Entrevista a J.G. Chamorro en el diario Andreuenc

Después de A contrarreloj. Paul Davis. En los medios II, y la entrevista en Librobolsillo, hoy se publica una entrevista sobre el libro y el autor en el periódico Andreuenc. Dentro de su sección de Lletres andreuenques podréis leer la entrevista en: J. G. Chamorro, l’escriptor de la tardor a Andreuenc.

Como podréis leer además, se cumplirá uno de mis sueños como autor, la de publicar unos de los relatos de Paul Davis a modo de novela por entregas. La aventura escogida es la titulada «El hombre de los dos relojes» incluida en el último lanzamiento el A contrarreloj. Paul Davis, quinta temporada.

A continuación encontraréis la entrevista en catalán, así como la versión extendida en español.

J. G. Chamorro, el escritor del otoño en Andreuenc







La saga “A contrarreloj. Paul Davis” que está disponible tanto en formato ebook como en edición física desde el Marketplace de Amazon y que actualmente lleva ya cinco novelas, cinco temporadas según la terminología de la serie.

Su autor es el sagrerenc J.G. Chamorro, que en esta entrevista conoceremos un poco más en profundidad y que nos regala la aventura titulada “El hombre de los dos relojes” que consta de 10 capítulos que se irán publicando a razón de uno cada fin de semana, totalizando así diez semanas, esperemos que de diversión y entretenimiento para el lector.

¿Qué más nos puede explicar sobre J.G. Chamorro?

Soy informático de profesión, amante de la relojería, el afeitado clásico y el Made in Spain entre otras temáticas. Nacido en Madrid, vivo en La Sagrera desde hace casi cuatro décadas.

De algún modo logro compaginar mi vida personal con mi trabajo, además de escribir en javiergutierrezchamorro.com, colaborar con diferentes medios impresos, relatar las aventuras de Paul Davis y otro tipo de narraciones y desarrollar software de código abierto.

¿Cuál ha sido la inspiración de su libro? ¿De qué trata?

Hace unos tres años llegaron a mis manos dos ebooks escritos por Fénix Hebrón, se trataba de «Paul Davis, el caso del Bell & Ross robado» y de «A contrarreloj 2: Paul Davis, el reloj de la condesa», ambos publicados en 2011. Eran dos cuentos cortos en donde un particular detective privado llamado Paul Davis se especializaba en la recuperación de relojes desaparecidos. Como si fuera una saga de películas cinematográficas o de capítulos de una serie de televisión, la sinopsis se recuerda exactamente del mismo modo en cada entrega, aportando continuidad a la obra:

«Observador, metódico, excéntrico. Paul Davis no es un detective convencional. Su trabajo es encontrar y recuperar relojes. Y lo hace muy bien. Armado siempre con su tarjeta suiza y con una despierta y viva sagacidad, resuelve los casos más escabrosos y los misterios más oscuros superando cualquier tipo de dificultad que se presente.»

Su lectura me cautivó y quise poder leer más de aquel investigador. Contacté con el autor original quién me dijo que había perdido interés por el personaje y que tenía otros proyectos en mente, así que Davis no tendría más casos que resolver. Era 2018 y aquello me hizo pensar… De motu proprio escribí una nueva aventura sobre él. Era «A contrarreloj 3: Paul Davis, el comienzo» en donde narraba los orígenes del personaje y en cierta forma lo hacía mío. En cuanto lo terminé se lo mandé a Hebrón, quién generosamente no sólo me dio permiso para continuar con él, sino que me instó a que lo publicase.

Así fueron surgiendo más y más relatos hasta llegar a publicar ese 2018 un volumen completo.

«A contrarreloj. Paul Davis» son casi un centenar de relatos de investigación, algunos que podrían considerarse relato breve y otros más extensos que entrarían en la categoría de novela corta. Inicialmente cada relato se publicaba de manera independiente en Amazon, pero aquello resultaba confuso para el lector, además de caro. Las políticas de Amazon no permiten regalar libros, y fijan un precio de venta mínimo de 0,89€. Entonces decidí recopilarlo en «temporadas», equivaliendo cada temporada a lo que sería una novela de unas 400 páginas.

Actualmente está disponible la quinta temporada, así que haciendo cálculos eso significa unas 2.000 páginas de edición impresa. Cerca de medio millón de palabras en total y estoy trabajando ya en la sexta temporada.

A contrarreloj. Paul Davis, quinta temporada (2020):

• Guerra de containers.

• Los Rolex de oro.

• Cazadores de vampiros.

• El Rolex de la actriz.

• Gana la banca.

• Paquetes perdidos.

• La caja fuerte del exmarido.

• El furgón de Cartier.

• Un juego de ingenio.

• Un caso duro.

• Una noche en el calabozo.

• Estafados en La Bolsa.

• Día de Sant Jordi.

• Un trabajo inesperado.

• La confesión.

• Los detectives durante la pandemia del Coronavirus.

• La persecución.

• Desde Polonia con amor.

• Luna Nueva.

• El Gruen Continental perdido.

• Jornada de puertas abiertas en el Padre Calvet.

• El hombre de los dos relojes.

• La invitación de Robin Masters.

A contrarreloj: Paul Davis, cuarta temporada (2019):

• Relatos cortos (II).

• Falso culpable.

• El Ferrari del pasado.

• Robo lento.

• Compañía Internacional de Coches Camas.

A contrarreloj: Paul Davis, tercera temporada (2019):

• Fiesta en Ibiza.

• Relatos cortos.

• El empleado de correos.

• Misterio en las WorldSBK.

• Bonsoir Monte-Carlo.

A contrarreloj: Paul Davis, segunda temporada (2019):

• Robo entre ladrones.

• Ataque a la relojera Tudor.

• La chica de ojos claros.

• Relojes españoles.

• Relojes de altos vuelos.

• Robo en el banco.

A contrarreloj: Paul Davis, primera temporada (2018):

• El caso del Bell and Ross robado.

• El reloj de la condesa.

• El comienzo.

• Bienvenido a Miami.

• Un Apple Watch no hace tic tac.

• El reloj de carey.

• Control de aduanas.

Sin lugar a dudas, es un género muy particular. En cuanto a literatura, no nos consta ningún otro investigador privado especializado en relojería.

Ni en literatura, ni que yo sepa en ninguna otra disciplina creativa, ni cine ni televisión ni radio. Obviamente ha relatos en los que desaparecen relojes que deben recuperarse o capítulos de series televisivas en los que se roba un reloj, pero no tienen la continuidad ni la uniformidad de Paul Davis.

¿Cuáles son entonces sus influencias?

Además del mencionado Fénix Hebrón, creador del personaje, soy un gran apasionado de las novelas de James Bond, tanto las originales de Ian Fleming como las posteriores de otros autores (John Gardner o Raymond Benson). Es irónico, pero Paul Davis ha seguido un camino parecido al del agente 007, puesto que cuando su creador lo dejó de lado, otros autores tomaron el relevo, quiero creer que en mi caso, superando al original.

Son por tanto aventuras que comparten protagonista y algunos personajes secundarios, pero que no dejan de ser historias independientes. En esa línea empalma con la que considero mi segunda influencia: Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle con sus sorpresivas deducciones y esa agilidad literaria a la hora de enfilar las investigaciones.

Algo debe haber también de Lou Carrigan (Antonio Vera Ramírez) y su bellísima espía Brigitte “Baby” Montfort. La idea de las notas explicativas al final de cada relato es algo que vi por primera vez en los relatos de Asimov, una costumbre desgraciadamente en desuso y que decidí retomar.

¿Qué considera que tiene de especial Paul Davis?

En primer lugar es especial su formato. Sigue el esquema de bolsilibro publicaciones baratas y sin muchas pretensiones literarias que tienen por objetivo entretener al lector. Los casos de Paul Davis son amenos, fáciles de leer y resultan ideales en los trayectos en metro o en las esperas. Personalmente es el tipo de literatura que me agrada, sin complicaciones y en la que resulta fácil entrar e imaginarte al personaje.

Por la gente que se pone en contacto conmigo me he dado cuenta que son libros que gustan tanto a los que sienten pasión por los relojes como los que no. Me lo imagino como “Se ha escrito un crimen”, “CSI” o series parecidas, no tienen porque gustarte los asesinatos para que pases un rato entretenido con la serie.

Es cierto que uno de sus fines últimos es incentivar la lectura. Pienso que cada vez se lee menos por la competencia con otros medios (internet, televisión, …). Pero también por lo aburrido y lo complicado de muchos de los libros actuales. Siempre me ha gustado saber de los bestsellers que se venden, cuantos efectivamente se leen hasta el final. Y creo que son pocos, porque son narraciones muy extensas y muy complejas. Nada que ver con el concepto de bolsilibro que mencionaba. Me gusta creer que en cierta forma da a conocer el mundo de la relojería, y que tal vez termine despertando esa pasión en alguno de los lectores.

¿Qué pretende conseguir con estas novelas Paul Davis? ¿Hasta dónde cree que pueden llegar?

Tal vez relacionado con lo que decía me agradaría que al menos algunos de los que no leen adquieran o retomen el hábito de la lectura. ¿Qué mejor forma de hacerlo que con narraciones sencillas y entretenidas? También destilar algo de esencia relojera, varios lectores me han escrito explicándome que la relojería era algo que no les decía nada, pero que tras leer algunas aventuras han ido sintiendo algo de curiosidad.

Hasta dónde creo que podría llegar… No lo sé, creo que no es algo que dependa de mí. Yo le pongo empeño y entusiasmo. Me gustaría que fuera aún más conocido entre el público, un nombre que sonara y que, puestos a soñar, pudiera acabar en la pequeña pantalla, o sea en la televisión en forma de serie.

¿Qué puede decirnos de este relato: “El hombre de los dos relojes”?

Este relato es una de las aventuras que se incluyen en el “A contrarreloj: Paul Davis, quinta temporada” y que por tipo de narración y temática he seleccionado personalmente como el que podría resultar más interesante a los lectores del “Andreuenc”.

J. G. Chamorro, l’escriptor de la tardor a Andreuenc







Estrenada la secció Lletres Andreuenques amb el relat «Box 625’, de Jordi Bartra, que es va anar publicant al llarg de l’estiu, a partir de la pròxima setmana el digital de Sant Andreu compartirà amb els lectors i lectores una altra narració escrita en aquest cas per J. G. Chamorro, un veí de La Sagrera, autor de la saga «A contrarreloj. Paul Davis», disponible tant en format ebook com en edició física des del Marketplace d’Amazon i que actualment porta ja cinc temporades del personatge convertides en 5 volums recopilatoris.

A la següent entrevista coneixerem una mica més en profunditat l’autor i les característiques de la novel·la que ha ofert a Andreuenc. Es tracta d’una de les aventures de la saga titulada ‘El hombre de los dos relojes’. Consta de 10 capítols que s’aniran publicant els dissabtes a raó d’un cada cap de setmana, totalitzant així deu entregues que esperem resultin divertides i entretingudes per als lectors.

A part de la seva relació literària amb Paul Davis, què més ens pot explicar de la seva vida personal?

Sóc informàtic de professió, amant de la rellotgeria, l’afaitat clàssic i el Made in Spain entre altres temàtiques. Nascut a Madrid, visc a la Sagrera des de fa gairebé quatre dècades.

D’alguna manera aconsegueixo compaginar la meva vida personal amb el meu treball, a més d’escriure en javiergutierrezchamorro.com, col·laborar amb diferents mitjans impresos, relatar les aventures de Paul Davis i un altre tipus de narracions i desenvolupar programari de codi obert.

Quina ha estat la inspiració del seu llibre? De què tracta?

Fa uns tres anys van arribar a les meves mans dos ebooks escrits per Fènix Hebron, es tractava de ‘Paul Davis, el caso del Bell & Ross robado’ i de ‘A contrarreloj 2: Paul Davis, el reloj de la condesa’, tots dos publicats en 2011. Eren dos contes curts on un particular detectiu privat anomenat Paul Davis s’especialitzava en la recuperació de rellotges desapareguts seguint un format a l’estil d’una saga de pel·lícules cinematogràfiques o de capítols d’una sèrie de televisió.

La seva lectura em va captivar i vaig voler poder llegir més d’aquell investigador. Vaig contactar amb l’autor original qui em va dir que havia perdut interès pel personatge i que tenia altres projectes en ment, així que Davis no tindria més casos per resoldre. Era 2018 i allò em va fer pensar… Motu proprio vaig escriure una nova aventura sobre ell. Quan ho vaig acabar li ho vaig enviar a Hebron, qui generosament no sols em va donar permís per a continuar amb ell, sinó que em va instar que ho publiqués.

