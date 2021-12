Galería de relojes de los lectores (15) y desvelando un misterio

En esta nueva entrega de la Galería de los lectores, la correspondiente al mes de diciembre, se desvela un misterio que se había planteado Juani en la anterior edición. Esperemos que nos siga leyendo.

Mencionar también a WR_100 que tras una temporal ausencia ha regresado, y ¡de qué manera! De hecho su participación en la galería estuve barajando incluirla en un reportaje de los lectores.

Damos también la bienvenida a Oscar, un nuevo seguidor que nos encontró desde un comentario.

Y finalmente anunciaros que esta entrega, supera con diferencia a todas las anteriores. Tanto por calidad, como por cantidad de fotografías, así como por el número de participantes que me han hecho llegar sus instantáneas puedo considerarla desde ya una edición memorable. Son más de 70 fotografías recibidas, una cifra impresionante que es el colofón para la última galería de los lectores del año 2021.

Óscar

Hola buenos días aquí tienes las fotos de todos mis relojes que tengo ahora junto a dos que he abierto la tapa en cuestión el del Certina que es el calibre 28-15 y el del Verneta que es el calibre Unitas 176 de 17 joyas. Los otros no los he abierto todavía si quieres cuando tenga fotos te las paso también. Estoy restaurándolos y voy poco a poco. Te paso una foto del Verneta con el cristal cambiado

Te paso más imágenes del calibre Favre Leuba que ya lo he dejado en el taller no se si es JLC o Venus pero es espectacular el más bonito de todos las fotos del reloj, si alguien supiera la marca del movimiento se lo agradecería.

Luis Sánchez

Te envío como comenté en tu web, las fotos de mi Casio W-218h adquirido ayer mismo.

Espero que os guste.

Os envío fotos de mi Seiko Prospex Diver’s Monster de cuarta generación. Comentaros que mi relación con él ha sido de amor-odio. Me explico, nunca había tenido un reloj tan contundente, un diver. Me resultaba incómodo, hasta llegar a ponerlo en venta. Lo comenté con Javier y muy acertadamente me recomendó darle otra oportunidad, porque más tarde podría arrepentirme de desprenderme de él.

El reloj me encanta, me he acostumbrado a él y con el tiempo he relativizado sus dimensiones pues, para ser un diver en toda regla, es bastante discreto en comparación con sus primos. Tiene un diámetro de 42,40 mmts de caja y un peso con su armis de 186 grs.

Poco a poco voy indagando en este maravilloso mundo de la horología y esto me ayuda a ir valorando las diferentes prestaciones que me ofrece. Carga automática y manual, reserva de carga de hasta 41 horas, 24 rubíes, complicaciones de día de la semana y del mes, calibre de 4R36 y bisel unidireccional en acero negro, lo cual me parece original.

Podría ganar en comodidad aligerándolo al cambiarle el armis por otra correa, pero me gusta el aspecto agresivo que le da, aunque no descarto adquirir una de caucho e intercambiarla de vez en cuando. En fin, espero que os guste.

Sergio

Para el puente del Pilar estuve acompañando a un familiar en el hospital, y una de las enfermeras que le atendía me recordó esta galería y que lo tenía pendiente. Creía que se usaba poco, pero por lo visto estaba equivocado.

Os presento mi reloj de enfermera Lotus. Y os cuento la razón de por qué lo use varios años. Es el Lotus, un reloj de cuarzo sin mucha complicación, lleva fecha, y en la esfera las medidas para tomar las pulsaciones, minúsculas, poco prácticas si llevas gafas, el reloj tiene una medida de 30 mm. La particularidad es que se lleva colgando con una pinza hacía abajo, sobre el pecho, para poder leerlo subiéndolo con la mano.

Le cambié la cadena con pinza y le puse una cadena de reloj de bolsillo. De hecho esta es la segunda cadena, una de mis primeras adquisiciones en Amazon.

Y por qué llevé este reloj varios años, pues la respuesta está en el grande que está al lado. Fue un regalo de mi ayudante, después de dos chascos que tuvimos en el taller.

