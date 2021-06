Tras el KingTuna Super Engineer RSWF Edition, por pura casualidad descubrí el Relio Solstice, un reloj del que me dejó enamorado su color. Si con el Matthew & Son Irukandji fue el rosa, en el Solstice ha sido el rojo.

Seguramente nunca has oído hablar de Relio Watches, y es que la firma es tan reciente que apenas se habla de ella. Pero si sigues leyendo esta review te darás cuenta que tienen mucho que decir en el panorama relojero.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 38mm de diámetro sin contar la corona. 11,9mm de alto Corona Acero inoxidable roscada Esfera Roja Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Exhibición roscada Correa Brazalete de acero de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 10 ATM Peso N/D Movimiento Miyota 9039. 24 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 42h de reserva de marcha. -10/+30 segundos/día Origen California. Estados Unidos Garantía 2 años PVP 395$ (327€ al cambio) Distribuidor Relio Watches LLC

Introducción

Relio Watches LLC es una novísima (2020) micromarca relojera estadounidense fundada en El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula, ahora conocida simplemente como Los Ángeles o L.A. (California), por Leandro Fernandez y Anais Bergues. Su primer reloj es el Relio Solstice una pieza que ha sido creada y financiada con fondos propios, algo que dice mucho de sus convicciones.

El logotipo, creado por la propia Anais, con formación de diseñadora representa el renacer que para ambos ha supuesto la fundación de Relio. Espero poder contar con ellos en la sección de entrevistas de relojería en español, y que ellos nos cuenten más del asunto, porque por otra parte Leandro, con formación en ingeniería es el complemento perfecto.

Es destacable que no encontremos un Solstice en color negro, ni azul, ni siquiera verde o blanco que serían las combinaciones más populares y por tanto demandadas.

– Solstice Red: Con la esfera roja y efectos rayos de sol.

– Solstice Teal: Con la esfera teal y efectos rayos de sol.







Podría simplemente copiar y pegar aquí el acerca de Relio Watches, eso que hacen otros medios y notas de prensa, pero no aportaría nada a este artículo, es algo que en cualquier momento podéis leerlo haciendo clic. Sí que explicaré que con sede en Woodland Hills en el Valle de San Fernando, una pequeña población de apenas 60.000 habitantes, y de las menos densas de todo LA que sin embargo, ha transcendido por la presencia desde los años 40 del Motion Picture & Television Fund (MPFT), un conjunto de instalaciones dedicadas al retiro y al cuidado de personalidades cinematográficas, por lo que no es de extrañar que grandes estrellas como Buster Keaton o Zsa Zsa Gabo pasaran sus últimos años en esta localidad. Unos condicionantes artísticos, y de respeto al pasado que creo pueden ser un punto de influencia en Relio Watches.







Presentación

Recibimos el Relio Solstice en una caja de cartón de color antracita con la «R» de Relio marcada en color negro. Tiene un enrejillado tipo panel de abeja que se percibe incluso al tacto.













El estuche interior repite la misma combinación de colores con el mismo logotipo, pero ahora tiene un recubrimiento de goma muy agradable.







Al abrirla llama la atención el bonito aterciopelado de color azul sobre un fondo también de terciopelo pero en color negro.







La sorpresa viene por un compartimento «secreto», se encuentra en la trasera del estuche dando acceso a un pequeño cajón que contiene una gamuza para que podamos limpiar el reloj.







Como novedad en esta review he aprovechado para subir un vídeo a Youtube con el proceso completo de «unboxing».

Diseño y construcción

La caja tiene solamente 38mm de diámetro sin contar la corona, una declaración de intenciones con la que la marca demuestra que su Solstice está concebido para cualquier uso. Por esa razón ofrece una resistencia al agua de hasta 100M, lo que nos permitirá tanto nadar con él, como vestirlo con un traje. Tiene 11,9mm de grosor, un reloj bastante plano gracias entre otros motivos a lo delgado que es el calibre que han incorporado. Está fabricada en acero inoxidable 316L, todas sus superficies están cepilladas, y como novedad, los perfiles en los laterales van arenados causando un efecto muy elegante.







La corona es roscada de acero inoxidable y pulida. Va firmada con el logotipo de Relio. Es de generosas proporciones, algo que a simple vista destaca reforzado por el saliente del guardacoronas.







El bisel es de acero inoxidable fijo, y como contraste al arenado y el cepillado de la caja está pulido a espejo. Es bastante grueso, pero como está inclinado, visualmente no resta tanto espacio.







Los índices van aplicados con contornos plateados pulidos a brillo y con tres formas y tamaños diferentes, algo que nos ayuda a diferenciarlos con más rapidez ya que los principales (12, 3, 6 y 9) son más grandes y gruesos. El resto de leyendas están impresas en color blanco, incluyendo la marca y el logotipo.







Las manecillas son de tipo pencil o lápiz, haciendo gala de una longitud perfecta que llega hasta los extremos, de nuevo, una forma de aprovechar el espacio disponible y facilitar la lectura. Las superficies son pulidas como en los índices.







El lume RC Tritec Swiss Super-LumiNova tipo BGW9, color blanco a la luz del día aumentando así el contraste y que refulge en azul claro durante la oscuridad. No se indica el grado del compuesto, pero su rendimiento es muy bueno, digno de un reloj de buceo, tanto por brillo como por duración, y muy próximo al prototipo del Formex REEF 300M, que es mucho decir.







La parte más especial es su esfera, de un muy poco visto color rojo oscuro, casi vino tinto y que está dotado de un discreto efecto «sunburst» o tornasolado. Muy limpia, casi minimalista y con unos rayos de sol que no distraen ni cansan la mirada.







Tiene un cristal de zafiro, parece plano pero es ligeramente abombado. Tiene tratamiento AR (antirreflejante) en la cara interna. Es muy transparente y con excelente visibilidad desde cualquier ángulo, inclusive completamente oblicuo.







La tapa trasera es de acero roscada, tiene una ventana de exhibición con cristal también de zafiro. El perímetro tiene grabado a láser las especificaciones más importantes que curiosamente omiten el «automatic», porque a través del cristal queda más que patente.







La correa es un brazalete de acero inoxidable o armis, tiene 20mm de ancho en las asas. Es de acabado cepillado salvo por los laterales que son pulidos. Los eslabones son macizos y van atornillados en vez de con pasadores, algo que facilita su manipulación. El cierre va firmado, opera con pulsadores y tiene bloqueo de seguridad. Además ofrece 6 micro-ajustes.













No se indica un peso para el conjunto, según mis mediciones con todos los eslabones del armis ha dado 153 gramos, más ligero de lo que podríamos pensar a priori.







Movimiento

Agradezco que la gente de Relio haya ido más allá de los habituales Seiko NH35/NH36/NH38 equipando a este reloj con un calibre Miyota/Citizen de la gama Premium Automatic, el Miyota 9039 que es un Miyota 9015 pero sin fechador, es decir, que no tendremos el problema de la posición de corona fantasma que sí tenía el Circula Classic Automatic.







Es una maquinaria automática muy delgada, sólo 3,9mm, y cuenta con hacking o parada de segundero y remonte manual. Late a una frecuencia de 28.800 vph y tiene 24 rubís. Su uso es también muy agradable, cercano o comparable a los suizos de entrada. Un calibre que cada vez me gusta más, y que si no fuera por el rotor de carga unidireccional, tanto por sensaciones, como por rendimiento, pondría por encima de los ETA 2824. Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (533 KB. en formato PDF).







Otro de sus puntos fuertes son sus prestaciones, aunque los de Miyota declaran un desfase máximo diario de -10/+30 segundos día, en mis anteriores experiencias siempre se ha comportado muchísimo mejor que eso. En la prueba del cronocomparador, el valor que ha arrojado ha sido de 0,25 segundos/día; un valor estupendo y que es indicativo de que en Relio LLC regulan los calibres antes de ensamblarlos.







En este caso el rotor de carga está personalizado con la «R» de Relio en forma de altorrelieve. Su maquinaria es la que mejor está en cuanto a decoración de todos los Miyota 9000 que he visto, con unos puentes que tienen grabados tipo Côtes de Genève. Desconozco si es un trabajo que han hecho desde Relio, o bien que ahora Miyota sea capaz de suministrar los calibres en diferentes grados de acabado, un poco como hacían con las versiones «Gilt».







En cuanto al resto, es el mismo movimiento que el Mitch Mason Watches Chronicle o el Gorilla Fastback GT, en donde las prestaciones fueron también de primer orden.

Sensaciones

El concepto que buscaban en Relio Watches es el de un reloj apto para el uso diario en cualquier condición; es el concepto de reloj de exploración. Con dimensiones comedidas, elegante, pero a su vez robusto y legible. Un guardatiempo que podemos usar como herramienta independientemente de nuestro estilo de vida y atuendo. En esa línea es destacable la comodidad de su brazalete y lo bien que la caja (48mm entre asas) asienta sobre la superficie de la muñeca. Es lo que uno podría esperar así, si bien la diferencia principal es el rojo fumé de su esfera, lo que hace que el Solstice sea un reloj completamente distinto al resto de cualquier colección.







La esfera es tan diáfana y minimalista que el color destaca todavía más, el efecto sunburst es sutil, y en muchas ocasiones la percibiremos como gris oscuro o teal. Pero a poco que la iluminación sea buena entrará en juego el rojo para iluminarnos. No encuentro que en el día a día el color canse, al contrario, se echa de menos cuando no se tiene, pero sí que como factor utilidad sería de agradecer una versión con fechador dotada del Miyota 9015, que no implicaría agregar un grosor adicional.







El tamaño es más pequeño de lo que estoy acostumbrado, demasiado contenido para mis gustos, si bien lo cierto es que en un par de días uno se habitúa a él, y es entonces el paso a un reloj más grande y pesado lo que se hace extraño.







Conclusiones

El Solstice me parece un reloj que proporciona aire fresco en la relojería, una metáfora del atrevimiento y que se combina con buenos materiales y unos acabados superiores al de otros relojes de su rango. En consonancia con sus intenciones me parece un buen reloj para usar a diario, pero me parece aún mejor como complemento a otros relojes, una pieza que podamos alternar cuando queramos tener en nuestra muñeca algo diferente.







El envío se hizo mediante el Servicio Postal de los Estados Unido (USPS). Llegó mucho más rápido que lo esperaba, en una semana exactamente, y para mí regocijo, sin problemas de aduanas. En esas condiciones es un precio al cambio de 317€ (395$ de tarifa), ligeramente más asequible que el Mitch Mason Chronicle.







▲ Más ▼ Menos Exclusiva esfera roja

Muy cómodo en la muñeca Falta opción de fechador (Miyota 9015)







Valoración

Diseño 8 Materiales 7 Acabados 7 Calibre 7 Prestaciones 9 Rendimiento 6 Precio 6 MEDIA 7,1