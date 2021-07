Entrevista a Leandro Fernández de Relio Watches

El español es la segunda lengua más hablada en el mundo, así que no debería sorprenderme que las cabezas visibles de Relio Watches LLC hablen ese idioma, el nuestro. Lo mismo que recientemente me ocurrió con Fernando Mansilla. Continuando con la sección de entrevistas de relojes en español hoy tengo el placer de encontrarme con Leandro Fernández.

Hace unos días pudisteis leer la prueba del Relio Solstice en donde explicaba un poco la historia de la marca. Hoy será fiesta grande en Estados Unidos (4 de julio el Día de la Independencia), Leandro quien nos dé más detalles en esta interesante entrevista.







Bienvenido Leandro. Muchas gracias por cederme tu tiempo en esta entrevista. De nuevo, estoy encantado de poder hablar en español con un protagonista de la industria relojera como es tu caso.

Muchas gracias. Estoy encantado de que tanto los lectores como tú mismo podáis conocer algo más de lo que hacemos en Relio.







Estáis ubicados en Los Ángeles (Estados Unidos), sin embargo tanto tú, como tú pareja Anais Bergues tenéis apellidos españoles. ¿Cuál es vuestra historia? ¿Cómo empezasteis en la relojería?

Anais y yo nacimos y crecimos en Miami, Florida. No fue hasta unos años después de nuestra relación que me regaló un reloj de cuarzo Bulova por mi cumpleaños. Eso despertó mi interés inicial por los relojes durante mi tiempo en la universidad. Rápidamente empecé leyendo artículos y publicaciones en foros, viendo videos de YouTube, escuchando podcasts y antes de darme cuenta me había convertido en un entusiasta de los relojes. Años más tarde, una vez que nos establecimos en California y nos hicimos amigos de otros propietarios de micro marca, consideramos seriamente lo que sería necesario para iniciar un negocio juntos.







Me parece sorprendente y admirable al mismo tiempo, que con una carrera profesional sin ninguna relación con la relojería, ingeniería por tu lado y creatividad por la de ella, os decidierais a emprender este proyecto, y además, haciéndolo con fondos propios en vez de usando campañas de micro-mecenazgo. Es un hecho que demuestra lo convencidos que estáis de vuestra idea. ¿Por qué arriesgar vuestro propio patrimonio en un proyecto así?

Nosotros pensamos que aunque nuestras carreras no están directamente relacionadas a la relojería que en una manera si son. La ingeniería es bien detallista, cada componente importa, igual que un reloj. A Anais, como diseñadora, le interesa el trabajo que lleva diseñar un reloj y todos los componentes que lleva. Al comienzo solo empezó con muchos dibujitos, la primera vez que dibujé el Solstice estaba en un hotel y lo dibujé en unos de los libretos que te dan ahí. Hay muchas partes que cambiaron con el tiempo pero cuando primero dibujé el Solstice los dos estábamos bien determinados a ser lo realidad. Entonces decidimos que queríamos un prototipo y cuando ya lo finalizamos dijimos que íbamos a intentar venderlo. Si fue un riesgo – todavía es un riesgo poniendo nuestros propios fondos en algo que no sabemos qué va pasar pero nosotros pensamos que el dinero se recupera pero solo tienes unos chances en la vida para seguir tus pasiones e intereses, nosotros tuvimos la oportunidad y pase lo que pase estamos orgullosos de lo que creamos.







Me explicabas que el Solstice comenzó como una serie de bocetos que nunca tuvieron la intención de convertirse en realidad ni de ver la luz. ¿Por qué pensabas que era algo imposible?

Nunca imaginamos que íbamos a entrar a esta industria y por eso no teníamos ni la mínima idea donde empezar ni a quién contactar. Era fuera de nuestro elemento pero cuando decidimos que queríamos intentarlo empezamos a mandar mensajes a microlíneas y relojeros que a lo mejor los pudieran poner en el camino correcto. Así conocimos a los dueños de Nodus que nos dieron muchos consejos al comienzo de todo y somos muy apreciativos porque quien sabe si hubiéramos podido hacer esto sin su guía.

Anais es ilustradora además, así que es ella la que se ha encargado de trazar el logotipo de la marca. Un fénix que en la mitología griega representaba el renacimiento, quizás porque con Relio confiáis en el renacimiento de la relojería, pero también en vuestro renacimiento personal, ¿no es así?

Sí, nos gusta la idea de arriesgarnos. Otra forma de verlo es marcar el comienzo de una nueva era de diseño moderno. Queremos inspirar nuevas ideas con nuestros diseños y no recurrir a recreaciones vintage que han sido la normalidad últimamente en la industria. Creemos que el futuro del diseño de relojes es más emocionante que el pasado.

Relio Watches es una micromarca de reciente creación, comenzasteis en 2020. Me sorprende que vuestro primer lanzamiento, el Solstice lo hayáis iniciado en color rojo y en gris teal en vez de los más habituales y demandados negro, azul o blanco. ¿No es demasiado atrevido? ¿Veremos otros colores?

Tuvimos esta conversación muchas veces, no solo entre nosotros sino también con amigos y familiares. Inicialmente, había planes para una esfera negra y azul más tradicional, pero nos dimos cuenta de que como una nueva micro marca teníamos que destacar, y pasamos por múltiples rondas de creación de prototipos con diferentes colores hasta que encontramos un par que no estaban disponibles pero que aún eran lo suficientemente agradables para ser utilizado todos los días. Esperamos traer más colores en el futuro, tanto más llamativos como tradicionales.







En cuanto al Solstice que vendéis a un precio muy competitivo (inferior a los 400$), pero que habéis sido capaces de equiparlo con un calibre automático Miyota Premium en vez del mucho más barato Seiko NH35, un cristal de zafiro con varias capas de tratamiento antirreflejante o un lume muy bien aplicado. ¿Cómo habéis conseguido reducir tanto el precio de venta usando esos componentes?

Tenemos la suerte de trabajar con grandes fabricantes que tienen la mejor calidad y al mismo tiempo, mantienen precios razonables para seguir siendo competitivos. El otro factor es no pagarnos a nosotros mismos a través del negocio. Anais y yo todavía trabajamos en nuestros trabajos diarios y eso es lo que nos permite poder cobrar menos por relojes comparables.

¿Qué reloj llevas puesto ahora mismo y qué otros relojes tienes?

Actualmente llevo puesto mi prototipo rojo Solstice. Tuve que consolidar mi colección para poder financiar este proyecto, pero los que han quedado incluyen mi Nodus Contrail II azul con acentos dorado, Seiko 5 SNK807, un par de Bulova que conservo por razones sentimentales pero que ya no uso, G-Shock DW-5600E y mi Seiko SARB035.







Viendo el Solstice me da la impresión que apostáis por relojes de calidad aptos para el uso diario y a precios razonables. ¿Qué es lo que más valoras de un reloj? ¿Cuáles serían sus características fundamentales?

Un reloj versátil que se pueda utilizar en casi cualquier escenario es la característica más importante para mí. Otros factores importantes incluyen la confiabilidad, y el diseño general.

El Solstice Red Fumé me ha encantado, el color rojo de su esfera lo hace muy especial algo que sólo he visto en el Wicked Pearl Diver. Un reloj diferente porque combina elegancia con un toque transgresor en su dial.

Muchas gracias, una combinación de elegancia con sport era nuestra meta con este diseño.

¿Qué crees que aporta Relio Watches en el panorama relojero actual, y qué es lo que más te gusta del Solstice?

Es singular, especialmente el diseño de la esfera. Un reloj tiene muchas limitaciones, pero cuando se trata de la esfera, hay más libertad para la imaginación y fue una excelente manera de mostrar nuestra creatividad al diseñar algo que nunca antes se había hecho.







¿Cuál dirías que ha sido vuestro mayor éxito? ¿Y vuestro mayor fracaso?

Nuestro mayor fracaso fue no tener el broche fresado desde el principio. El cambio se realizó de prensado a fresado durante el proceso de fabricación. Esto afectó las impresiones iniciales con algunos revisores, ya que algunos de ellos tuvieron experiencia práctica con el prototipo primero pero también nos afectó con los clientes potenciales porque a pesar de que hicimos el cambio, muchas personas que se hubieran interesado en el reloj decidieron no comprar uno y continuaron con otra marca.

Nuestra mayor fortaleza ha sido conectarnos con personas de todo el mundo y establecer conexiones no solo con nuestros clientes, sino también con la comunidad de relojes.

¿Qué marcas relojeras te inspiran o dirías que son vuestro modelo a seguir, si es que hay alguna?

Las marcas relojeras que nos inspiran son Nodus, Lorier, y Halios para nombrar algunos. Pero nosotros tenemos mucho respeto por todas las micromarcas por abrir un camino que otros sigan.

¿Cómo dirías que es el cliente tipo de Relio Watches? ¿Son estadounidenses mayoritariamente?

Martin Scorsese dijo una vez «cuando estoy haciendo una película, yo soy la audiencia». Así es como nos acercamos a la fabricación de nuestro reloj. No teníamos un público objetivo en mente porque hicimos lo que queríamos y lo que nosotros quisiéramos ponernos.

¿Por qué alguien debería un Relio en vez de otra marca?

Somos una buena intersección entre precio y valor. Nuestra calidad está a la altura de los relojes más sofisticados del mercado, pero en última instancia, debe comprar un Relio si tiene una conexión con nuestro lenguaje y espíritu de diseño de relojes.

¿Qué planes de futuro tenéis?

Nos encantaría ampliar la línea del Solstice para agregar complicaciones. Creemos que aún hay más por explorar en esta línea.

En cuanto a la relojería, ¿cómo la ves en el futuro? Parece que aunque un reloj es cada vez menos necesario, surgen más y más marcas nuevas y aparecen más entusiastas y coleccionistas.

Tienes razón, los relojes se están convirtiendo en una herramienta menos necesaria para el uso diario y más en una expresión de quién es usted y sus valores. Creo que lo que está impulsando el surgimiento de nuevas micromarcas es la pasión por el hobby. Con el advenimiento de las redes sociales y la tecnología, veo muchos nuevos y emocionantes avances en el futuro. Por ejemplo, experimentar con diferentes materiales es relativamente nuevo en el espacio de la relojería. Las marcas ahora también usan Instagram y otras aplicaciones para interactuar con la gente y construir esa conexión personal que antes no había.

¿Hay algo más que te gustaría añadir?

Estamos disfrutando del viaje y esperamos traer nuevos modelos en un futuro cercano.

Ha sido un placer Leandro. Es estupendo poder cruzar 10.000 kilómetros de Océano Atlántico y sentirnos tan cerca compartiendo nuestra pasión relojera y haciéndolo en español. Te agradezco mucho la confianza en javiergutierrezchamorro.com.

Gracias a ti Javier. Es tiempo de oportunidades, del acercamiento entre personas. Cuando eso ocurre con una afición compartida es algo maravilloso.

























Imágenes cortesía de Mike Leddy Photography (@mikeleddyphotography)