Por entonces era artesano, y realizaba unas piezas para un público bastante exigente, las llevaba a barnizar a un barnizador que trabajó en los Certales (su historia da para un artículo aparte), una mítica fábrica de muebles que hubo en Zaragoza. Me cobraba bien el trabajo, con un acabado espectacular, nosotros sabíamos barnizar, pero no tenía las condiciones para dar esos acabados a mano, básicamente por el polvo en el ambiente.

El caso es que cuando estaba realizando el montaje final de una de las piezas, después de poner los últimos componentes descubrimos un rayón en mitad de la superficie trasera. Fue traumático, porque éramos especialmente cuidadosos y limpios por lo delicado de los materiales y manufacturas que realizábamos. Tuvimos que decapar esta superficie y llevarlo a barnizar otra vez, la lista de espera de mis clientes para la entrega era de un año.

Al poco tiempo, realizando la misma operación, nos volvió a pasar lo mismo, pero esta vez en la cara. Estuvimos horas investigando qué había pasado, en qué fase, y con qué. Revisamos los trapos de protección, la disposición de las herramientas, el banco de trabajo, todo. Y vuelta a pagar.

En el siguiente montaje lo ví, la raya la hacía yo con la hebilla del Fossil al montar unas parte móviles, que por cierto, la última vez tuvimos tirar y que creo que valían sobre los 50 € más el barnizado. Esta vez no ocurrió el percance. Y decidí meter el reloj en el bolsillo, lo que suponía una molestia, pues debía controlar los tiempos en ciertos procesos.

Fue iniciativa de mi ayudante, expuso la situación en una relojería, y le recomendaron este reloj por su hermetismo, pues ya habíamos tenido alguna avería debido al fino polvo , que conste que la técnico del gabinete de seguridad e higiene la teníamos sorprendida de lo limpio y ordenado que lo teníamos todo, pero era por pura necesidad. Los precios que teníamos estaban en una horquilla de 750 a 4.000 €

La verdad, cumplió su misión y han pasado los años y ahí lo tengo, con un pequeño desfase, al llevarlo en el bolsillo va bastante protegido y apenas tiene marcas. Lo uso sobre todo en verano.

Hemos estado haciendo limpieza en casa y hemos encontrado este reloj en un cajón. Es de mi cónyuge, lo compró sobre el año 2000 cuando trabajaba de azafata en Palma de Mallorca, se lo vio a una pasajera en un vuelo, le gustó, le preguntó dónde lo había comprado y fue a por él. La correa es la original porque se la cambió y le puso una metálica que quedaba muy bien, pero que solo era metálico el exterior, el interior era de goma y se rompió. Ahora ya no usa relojes. He revisado el compartimento de la pila, que estaba retirada y la verdad, nunca se lo he visto puesto. Por lo que cuenta, este reloj ha visitado muchos países, y me parece que en alguna playa de algún islote deshabitado de Bahamas debía ser lo único que llevaba puesto.

En la entrega de noviembre del 21, Juani preguntaba por un reloj Chaumont, me llamo la atención, busqué en la web y encontré escasas referencias, solo en páginas de compra-venta e información de una localidad francesa donde se producen guantes y algo por el estilo.

Esto me recordó al reloj que me regaló mi tío el distribuidor de joyería, para mi comunión. Ahí es nada. Es un reloj que me gusta mucho, no he tomado medidas con el calibre, pero es de caja pequeña, por encima de los 33 mm de mi Lotus de bolsillo. Es muy resultón, mi mujer cuando empezó a trabajar en su actual trabajo lo barajó como candidato a usar, hasta que se dio cuenta que había tantos a su alrededor que no era necesario.

Es un reloj de cuarzo, y sin ninguna referencia de lugar de fabricación. El caso es que funcionaba bien, sin más. Creo recordar que al cabo de unos meses desfasaba unos minutos. Y ahora viene el origen de mi hipótesis.

