabas lo de los relojes sin corona por entonces?

¡Claro! Es que no te puedes ni imaginar la cantidad de relojes buenos que recibía para reparar porque les había entrado agua. Aquello era una pena, unas obras de arte en la técnica de la precisión que acababan inutilizadas.

En los ratos libres entre reparación y reparación me dedicaba a experimentar. Como relojero me daba cuenta que el punto débil era la corona de remontuar. Desde el eje de centro hasta la corona hay muchas piececitas susceptibles a fallar. Depende del reloj 16 o 18 componentes: la tija la corona, el muelle de tirete, el piñón corredizo, el cular…

Fíjate Javier. Imagínate que tienes un reloj de una sola aguja. Si tú lo que haces es girar la maquinaria completa del reloj dentro de la caja, la aguja irá girando hasta marcar la hora que tu quieres, ¡ya lo has puesto en hora sin necesidad de corona!

El reloj seguirá caminando y cuando pasen 12 horas volverá a estar como estaba. La ventaja de este sistema es que tu lo puedes adelantar o atrasar, porque lo que se mueve no son las agujas, no estás luchando contra el movimiento. El conjunto que gira es autónomo sobre el eje central: el movimiento y la tapa rotan.

¿Y esos relojes los hacías para ti, los vendías?

Eran experimentos, ensayo y error hasta que esa idea que estás buscando toma forma. Pruebas de concepto que se les llama ahora. Más sencillo no puede ser.

¿No te sorprende que la corona lleve 300 años con los relojes de bolsillo y nadie haya decidido eliminarla?

Tal vez parezca tan evidente que nadie se paró a pensar en que en vez de girar la aguja puede girar todo el movimiento, ese es el quid del asunto. En verdad todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y un sistema sin corona, aunque la idea sea sencilla es internamente más complejo que el de un reloj con corona. El resto de desarrollos derivaron de aquella idea primigenia. Que rotase el calibre me permitía crear cosas diferentes.

Mira, este es el “Sol y Luna”. El indicador de día y noche es como si fuera una aguja, una mancilla compleja.

A partir de aquella idea surgieron más sistemas. Primero fue la hora, luego para los minutos hacía falta una sincronización. Por eso la minutera se ajusta en sentido contrario, hay un trinquete que frena la horaria al tirar hacia detrás. Como ves es consecuencia de la primera idea, que gira el movimiento.

Ese fue el primer reloj que yo llevé a la academia (AHCI -Académie Horlogère Des Créateurs Indépendants-).

Se ve muy natural. Cuando tienes un reloj sin tija, si la esfera es redonda podemos girarlo con libertad.

A cualquier reloj sólo que le quites la tija y los tornillos de anclaje de la máquina a la caja y de las dos pantas de la esfera que lo fijan a la caja. Entonces deja de estar aprisionada y tiene libertad. Fijas la esfera a la caja en vez de al movimiento y ya lo tienes totalmente suelto.

A mi mismo me sorprendía que fuera tan fácil, ¡porque yo hice esa prueba! Bastaba mover la parte de abajo para que girase el movimiento y ya no hacía falta corona.

La consecuencia de no tener corona es que he podido hacer relojes que otras marcas no han podido hacer.

Por ejemplo con el Carousel. Creo que ahí se ve muy claro.

Claro, claro. Como el movimiento está libre puede girar él mismo completo sobre la esfera.

Cuando fui a la primera reunión de la AHCI llevé tres relojes. Eran piezas que sólo podía hacer yo, no por nada especial, sino porque mis relojes no necesitan tener corona, y eso te quita muchas limitaciones.

En Pita Barcelona, además de buenos técnicos sois buenos joyeros y buenos técnicos.

La profesión de relojero ya implica que seas hábil. Todas estas piezas se hacen a mano, las esferas requieren un compás. Cuando quieres ir más allá de ser un reparador buscas hacer cosas nuevas que te van saliendo poco a poco.

Supongo que en la relojería en ciertos casos te tocaba reconstruir piezas.

¡Exacto! Cuando ya tienes cierto rodaje, incluso aplicabas mejoras. Tu habilidad te permite ver cómo funciona y te haces preguntas. ¿Para qué esto va conectado a esto si puede ir directamente? ¡Pues lo mejoras y ya está!

Llega un momento que esas modificaciones que se te ocurren las utilizas en algo propio.

¿Y cuanto tardas en hacer un reloj?

Son muchas fases. Piensa que yo hago todo. En el Sol y Luna, una vez tienes la idea yo hago todo. La caja es de oro macizo, y está grabado a mano. La esfera va íntimamente ligada con la caja, y el disco de día y noche es de plata y está pintado a mano en diferentes capas. Hasta que no se seca una no puedes aplicar la otra. En esto no se puede correr, es hacerlo bien.

Luego hago las agujas, las hebillas de las correas, también mecanizadas en oro… Y cuando tengo todos los componentes los ensamblo y después lo pruebo.

Este es el proyecto que me encargaron en el foro de Relojes Especiales. El pedido era buscar una maquinaria antigua. En Suiza encontré 63 calibres Lemania 5100. Al ser de la academia tenía contactos con diferentes proveedores, que me los pudieron conseguir.

¿Qué reloj llevas puesto?

Llevo el Oceana, más que nada porque es un reloj muy robusto y en el día a día me va muy bien. La correa es naranja porque me parece un color muy cálido.

¿Y es verdad que sueles llevar dos relojes?

¡Sí! Y a veces hasta tres o cuatro.

(Aniceto oculta el reloj de su mano izquierda. Una pieza de diámetro contenido, tal vez 38mm y esfera de color negro que también lleva correa naranja).

Esta es una prueba que estoy haciendo, y de la que no puedo hablarte. Así que podríamos decir que como mínimo llevo 2.

Cuando estoy en la cama tengo un reloj delante y otro al lado… Y ya ves, en el taller estoy también rodeado de clientes. Por el contrario, ni mi esposa ni mi hijo ni mi hija suelen llevar reloj.

Me gustan los detalles y hay cosas que sólo ves cuando llevas ese reloj a diario. La correa de silicona del Oceana tiene el extremo más delgado. Así queda en su posición y ni molestas ni se engancha. Son pequeñas innovaciones que vas descubriendo a fuerza de usarlo y de preguntarte cómo se podría mejorar.

¿Entonces, el Oceana es tu favorito?

Es que todos me gustan. Es como si fueran hijos míos y no puedo escoger uno u otro.

El Oceana tiene por objetivo hacer un reloj totalmente hermético. Pero las manecillas se tienen que poder mover, así que es la evolución de los anteriores.

Tiene un cristal de 9,8mm de grosor. Es convexo, así que cuanta más presión soporta, más se sella el cristal con la caja. El complicado porque apoya directamente, sin necesitad de juntas que tengan mantenimiento.

Y ahí es donde aplicaste lo del engranaje magnético.

¿Y cómo evitas que se imante la maquinaria?

Bueno, ese es el quid de la cuestión, la parte bonita de ir experimentando. Es lo que tenemos patentado y que no te puedo decir (se ríe).

Lo que yo vi, y que seguramente tu has visto también, es que cuando acercas un imán a un reloj, su movimiento se para de golpe, queda clavado. Pero depende de cómo coloques los imágenes unos se neutralizan a otros.

Entiendo. O sea que el Oceana tiene muchos imágenes dentro.

Sí, el Oceana y el Steam son los dos que usan ese mecanismo.

(Entonces acerco el reloj a diferentes elementos de acero que hay sobre la mesa de trabajo. Ninguno se siente atraído por el campo magnético de los imanes).

Es que no lo notas. Las fuerzas están neutralizando unos a otros.

(Ahora Aniceto me muestra un reloj de una firma suiza de alta relojería. Una pieza que es resistente al agua hasta 100 metros).

¿Tú crees que ayuda en algo que un reloj así necesite 10 juntas de goma? Cuantas menos gomas, mejor.

Es que es muy ingenioso. Porque es sencillo neutralizar el campo magnético en una zona. Por ejemplo en la parte central. Pero que el campo magnético no salga hacia afuera es algo que no entiendo.

Bueno, ese es el resultado de muchos años de pruebas.

Mira, si ves el reportaje en esta revista verás que aparecen los mejores relojes de buceo del mundo… Pero todos llevan corona. Incluso los cronógrafos llevan sus correspondientes pulsadores. Al final todo son agujeros y juntas que hacen falta.

Por eso los Pita Barcelona son por definición más sumergibles, no tienen ningún orificio, ni siquiera válvula de helio que a fin de cuentas es otro punto de entrada que requiere juntas de goma que acabarán degenerando.

En el Oceana no hace falta ningún mantenimiento.

Eso fue algo que le pregunté a Daniel. ¿Cuándo un Pita tenga que limpiarse y engrasarse, eso no lo puede hacer cualquier relojero?

Los relojes mecánicos actuales pueden aguantar muchísimo tiempo sin necesidad de limpiar. Casi no llevan aceite, de hecho no puede haber demasiado lubricante porque alteraría la marcha de la espiral que es un material muy sutil y muy fino.

Llegan rubís que facilitan el movimiento y reducen el desgaste. El lubricante sólo es necesario en la rueda de escape, áncora y volante. Son piezas que están al final del recorrido, y donde la fuerza que queda es ya un remanente, es pequeña. Tanto es así que yo pongo poquísimo aceite.

Y ocurre otra cosa curiosa. Que a medida que el lubricante se va resecando, las piezas se van adaptando a esa viscosidad creciente.

Lo peor que hay es cuando se queda parado un tiempo.

Eso es. Si los relojes van marchando el movimiento va luchando con ello. Pero el Oceana se puede reparar como cualquier otro reloj. Si tu eres un buen relojero y eres observador tienes que observar cómo está mecanizado eso.

Por eso la relojería es tan complicada. Hay muchos relojes diferentes, muchas cosas distintas y es habitual que un relojero tenga que “enfrentarse” a algo que no ha tocado nunca. Se hace preguntas: “¿cómo es posible?” Pues no hay nada imposible, yo he visto de todo.

Observa esto de aquí (me muestra el bisel de un Oceana). No es que quiera alardear de mis relojes, pero es que incluso a mi me asombran y yo me limito a decir cómo van.

El bisel tiene cuatro trinquetes en forma de ele. Además de sujetar el bisel, hacen de trinquete. Son dos misiones a la vez, lo que permite que el bisel gire, pero que no salga.

He probado a fuerza bruta intentar arrancar el bisel. Pues se rompe, se tuerce, pero no sale. En otro relojes, sin decir marcas, tal y como entran salen.

Sí. Haces palanca con un destornillador y retiras el bisel.

Efectivamente. En cambio aquí no. Si lo miras con lupa verás que hay un trinquete y cuando lo alineas, lo aprietas y sale uno. Así con los otros tres. Es sencillo, y sin embargo, ¡qué eficaz es! Porque estás sujetando el bisel y dependiendo de su orientación actúa como trinquete.

Pero claro, esto es laborioso de fabricar y de ensamblar. Como te decía no entra solo.

La mayoría de muelles tienen forma poliédrica, y cuando se aprisiona es el diámetro del metal el que lo sujeta. Por eso son tan fáciles de retirar.

Ya ves que son muchas cosas e innovaciones que durante los años se me han ido ocurriendo. Me han traído Pitas para reparar, alguno de ellos que han sufrido un accidente de moto. Todo el metal estaba rallado, pero el bisel seguía en su sitio.

De manera que si cogemos este Oceana, lo tiramos a 5.000 metros bajo el mar, y de aquí a 100 años lo volvemos a recoger, seguirá sin tener agua en su interior.

Con este sistema podemos hacer un reloj para las Fosas Marianas. Cuanta más presión, mejor funciona el cristal cónico. Si lo miras de perfil te darás cuenta de su grosor. Además las caras son paralelas, así que no se producen aberraciones.

Igual que las cúpulas que reparten la fuerza.

Justo eso. Pero claro, el cristal y la caja tienen que tener unas tolerancias muy pequeñas de manera que se alineen perfectamente. Sería absurdo tener que colocar una goma ahí.

Por eso tenemos dos biseles. El interior es el que se encarga de fijar el cristal a la caja, para que esté asentado. Hace que no se salga al tirar hacia arriba, y el otro al tirar hacia abajo.

Date cuenta que ninguno de los relojes que he vendido han llegado aquí con problemas de agua. Ese era el objetivo que teníamos, hacer algo robusto y verdaderamente sumergible con toda tranquilidad.

La técnica de los relojes Pita es más avanzada, porque el resto en el fondo siguen haciéndolo igual que siempre.

No sé si sabes que la Estación Central de Nueva York (Grand Central Terminal), la desarrolló un arquitecto español (Rafael Guastavino Moreno nació en Valencia, el 1 de marzo de 1842 y falleció en Asheville (Estados Unidos), el 1 de febrero de 1908), pues logró hacer unas cúpulas tan planas que como tienen la suficiente curvatura para protegerse a si mismas ya es suficiente. Pues eso es lo que intento aplicar en los cristales. Así lo puedes ver de lado, no se engancha, no reflejan tanto… Son cualidades que me gustan.

¿Cómo ves el futuro de la relojería? En los años 1970 era algo imprescindible, pero ahora…

Así es, con los smartwatches tienes de todo. Pero la relojería tradicional siempre existirá. Los smartwatches de reloj sólo tienen el nombre. Lo abres por dentro y son circuitos, cosas que nadie entiende.

Lo bello de un reloj mecánico es que lo ves, ves su movimiento y entiendes como funciona y sus complicaciones. Así que siempre habrá la relojería artesana, aunque sea para cada vez menos gente. Un reloj tradicional no tiene parangón, puedes llevar un reloj electrónico con 50.000 funciones, pero no sientes lo mismo.

El Papa Francisco lleva un Casio de 10€ (un MQ-24). Nadie necesita más que eso, pero el placer de tener un reloj, darle la vuelta y disfrutar de su maquinaria es algo que yo creo que siempre habrá personas que lo valoren, aunque su utilidad práctica sea nula.

A mi eso es lo que me molesta. Que eso se un privilegio que no esté a disposición de todos. Que ocurra como en el pasado, que los relojes sólo podían permitírselo los adinerados.

A veces los relojeros desarrollan técnicas que benefician a la relojería en general. Un reloj de los míos, una vez que tengo uno hecho los otros son más fáciles. En cambio las grandes complicaciones que son carísimas, no llegan a extenderse al público así que diríamos que no benefician a la relojería en general.

No es necesario hacer grandes cosas ni estar años haciendo un reloj, al final eso es algo que termina pagando el cliente.

A ti te gustaría que viniera un inversor y que te dijera: ¿Y si automatizamos y empezamos a sacar Oceanas como churros?

Eso es más cuestión de Dani (Daniel Jiménez Pastor), el heredero. Será lo que él considere.

Está claro que a gran escala bajan los costes, y ciertamente a mi no me importaría. Porque las innovaciones técnicas quedan ahí. Saben que el Carousel es de Pita, que no tener corona también es de Pita… Puede que nos vayan copiando algunas cosas, pero las novedades y las innovaciones de Pita están ahí.

¿Qué marca o que relojero admiras?

Me gustan las innovaciones, las auténticas. Por ejemplo en el Sol y Luna con la gran ventana para ver la hora que es algo que hasta donde yo se nadie había usado, pues ahora lo he visto en otras marcas. No diré que lo han copiado, pero sí que antes nadie lo tenía.

Antes la noche/día se hacía en una subesfera de reducidas dimensiones. El Pita Sol y Luna lo cambió intentando hacer una ventana lo más grande posible.

¿Qué destacarías de Pita?

Tenemos tres relojes que son muy diferentes, el Noche y Luna, el Carousel y el Oceana. En una edición de Baselworld, antes de que fuéramos a presentarlo, yo estaba comiendo en el restaurante. Llevaba en la muñeca el Sol y Luna y me lo quité y lo puse en la mesa.