Així van anar sorgint més i més relats, més curts o més extensos que, finalment, vaig decidir publicar-los en ‘temporades’, equivalent cada temporada al que seria una novel·la d’unes 400 pàgines.

Actualment està disponible la cinquena temporada, així que fent càlculs això significa unes 2.000 pàgines d’edició impresa. Prop de mig milió de paraules en total i estic treballant ja en la sisena temporada.Sense cap dubte, és un gènere molt particular.

Quant a literatura, no existeix cap altre investigador privat especialitzat en rellotgeria, no és així?

Ni en literatura, ni que jo sàpiga en cap altra disciplina creativa, ni cinema ni televisió ni ràdio. Òbviament hi ha relats en els quals desapareixen rellotges que han de recuperar-se o capítols de sèries televisives en els quals es roba un rellotge, però no tenen la continuïtat ni la uniformitat de Paul Davis.

Quines són les seves influències narratives?

A més de l’esmentat Fènix Hebron, creador del personatge, sóc un gran apassionat de les novel·les de James Bond, tant les originals de Ian Fleming com les posteriors d’altres autors (John Gardner o Raymond Benson). És irònic, però Paul Davis ha seguit un camí semblant al de l’agent 007, ja que quan el seu creador el va deixar de costat, altres autors van prendre el relleu, vull creure que en el meu cas, superant a l’original. Són, per tant, aventures que comparteixen protagonista i alguns personatges secundaris, però que no deixen de ser històries independents.

En aquesta línia connecta amb la que considero la meva segona influència: Sherlock Holmes, d’Arthur Conan Doyle, amb les seves sorprenents deduccions i aquesta agilitat literària a l’hora d’enfilar les recerques.

Alguna cosa ha d’haver-hi també de Lou Carrigan (Antonio Vera Ramirez) i la seva bellíssima espia Brigitte ‘Baby’ Montfort. La idea de les notes explicatives al final de cada relat és una cosa que vaig veure per primera vegada en els relats d’Asimov, un costum desgraciadament en desús i que vaig decidir reprendre.

Què considera que té d’especial Paul Davis?

En primer lloc, és especial el seu format. Segueix l’esquema de llibre de butxaca típic de les publicacions econòmiques i sense moltes pretensions literàries que tenen per objectiu entretenir el lector. Els casos de Paul Davis són amens, fàcils de llegir i resulten ideals en els trajectes en metro o en les esperes. Personalment, és el tipus de literatura que m’agrada, sense complicacions i en la qual resulta fàcil entrar i imaginar-se al personatge.

Per les opinions de la gent que es posa en contacte amb mi, m’he adonat que són llibres que agraden tant als que asseguin passió pels rellotges com els que no. M’ho imagino com ‘S’ha escrit un crim’, ‘CSI’ o sèries semblants. No tenen per què agradar-te els assassinats perquè passis una estona entretinguda amb la sèrie.

Què pretén aconseguir amb aquestes novel·les Paul Davis? Fins a on creu que poden arribar?

Un dels objectius és incentivar la lectura. Penso que cada vegada es llegeix menys per la competència amb altres mitjans (internet, televisió, etc.). Però també és un antídot contra l’avorriment i la complicació de molts dels llibres actuals. Sempre m’ha agradat saber quantes persones arriben al final dels ‘best sellers’ que es venen. Jo crec que són pocs, perquè són narracions molt extenses i molt complexes. Res a veure amb el concepte de llibre de butxaca que he esmentat.

També m’agrada creure que la saga dóna a conèixer el món de la rellotgeria ja que diversos lectors m’han escrit explicant-me que aquest tema no els interessava gens però que, després de llegir algunes aventures, han anat sentint una mica de curiositat.

M’agradaria que el personatge fos encara més conegut entre el públic, un nom que sonés i que, posats a somiar, pogués acabar en la pantalla petita, és a dir en la televisió en forma de sèrie.

Què pot dir-nos d’aquest relat «El hombre de los dos relojes’?

Aquest relat és una de les aventures que s’inclouen en ‘A contrarreloj: Paul Davis, quinta temporada’ i he seleccionat personalment com el que podria resultar més interessant als lectors i lectores d’ Andreuenc pel tipus de narració i temàtica.