Como he mencionado, me gustaba especialmente, y me extrañaba no encontrar esa marca en ninguna tienda de Zaragoza. Pasado los años, un día se lo comenté a mi padre o a mi tío, y me comentaron, que es un reloj que fabrica/vende una joyería en Valencia. He investigado este camino, y parece ser que es cierto. La pregunta, tiene una ‘simple’ joyería capacidad para fabricar estas piezas, no creo, pero para remarcar o encargar modelos exclusivos a algún fabricante sí. Os recuerdo la entrada de Guti sobre Privata, que puede ser un símil.

De esta casa Blattina si he encontrado más referencias en la web, y siempre vinculada a esta tienda. Cuando fui a fotografiar el reloj a casa de mi padre me fijé en un Omega que le regalaron en un trabajo al cumplir un cupo de décadas, y que en la parte posterior tenía una grabación conmemorativa.

Mi hipótesis es que tanto el Chaumont como el Blattina, son relojes encargados por joyerías destinados a grabados o como base de trabajos propios de sus talleres, a los que les ponen maquinarias de una calidad cuidada, pero de la que no aportan más porque no es el objeto de la transacción.

Os sigo a seguir investigando, aquí en Zaragoza, la Asociación de Gaiteros de Aragón ha conseguido identificar a personas que salían en fotos muy antiguas a través de una revista de papel con una difusión muy local. Y Forocoches es famosa también por las pesquisas de sus miembros, como ejemplo cuando destaparon el tinglado del teléfono móvil extremeño. Seguro que entre todos conseguimos más información sobre Chaumont

Bia Namaran

Casio Pro Trek PRT-B50

Los Pro Trek de Casio son sin lugar a dudas una de mis líneas favoritas. El poder prescindir de cambios de biseles, y el contar con variantes de armis como ésta, son un plus que te permite olvidarte de recambios y demás elementos caducos. Entre los Pro Trek la estética de los PRT-B50 es una de las que, a mi parecer, son más acertadas. Su dial se ve realmente bien, sus manecillas tienen una visibilidad asombrosa, y en general la estética de este reloj es preciosa. A ello hay que añadir un módulo magnífico que, sino fuera por la única pega de tener que recurrir a una app para configurarlo, sería redondo. Por desgracia ya sabemos que en Casio no solemos encontrar todo en un reloj, al que no le falta una cosa le falta otra, pero cuando pienso en un reloj de exploración el modelo que más se acerca a lo que sería el reloj específico para «salir al mundo» son estos PRT.

Es cierto que, a nivel de especificaciones, modelos como los GW-9400 son casi insuperables, y encima a precios muy competitivos. Lástima que no haya una variante idéntica al Rangeman, pero en Pro Trek.

Xabier P. Migoya

Fotos de mi Luminox XS.3001, uno de mis relojes de uso habitual: Luminox XS.3001 con mi Multiherramienta Gerber Centre Drive, una de mis herramientas de uso diario.

Detalle Trasera Luminox XS.3001.

Para los que no conozcáis Luminox, es un fabricante que desarrolla relojes orientados para el sector militar, policial o de emergencias. La peculiaridad es que este reloj fue diseñado específicamente para los requisitos de los SEALs, por lo que es un reloj ANU (Autorished for Navy Use). El XS.3001 lleva en la parte trasera del reloj grabado el logo de los SEALs, también denominado Tridente SEAL o de Guerra Naval Especial. Es un reloj de cuarzo, tipo diver, 43 mm, con caja de carbono, el reloj es muy ligero (pesa aproximadamente 50 gramos), monta un calibre Ronda 515 HH6.

Para más información: www.orgullosodeserfriki.com/2018/10/review-luminox-xs3001.html

Aficionadoalosrelojes

Quiero mostrar en la galería otro reloj de la colección de mi padre, en esta ocasión se trata de un Citizen 7 Eagle, es decir, la competencia directa de los antiguos Seiko 5 y de los Orient Tristar. Este reloj se lo regaló a mi padre un amigo joyero, probablemente un reloj que un cliente nunca volvió a recoger o un reloj que nunca llegó a venderse y estuvo años amontonado junto a otros relojes de la tienda, la verdad que solo sé que lo tenía en la joyería y estaba reduciendo inventario porque iba a cerrarla. El reloj tiene fechador en inglés y japonés y en el cronocomparador de móvil muestra unos aceptables +30 para un reloj de su edad y que a saber si ha recibido algún tipo de mantenimiento.