En seguida empezó a venir gente a mirarlo. Les sorprendía su belleza y lo diferente que era, la simetría que tenía. Eso fue lo que nos permitió formar parte de la academia.

Me gusta mucho el Carousel. Eso de que veas el movimiento, que veas que todo gira es algo que no se había visto nunca. Son diseños rompedores que todavía a la gente les sorprende. Y es justo por la cualidad de no tener corona.

El Roadster partió de varios conceptos, el principal quitar los pulsadores. Fíjate que simple es.

El Sweet Candy para mujer es bello. Sin corona dando simetría y con los brillantes alrededor de la esfera.

Este es novedad, se llama Molinos Orbital. Lo que tiene es que los engranajes que mueven las manecillas se han sacado fuera, a la esfera. Están sobredimensionados y son esos engranajes los que directamente indican la hora.

¿Cuáles son los modelos que más se venden?

El Oceana, el Steam y el Carousel.

Esta es la lista de pedidos que tenemos pendientes (me dice enseñándome un listado de clientes).

Hay clientes que tienen varios Pita, pero suelen ser clientes extranjeros. Tal vez es porque aquí nunca hemos tenido tradición relojera, y porque el mercado es pequeño. Cuando asisto a eventos, a mucha gente le suena Barcelona, por las olimpíadas de 1992. Y me hace gracia porque suelen preguntar después “Y eso en qué parte de Suiza está?”

Cuando ves que alguien repite compra con tus relojes es algo que llena de orgullo. Tengo clientes que me dicen que de vez en cuando se ponen el reloj al revés, para ver su maquinaria al completo. Y bueno, la sensación de que coges un reloj automático parado, y en cuanto se mueve en tus manos se pone en marcha es una sensación indescriptible.

Hay otro que me explica que muchas veces se queda dormido escuchando el tic-tac de su Pita. Eso tiene mucha magia y como creador es algo que siempre satisface.

¿Cuál es el primer reloj que recuerdas?

Estando yo en la Siemens compré un reloj muy grande con calibre AS suizo de cuerda manual. Yo lo esqueleticé para un cliente. Quedaba muy bonito porque en la esfera sólo tenía el movimiento y las agujas.

¿Cómo son los relojes que a ti más te gustan?

A mi me gustan los relojes contundentes y sólidos. Los relojes de oro se tienden a hacer con cajas finas para abaratar, pero mira este (muestra el Sol y Luna). Tiene 70 gramos de oro. Me gustan también minimalistas, sin fechador, pero que sean originales.

Lo del oro es sencillamente porque es fácil de trabajar. Piensa que el acero 904L es muy duro, y muy complicado de trabajar.

¿Y no os han intentado comprar la patente?

Sí que lo han intentado, pero yo he trabajado mucho en esto. Es el trabajo de mi vida, así que no me interesa venderla. Lo que sí percibo es que hay mucha curiosidad. En otra feria vino alguien de una gran firma y me dijo que debía decirle como funcionaban mis relojes, porque a fin de cuentas lo tenía patentado. Bueno, ese es mi secreto, el secreto de Pita Barcelona, y de la oficina de patentes de Suiza, claro.

(Me enseña varios precursores del Carousel y me pide que no saque fotos). Uno de ellos es un reloj con esfera de plata que Aniceto creó para probar como se veía el calibre rotatorio. El otro es un trabajo previo, aprovecha una caja de un reloj económico con un calibre suizo de mujer en la esfera. Yo utilicé esto para ver el efecto que hacía, para ir evolucionando la idea.

En el Carousel la manecilla horaria va montada con tornillo en el movimiento. El movimiento va suspendido sobre cojinetes y así rota.

Es una forma compleja y que necesita la CNC de 5 ejes., y es cuando gira todo el calibre, que con él gira la manecilla. Todo lo hacemos aquí, el fresado de la rueda de puesta en hora.

Tampoco parece que sea automático porque la diferencia de peso en el rotor es muy sutil, cambian las formas geométricas para así obtener la diferencia de peso. Y bueno, la caja de oro rosa…

A menudo me hacen la pregunta: ¿cómo es posible que rotando la caja pueda poner el reloj en hora hacia adelante o hacia atrás, pero que mientras el reloj va corriendo la caja no se mueva? Esta es la filosofía y la dificultad de todo esto.

(Aniceto le da carga al reloj y lo pone en movimiento. Lo ajusta a las 2 en punto, y fija con cinta adhesiva la trasera). Verás que va avanzando, pero que la caja no se mueve.

(Me presta su lupa de relojero y me deja contemplar la minutera). Si te vas fijando y esperas unos segundos tu ojo se acostumbrará a percibir el movimiento. Pero date cuenta que la caja sigue fija.

Otra pregunta que te dejo: En un reloj convencional, si mueves las manecillas en sentido contrario a las agujas del reloj la maquinaria llega a pararse). Está intentando luchar contra el movimiento que ejerces en las agujas. ¿Por qué es que con el sistema TSM eso no ocurre?

Pues no se…

(Se ríe). Ahí es donde radica el éxito de esto. Lo que se mueve es la maquinaria entera, y por eso al ponerlo en hora lo que en realidad haces es girar la maquinaria.

Ya, ya. ¿Pero porque en el que hay con cinta adhesiva la caja no se gira?

Aquí no hay imanes ni nada…

¿Ahora que cierras la tienda que vas a hacer? ¿Qué va a pasar con los que necesiten reparar su reloj?

Mi pasión es la relojería, tengo muchísimos diseños que no he construido. Me gusta seguir aportando, grandes o pequeñas cosas y hacer lo que me gusta. Pero de la relojería, como todos tengo el derecho a jubilarme.

Aquí tenemos grandes reparadores de relojes, aunque cada vez queden menos. Supongo que si hay verdadera demanda en ello será una profesión que vuelva a resurgir. Pero es algo que cuesta mucho.

Hay oficios que siempre han sido más o menos igual. Pintar una pared, al final es muy parecido ahora a como era antes. En relojería cada vez hay más cosas, mayor dificultad, así que es más difícil tener relojeros cualificados. Estamos acostumbrados a que las marcas envíen todo al SAT a Suiza.

Me vino un cliente con un Zenith de gama alta. Después de visitar diferentes sitios nadie había logrado reparárselo. Hace no mucho cuando se enteró que cerraba vino a verme, y me dijo “¿Y ahora qué voy a hacer yo?”. Eso da tristeza, pero igual que tu quieres jubilarte, yo también.

Pero sí, es cierto que la relojería es un oficio muy bonito. Si uno se lo toma con cariño tienes la posibilidad de hacerlo todo. Otras profesiones no te dejan innovar demasiado, pero la relojería mecánica sí. Tu coges el campo de las alternancias, la reserva de marcha, todo eso se puede estudiar, mejorar y trabajar.

Lo que ocurre es que es difícil, están tan trillado y tan explorado que cuesta encontrar algo. ¡Fíjate, a mi lo de quitar la corona me ha llevado 40 años!

Es todo un mundo. Ahora puedo hacer ya el Sol y Luna con el disco de fibra de carbono. Es muy ligero, y además muy tenaz. Eso me ha obligado a cambiar todo el proceso, incluso el tipo de pintura que uso, pero son pequeñas novedades.

Gracias por tu tiempo, ya se ha hecho la hora de cerrar.

Sí, ¿más de tres horas llevamos no? (pregunta mirando el Oceana de su muñeca derecha).

Notas

Durante mi dilatada estancia en en local, llegó un chico interesándose por los descuentos de la tienda. Buscaba un reloj automático, algo que confirmaba que la relojería mecánica seguía teniendo atractivo entre el público. Pero lo más interesante ocurrió una vez concluida la entrevista. Una señora esperaba para acceder a la tienda. Tras preguntarme si yo era el periodista, asentí. Entonces me hizo saber que ella llevaba toda la vida acudiendo al establecimiento, pero que nunca se hubiera podido imaginar que fuera una relojería con tanta relevancia. Es cierto aquello de no ser profeta en tu propia tierra.