ARB Cuentatiempos

Aquí vemos la joyita de titanio en su gama baja que le comentaba a Jostma en el post del 15 de Noviembre. Un ligero reloj de tres manos con calibre E111 y cristal de Zafiro. Un valetodo para cualquier ocasión muy recomendable para empezar con Citizen Eco-Drive.

Aquí el famoso Panda que mencionaba a Sergi en los comentarios del post del 4 de Noviembre. Con su fabuloso calibre 2100 de barrido continuo en su manecilla cronográfica. 11 joyas si mal no recuerdo. increíble en mano. Caja asimétrica. Armis integrado. También posee alarma y 4 compases en su esfera. La manecilla a las 12 horas es la dedicada a la reserva de energía. Un monstruo con mas de 250 piezas todas de metal componen su movimiento hecho en Japón.

Una muestra de Ecodrives con calibre motorizado y corona con cambio de funciones en la posición 0 (sin extraer) que anteriormente comentaba a Guti que nunca deben comprar por ser proclives a padecer el desperfecto electrónico conocido por «El mal de las vacas locas» o «Corona loca» que hace que el reloj pierda la hora y se reconfigure solo. Si se fijan en las pequeñitas letras debajo de la hora 6 pueden ver la numeración de los 2 calibres «Malditos» de Citizen Eco-Drive: El E820 y el E812 que como cosa curiosa podeis comprobar que son hechos en Japón.

Por ultimo una pequeña muestra de que no debemos llevarnos por los sosos catálogos de Citizen. Miren que bellezas de relojes y les aseguro que en la mano se ven mas fantásticos aun:

(Del 8651 con fases de la luna todavía me arrepiento de haberme deshecho de el en un ventajoso trueque)

Ricardo

Les envío foto de mis 2 guerreros, uno en el trabajo diario y el otro para preservar esta leyenda, DW290, un extraordinario reloj con sabor a G Shock. Gracias a Guti por este espacio, un abrazo a todos.

Les muestro un reloj-propaganda regalo de mi proveedor de materiales y herramientas, es raro encontrar estás piezas al menos en mi localidad. El movimiento se ve de buena calidad y la cara del reloj es preciosa. Gracias por el espacio amigo Guti, saludos a todos.

WR_100

Por fin tengo mi F-84W y me gustaría compartir mi experiencia con la compra por si a alguno de los lectores de la bitácora les puede servir.

Siempre había querido tener un Casio F-84W, pero nunca me decidía por tener que pedirlo a Japón. La oportunidad ha surgido cuando quería hacerme con un capricho que resulta que su precio en Amazon Japón era (antes de los gastos de envío) la mitad que en Amazon España. Un producto que ha sido presa de la especulación (como está sucediendo con los Casio Alien/Pac-Man y otras cosas que apelan a la nostalgia). La cuestión es que al contrario que cuando pedí mis únicos 2 G-Shock en amazon.com, la página japonesa requiere de un nuevo registro.

El registro es fácil y rápido ya que la página está/se ve en inglés- Se puede utilizar el mismo correo electrónico que para la cuenta habitual. Una vez «dentro», me dí un «paseo» para ver si podía aprovechar el envío y añadir algún capricho digital japonés. Tenía claro que el F-84W iba a caer sí o sí, pero también busqué más modelos de Casio/Lorus/Q&Q por si encontraba alguna ganga. La verdad es que no encontré nada que me llamará la atención (por precio), pero sí el F-84W rebajado de precio.

Como se ve en las fotografías que adjunto, en la factura (con impuestos incluidos) son 1627 yenes (unos 12,5€ al cambio) y en la propia caja pone 2200 yenes (unos 17€ al cambio). Un descuento del 25%.

El producto lo pedí el 15 de noviembre y me ha llegado hoy, 19 de noviembre. Increíble. El paquete ha llegado por DHL y los gastos de envío y manipulación han sido de 2502 yenes (unos 19,5€). Cuando formalicé el pedido no ponía nada de aduanas y tampoco he tenido ningún problema. Quizá sea porque el gasto total era de 110€. El producto que quería está a más de 150€ en la web española. Por lo tanto considero que ha merecido la pena.

Y ahora las fotografías. He utilizado, como siempre, un Casio F-91W para la comparación (aunque sé que hay más internet). No me había dado cuenta cuando lo compré pero por la caja parece que vino de Italia. Lo adquirí porque me salía más barato, o casi, que buscar una correa para mi anterior F-91W.

Por cierto, he dejado el F-84W tal y como venía de Japón y cuando he hecho las fotos ya era día 20 en el país del sol naciente.

El blíster es muy parecido en ambos, aunque por otras fotografías que he visto en otras reseñas, han simplificado algo el del F-84W.

También podemos ver que el modelo «europeo» trae una etiqueta con el reloj y muchos más papeles. Sin embargo, las instrucciones del modelo «japonés» vienen envueltas con un plástico de protección. Es una hoja doblada sobre sí misma. Amplío el detalle del pictograma con un «frogman» que nos advierte de que el modelo no es apropiado para bucear.

Puestos uno junto al otro, la caja del F-84W tiene una forma octogonal algo más marcada. También se aprecia que su correa es más estrecha. Hablando de las correas, vemos que en el F-91W la hebilla está grabada con la palabra CASIO y no así la trabilla. En el F-84W es justo lo contrario y además tiene unos agujeros extra en el lado «equivocado». La longitud es prácticamente idéntica. Por la parte interna de la correa vemos más grabados en el F-91W, que además son diferentes ambas partes de la correa, mientras que en el F-84W pone PUR 19 en las dos.

Si miramos la parte trasera de los relojes, se puede apreciar que los tornillos del F-84W tienen la cabeza más grande y quizá mejor terminada. Ambos llevan el módulo 593.

Ahora sólo me queda empezar a disfrutarlo. Por ahora lo trataré con cuidado. No tengo pensado (por ahora) someterlo a las «torturas» que sometí al F-91W para comprobar si su resistencia es similar. Comprar otro no saldría muy caro, pero para que sea razonable hay que combinarlo con algo que compense los gastos de envío. Confiemos en que sigan fabricándolo siempre para que no se vuelva un modelo con el que especular. Eso sí, si mejoran alguna de sus características no me importaría.

El último sábado del mes de octubre en España se cambia al horario de invierno, por lo que toca ajustar la hora de nuestros relojes la mañana del domingo. Para quienes tenemos relojes radio-controlados es una una ocasión de comprobar si éstos han conseguido hacer ese ajuste: a veces la recepción de la señal de radio no es suficientemente buena. En esta ocasión, mi Casio WV-59E no lo consiguió en la noche del 30 al 31 de octubre de 2021, pero sí durante la noche siguiente.

Un viejo Vostok Amphibia, que poco a poco iré arreglando a lo largo de los siguientes meses. Por ahora he conseguido que el bisel deje de girar a lo loco.

Un amigo mío quería comprar un reloj de aspecto vintage. Me pidió consejo y conseguí alejarle del Swiss Made y sus precios inflados, finalmente decidiéndose por este Festina F20248/2, cuya caja es de acero 316L. Además, Festina es española, así que miel sobre hojuelas.

Guardatiempo

Una imagen del prototipo del Tempore Lux Racing One Chrono Mechanical acompañado de un Seat 124 Sport Coupé de la que estoy particularmente orgulloso.

El Bobroff BF0005 Professional Diver 1000m que confirma lo anterior, las marcas españolas continúan evolucionando.

Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:

No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas.