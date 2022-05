Entrevista Miguel Bolea Moreno de Develop Your Watch

En las entrevistas de javiergutierrezchamorro.com me gusta contar con las opiniones de los principales protagonistas del sector relojero. En ese sentido, he ido centrándome en marcas de relojería, aunque en esta ocasión, vamos a ampliar un poco el abanico.

Hay dos motivos para hacerlo, el primero es que nuestro invitado es Miguel Bolea Moreno de Develop Your Watch (DYW), que aunque habla perfectamente español vive en Suiza, y el segundo es que su vertiente profesional resulta muy interesante ya que comenzó su carrera en la relojería ayudando al resto de marcas y micromarcas a que pudieran fabricar sus propios relojes. Pudimos conocerle en la entrevista a Héctor Pérez Salgado, donde Miguel jugó un papel clave con desarrollo del Minor Watches Heritage.

Hola Miguel. Muchas gracias por aceptar mi invitación y por prestarme tu tiempo.

Muchas gracias a ti Javier por el interés y por permitirme compartir este momento con la gente de habla hispana.

La verdad que después de haber estado con Héctor Pérez de Minor Watches tenía muchas ganas de conocerte y que nos explicaras un poco más tu labor en el sector relojero, porque me parece verdaderamente interesante.

Efectivamente. Minor es uno de ellos, fue un placer compartir y trabajar para Héctor, que fue mi primer cliente español y eso me atrajo bastante.

Empecemos un poco por ti, si te parece. Eres nacido en Suiza, pero llevas apellidos españoles y hablas perfectamente español.

Tuve la suerte de nacer en Suiza porque mis padres emigraron aquí en los años 70. Yo nací en 1982, así que tengo 40 años justos. Crecí en Biel que es una ciudad obrera, pero con mucha historia relojera como Rolex u Omega y otras marcas históricas que han crecido aquí.

Ya desde pequeño tuve la oportunidad de estar metido en relojería, pues mi madre trabajó durante más de 30 años en una fábrica de esferas como obrera. La verdad que el hecho de crecer aquí y vivir este mundo tan particular de los relojes, hizo que me atrajera desde muy joven. Así que cuando terminé mis estudios de empresariales a los 24 años, me metí de lleno en ello. Sin que lo hubiera planeado terminé en el departamento de desarrollo de producto, y diría que fue lo que tenía que ser.

Has estado durante 15 años trabajando para Eterna, Fossil o Gucci, implicado en el desarrollo de productos de la moda y la relojería. Finalmente decides centrarte en la relojería de pleno y lo haces por tu cuenta fundando Develop Your Watch Sàrl (DYW) en 2018.

Cuando empecé a trabajar en el mundo de la relojería con 24 años, lo hice en el desarrollo de producto para Grupo Fossil, pero la división suiza de Biel que se llamaba Antima. Ellos explotaban diferentes licencias de marcas, y una de ellas era Burberry’s. Estuve allí unos cinco años, llevando un contacto continuo con el equipo de diseño de la marca en Londres. Estaban muy ligados a la moda, así que se desarrollaban cuatro colecciones completas cada año. Fue una experiencia extraordinaria y aprendí mucho de ello.

Luego estuve trabajando para Eterna, una marca más tradicional y con muchísima historia que fue también una experiencia inolvidable. Después de eso regresé a Fossil y Antima, esta vez para Emporio Armani Swiss Made, una nueva marca de moda, pero que se amparaba en el universo del fabricado en Suiza, lo cual era un desafío importante que me permitió aportar mi experiencia y mi visión de producto, trabajando mano a mano con el equipo de diseño de Milán.

Con Gucci, una marca que da mucho que hablar en la moda, también desarrollando las colecciones con el equipo que estaba en Roma. Fue un aprendizaje global que me enseñó cómo convertir una demanda de diseño en un producto real a un precio razonable. Por supuesto trabajas para un grupo empresarial que debe conseguir sus ganancias, así que es importante llevar el producto más allá, innovando y aportando cosas nuevas, siempre en conjunción con los equipos de diseño y de desarrollo.

Mi rol siempre ha sido de jefe de proyecto, trabajando con diferentes personas y proveedores. Tienes que manejarte mucho entre ellos y adaptarte, por eso me gusta usar el término de camaleón.

Tras tantos años de trabajo es cuando considero que tengo un buen aprendizaje y una buena base, y eso es lo que me decide a lanzarme en el desarrollo de producto, pero desde otra base, que es lo que ofrece Develop Your Watch. La pasión que tengo por el reloj y el producto en cuanto a detalles y materiales es lo que me ha llevado a seguir, ahora de una manera mucho más directa colaborando con fundadores en vez de con marcas establecidas. Es aportar mi granito de arena con mi red de contactos y proveedores para facilitar la tarea de los clientes.

Cada proyecto es diferente, no se parecen entre ellos, por más que el producto final siga siendo un reloj. Influye la persona que hay detrás de la marca, el posicionamiento del producto, y la vertiente humana.

Empezaste ofreciendo un servicio que hasta donde yo sé, no se ofrecía en la relojería de aquel momento. Haces de guía para aquellos que quieren crear su propio reloj, aportando tanto tu experiencia como consultor, así como tu red de proveedores y colaboradores.

Bueno, existe el Private Label, aunque son estructuras mucho más grandes, con muchos empleados y departamentos y que trabajan para una marca de esa manera. Es una estructura financiera voluminosa, lo que incurre en unos costes fijos elevado. Es un modelo que se adapta bien a marcas que tengan volumen y que necesiten esa estructura, aunque no es válido para las micromarcas.

En DYW somos más flexibles, porque el valor añadido que aportamos es que yo actúo como la mano derecha del fundador. En ese sentido yo me involucro como si fuera un empleado de la marca. Así que necesito entender quién hay detrás, lo que quiere, cómo trabaja, etcétera. Mientras que en un Private Label se aporta de otra manera, porque cada cliente es un cliente más.

Me gusta dar valor, aportando innovación sobre pequeños matices, optimizando costes… Precisamente el ejemplo de Minor Watches es muy bueno, porque Héctor ya había diseñado su reloj y tenía los prototipos, pero no estaba contento con la relación y la comunicación con su proveedor. En ese proyecto entendí que había que aportar proximidad y mejorar detalles sobre una base que ya era muy buena. Más allá del negocio para mi lo importante es que el cliente quede contento y que eso me permita establecer una relación con ellos, que como es el caso, se siga manteniendo. Cada proyecto nuevo te permite descubrir nuevas cosas e ir avanzando.

Mi flexibilidad me permite adaptarme a la necesidad del cliente. Si vamos a trabajar sólo en Asia, si vamos a hacer un Swiss Made híbrido, o si lo vamos a producir todo en Suiza. Es mi experiencia de todos estos años la que me permite identificar el proyecto y acompañar al cliente según su visión.

Es de esa parte donde ha salido el Minor que mencionábamos, pero también los Patria Watch entre otros. Cuéntanos que fases del desarrollo cubres.

Abarcamos la totalidad de las necesidades. Desde el cliente que te exige partir desde cero, porque te dice “Quiero crear mi propia marca de relojes, me gusta este tipo de reloj y a ver qué podemos hacer”. Lo importante es saber con qué se empieza y qué inputs te proporciona el cliente. En cambio otros, pueden venirte con algo dibujado, incluso un 3D del reloj.

A un cliente con una idea, yo le puedo acompañar durante el diseño, el desarrollo, la optimización, la parte técnica… Por eso se trata de tener el abanico de contactos y la experiencia para cada etapa del desarrollo.

Creo que las críticas constructivas son importantes, y yo trato de aportarlas. Quizás porque ya exista algo muy similar en el mercado, o tal vez porque olvidan la parte del marketing, o del branding. Pienso que hay que ser honestos, y aunque parezca que es tirar piedras sobre mi propio tejado, a más de un cliente le he hecho ver que su idea tenía dificultades, o que el éxito no era tan fácil como se imaginaba, así que se ha terminado cancelando el proyecto.

¿Cómo sería el proceso si yo quisiera hacer mi propio reloj?

Empezaríamos con una discusión sobre lo que quieres hacer o lo que te gusta. Luego iríamos a su posicionamiento, si buscas un Swiss Made o no, el precio que proyectas, una estimación de unidades… Son parámetros que a mi ya me dan muchas claves y que guía el resto de pasos.

Por ejemplo es diferente que busques un reloj de buena calidad con una tirada relativamente alta, a que busques un Swiss Made del que no se van a vender tantas unidades.

Te acompañaría desde la fase inicial con la idea, hasta el diseño, la creación del producto, los planes técnicos, los prototipos… E ir avanzando paulatinamente. Con mis diferentes partners, sea en Suiza, en Europa o en Asia, el cliente se involucra totalmente con ellos y puede intervenir durante el desarrollo, lo cual es muy importante para él, y que ha sido el caso de Héctor (Pérez Salgado). Es una forma de trabajar que resulta también muy eficiente, porque si yo actúo como un puro intermediario (que es lo que alguien desde fuera sin conocer lo que hago podría pensar), se puede perder parte de la información, ya que al pasar el mensaje siempre se pierden detalles.

Por eso prefiero centrarme en aconsejar para la mejora del producto, y en exigir a mis partners para que el proyecto se pueda realizar. Soy el que media entre el cliente y el proveedor, pero sin quedarme fuera. Trabajamos tres partes (cliente, proveedor y yo), no dos partes.

Para que nos hagamos una idea, ¿podrías darnos un rango de lo que se tardaría en producir un reloj y de lo que nos podría costar?

Depende de muchos parámetros. El tiempo de desarrollo oscila entre seis y nueve meses, sin contar la fase de producción. Todo depende si partimos de una hoja en blanco que sería más bien los 9 meses, mientras que si tenemos la idea más elaborada y podemos ir al grano serían unos 6. Es un proceso iterativo, con muchas mejoras en cada etapa, un va y viene entre cliente y proveedor, que culmina en los primeros prototipos. Cada proyecto es distinto y también influye mucho el alcance. Si quieres una esfera o quieres tres, si la caja va a ser de acero o va a haber variantes…

El presupuesto, cambia sustancialmente depende de lo que vayamos a hacer. Si es exclusivamente en Suiza, y dependiendo de su complejidad y de lo que haya que generar. En general un proyecto global estaría entre los 10.000 y los 20.000 euros, incluyendo el diseño, el desarrollo, los primeros prototipos y la consultoría. Aparte iría la producción, claro.

¿Qué clientes que no sean confidenciales han trabajado con vosotros?

Los que no son confidenciales se pueden ver en la página web (developyourwatch.ch): Cyrus Genève, BA111OD, Nivada Grenchen, Chronode, José Cermeño Montréal, Méraud Watch, Alexander Venacci, Maen Watches, además de los ya mencionados Patria Watch y Minor Watches.

Hay clientes donde he llevado el proyecto completamente, y que no están mencionados; y de los que están mencionados algunos como Nivada han sido sólo aprovisionamiento de mecanismos. No soy un trader de mecanismos, pero sobre todo en lo vintage, como me gustan, me ha ido llevando a especializarme en ese mercado en los últimos dos años

Patria es más como consultor, ellos están aquí en Suiza, pero necesitaban a alguien que les acompañase a nivel logístico y de gestión con los proveedores y el relojero con el que trabajan. Cada proyecto es diferente.

Cuando cree la empresa en 2018, que es la que actualmente más me ocupa. Pero desde hace 3 años tengo un partnership con BCP Tourbillon, una empresa suiza que ha desarrollado un calibre con tourbillon Swiss Made a un precio muy competitivo. Hay marcas que ya han salido con este calibre, algunas con un precio muy agresivo. Esa es mi segunda base de trabajo que me parece muy interesante. Dedicarme a eso me ha traído muchos más clientes en Suiza, de marcas que quieren utilizar el tourbillón y usar proveedores solamente suizos.

¿Qué ves en tus clientes que les cuesta más hacer? Es decir, donde dirías que aportáis más valor.

DYW es acompañar un cliente en el producto. Puede ser solamente correas, puede ser el desarrollo completo como Minor Watches, puede ser encontrar calibres. Las correas que acabo de mencionar ahora son un elemento que me motiva mucho porque viste la muñeca y al mismo tiempo hace cambiar completamente el producto.

Siempre me ha atraído por los diferentes materiales y los diferentes colores que puedes combinar, es una pasión que voy transmitiendo por mis redes sociales y por la forma de explicárselo a los clientes. Naturalmente también si tienen proyectos en ese sentido, porque al final depositan su confianza en mí, y delegan que me ocupe de las correas para su marca: completar su colección aportando nuevas ideas, colores… Me encanta hacer eso.

Y en cuanto a tu trabajo como asesor, ¿qué es lo más complicado?

Lo más complicado y lo más sutil es entender lo que de verdad quiere el cliente, y al mismo tiempo convertirlo en algo realista que se adapte a lo que él necesite. Es como si fueras un traductor que convirtiera lo que él necesita en algo que se pueda llevar a cabo.

Puede haber un cliente muy exigente que desea crear su propio proyecto, pero que quizás está apuntando demasiado alto por el posicionamiento de marca o por lo que necesita el mercado. Una crítica constructiva que lo acompañe y lo derive hacia la satisfacción del cliente. Hay que tener esa habilidad de entender y de poderlo convertir en un producto.

¿Como es tu cliente tipo? Son marcas que ni siquiera han empezado, o más bien que se encuentran algún escollo insalvable a mitad o final del proceso?

Tengo de todo. Hay clientes, sobre todo con marcas nuevas, que han intentado crear el proyecto con OEM online, les ha ido mal, o no han logrado manejarlo y terminan conmigo. Yo les entiendo, es un trabajo titánico que yo he estado haciendo 15 años. Entonces hay que guiarlos, dándoles la confianza y la seguridad que necesitan, y que a fin de cuentas es lo que aportas.

La confianza en mi es algo que también se va transmitiendo. Mis clientes terminan hablando de mí, y es algo que se construye con el tiempo. Yo intento transmitir mi experiencia, tanto en la cámara o en persona. Mis clientes suelen estar en el extranjero: Europa, América, … En Suiza tengo clientes, pero no tantos.

¿Qué diferencias encuentras entre desarrollar un reloj con Minor, por poner un ejemplo, a cuando estabas en Fossil o Gucci?

Es una pregunta muy buena. La gran ventaja de trabajar como emprendedor con una marca directamente, es que lo haces de una forma muy cercana. Cuando trabajas para un grupo, sobre todo con licencia, hay un elenco de personas que intervienen que te obligan a satisfacer a cada uno de ellos, es decir, tienes que ir sacrificando algunas cosas para satisfacer en otras. Es una lucha entre la marca que lleva y la fábrica que lo produce. Por ejemplo Fossil tiene sus propias políticas de desarrollo, pero cuando se une con la marca licenciada, con otros parámetros e intereses distintos, resulta un desafío conseguirlo. Solo es business, así que hay que ir adaptándose a todo.

En cambio con mis clientes todo es más cercano e humano, las decisiones se toman de manera consensuada y justificada, y también más rápidamente.

Como usuario, ¿qué crees que es lo más importante en un reloj?

Para mi es algo general. No me siento atraído por una marca en concreto, pueden gustarme diferentes modelos de diferentes marcas. Me fijo mucho en el producto: el tipo de material que se usa, el diseño, la ergonomía, … Presto mucha atención a los detalles.

A veces hay productos con precios que nunca podrás conseguir, pero como consumidor eso no impide que puedas valorar su historia, o el diseño que tiene detrás. Aún sabiendo que nunca lo podrás comprar, te puede apasionar por la belleza que conlleva.

Un reloj tiene que ser ergonómico, cómodo de llevar, que puedas cambiar las correas… Personalmente esto último me encanta, porque yo suelo cambiarlas prácticamente a diario.

Quizás sea por deformación profesional, pero en los relojes me fijo mucho en los detalles.

¿Qué planes de futuro tienes con ello? ¿Hasta dónde te gustaría llegar?

Como ya sabes tengo una ramificación de Develop Your Watch: Bespoke. Es como cuando vas a un sastre y vivir esa experiencia de tener algo hecho a medida. Mi objetivo personal es continuar desarrollando este proyecto orientado a coleccionistas.

Es una forma de crear un reloj a único, pero además involucrando al cliente durante su desarrollo. Es algo en lo que me gustaría centrarme en el futuro, porque además del negocio, se basa en compartir momentos y en la experiencia.

Pues pasemos entonces a DYW Bespoke, tu propia marca de relojes ultrapersonalizados ¿Lo hiciste como forma de validar la idea de DYW o por el sueño personal de crear tú propio reloj?

Sí, Develop Your Watch Bespoke es algo que va más allá de un reloj personalizado. Significa crear tu propia pieza única partiendo de un diseño que me parece muy acertado como base sobre la que crear tu reloj. La idea es la opuesta a la de aquel coleccionista que independientemente de su presupuesto le gusta un reloj que ha visto en una revista o una red social, lo compra tal cual está.

Algunas marcas apuestan por crear eventos en donde haya un contacto humano, una experiencia más cercana. Sin embargo con Bespoke nos centramos en aquellos coleccionistas que teniendo su colección buscan algo realmente personal. Puedes comprarte un traje en una tienda, o puedes ir a un sastre a tomarte las medidas y que te lo haga exactamente para ti. Elijes el corte y los materiales, y te llevas algo que se ajusta a ti. Es exactamente lo que quería transmitir con este proyecto. Un reflejo de mi manera de pensar y de trabajar que es como un vitrina que demuestra mis competencias como asesor de proyectos. Es cierto que es otro tipo de reloj, más de lujo, que parte de un tourbillon como forma de demostrarme que era posible hacerlo, todo ello a un precio competitivo, pero donde el cliente se involucra, haciendo que sea un proceso único.

Empezaste con un tourbillon, qué es la complicación más espectacular. Me imagino que era una manera de probar el concepto hasta el máximo, y también de aprovechar las sinergias con BCP Tourbillon con los que llevas años colaborando. Y no solamente ofreces un tourbillon, sino que además permites una personalización completa. Caja de acero, titanio u oro; esferas de diferente color, diseño y material…

Claro. Era un desafío personal muy elevado, pero algo que ya tenía en mente cuando cree DYW. Como emprendedor tienes que tomar decisiones y comenzar poco a poco. Lo bueno es que mi viabilidad no dependía de ese proyecto, ni hoy en día dependo de Bespoke para vivir, lo que es una gran ventaja en cuanto a libertad. Me permite dejarlo madurar en la cabeza y es como el vino, que mejora con los años.

Le estuve dando vueltas durante dos años para lograr que fuera mejor aún cuando ya estuve preparado para empezar. Fue algo que hice yo solo, a mi manera y con mis ideas, intuyendo que a un coleccionista le gustase el diseño de base y el concepto en general. En el fondo lo que hice fue lo que a mi me gustaría experimentar como cliente. No digo que sea la mejor manera ni que sea única, pero es lo que para mis gustos mejor encajaba.

Viendo los comentarios de la gente, que les gusta el diseño y les gusta la idea es la forma de constatar que no iba equivocado. Después de eso es cuestión de preferencias. Algunos preferirán invertir en un Rolex para después venderlo por el doble, otros que aunque ya tienen una colección no están preparados para algo así, … En cambio hay personas que desean vivir algo diferente, algunos que para conmemorar algo quieren hacer conmigo algo especial.

Se parte de una caja de acero, con detalles que la hacen especial asociando la estética con la funcionalidad. Tenemos insertos laterales fijados por el interior que se pueden cambiar, se pueden grabar o cambiar sus acabados, algo que no se ve a primera vista, pero que le da su toque. Me gusta trabajar con esos detalles que no se ven al primer impacto, pero que a medida que vas viendo vas descubriendo. El mecanismo es un tourbillon con puentes acabados en Côtes de Gèneve.

Aún así podemos ir más allá, si un cliente quiere una esfera esmaltada hecha a mano, podemos trabajar con artesanos. Es la parte bonita de este concepto, que partimos de cero aunque la caja esté prehecha. Va más allá de lo que ofrece el mercado.

¿En qué franjas de precios os movéis?

Siendo un tourbillon 100% Swiss Made, porque todo está fabricado en Suiza, el precio es competitivo. Partimos de los 19.000 francos suizos (CHF), incluyendo la caja de acero, y un tipo de esfera a escoger. A partir de ahí si quieres algo artesanal, o una decoración del calibre hecha a mano, iría aparte.

¿Cómo es vuestro cliente tipo?

No hay un único perfil, pero te diría que es un coleccionista que ya tiene algunos relojes, no es necesario que sean de demasiado nivel. Eso permite identificar lo que le gusta y lo que le podría interesar.

Entonces cargo con mi maletín de cuero artesanal y le explico al cliente la idea y las posibilidades. Enseño muestras de diferentes acabados y materiales de cajas, distintos biseles, diferentes acabados de mecanismos, tipos de esferas, … Una forma en que el cliente pueda entrar de lleno en el proyecto e imaginárselo. A veces transcurren semanas o meses desde que lo muestro hasta que el cliente madura la idea de cómo le gustaría que fuese su propia pieza única.

Es un modelo que se adapta a cualquier necesidad. Para aquellos que buscan algo más deportivo tenemos esferas de carbono. Pero hay infinidad de variantes, algunas que llevo en mi maletín: caja de oro sin insertos con correa degradada a mano y esfera semitransparente, o una versión construida enteramente en fibra de carbono. Esa adaptabilidad era parte del desafío, lograr que se adaptara a estilos más deportivos o más clásicos.

La intención es que el cliente viva la experiencia de crear su propio reloj, y luego que decidan si quieren explicarlo o no, pero es algo que se llevan.

¿Qué relojes te gustaría crear en el futuro?

Este año quiero introducir un nuevo calibre, no va a ser un tourbillon, tendrá a las 9 un small seconds (segundero pequeño), y también se ofrecerá a un precio más contenido. Hay clientes a los que el concepto les encaja, pero que un tourbillon les parece recargado, y esta pieza va destinada a ellos.

Lleva un calibre modular de Chronode, que es un fabricante suizo muy reputado y que comparte mi visión de la relojería, de cara a futuro me permitirá evolucionar. Se caracteriza por un disco segundero misterioso, algo que iré compartiendo poco a poco.

El diseño va a estar más depurado y mi objetivo es que esté por debajo de los 10.000 CHF.

Que reloj llevas ahora mismo y qué otros relojes están en tu colección.

Llevo un Bespoke, por supuesto. Pero desde hace unos tres años que tengo un Zenith Chronomaster El Primero, un icono de mercado. Como ves no lleva su correa original (Risas). Me gusta mucho llevarlo en el día a día. Tuve también un Speedmaster durante varios años, que era otro icono.

A menudo llevo mi propio reloj, tanto para enseñarlo en los momentos oportunos como para disfrutarlo. También tengo algunos de micromarcas que me gustan o que apoyo.

¿Tienes alguna marca que sea fuente de inspiración o tu modelo a la hora de cómo hacer las cosas?

No tengo ninguna marca favorita en particular. Me inspiran mucho todas las independientes que están surgiendo en los últimos años, muchas de ellas enfocadas en esa dirección de compartir con el cliente, hacer que se sienta valorado y único con su propio reloj. Pienso que hay bastante mercado para ello, ya que permite muchos rangos de precios.

Creo que el cliente merece estar en el centro y hay que darle esa importancia. Es lo que yo llevo haciendo desde que empecé esta aventura hace cuatro años, pero que veo que con los “indies” se está potenciando. Lo importante es la sintonía, el estado de ánimo que genera esa marca o ese reloj. Es algo que se ha ido extendiendo durante la pandemia, con marcas que han crecido muchísimo.

El mercado paralelo de marcas que inflan los precios no es donde a mi me gusta estar. Lo entiendo como interés de negocio, pero cada uno tiene sus propios intereses.

¿Cómo ves el futuro de la relojería suiza? Por un lado nos encontramos que cada vez se venden menos relojes, pero que suben precios cada año. Quejas de que las marcas no escuchan a los clientes, pero al mismo tiempo, precios que duplican o quintuplican el de tarifa.

Veo que hay una tendencia con grandes marcas que se dan cuenta que es necesario escuchar más de cerca. Van dando pasos creando eventos o reuniendo a coleccionistas. Pero hay que ir más allá. Lo preocupante es lo que está ocurriendo con los precios disparados en el mercado de compra-venta, y que al mismo tiempo está dando grandes oportunidades a los independientes. Es un efecto colateral positivo.

Son muchos los que quieren adquirir un reloj de ese tipo, y que al final debido a las listas de espera se decantan por una marca más pequeña en la que puedan conocer al creador, al director, y que en suma se sientan más identificados con el producto y la marca.

¿Qué consideras que ha sido vuestro mayor acierto y vuestro mayor fracaso? O si quieres, lo más fácil y lo más difícil de poner en marcha DYW.

¿Lo más fácil? No creo que haya habido nada fácil, no lo ha sido en general. Siendo emprendedor no tienes una zona de confort, así que hay que asumir riesgos para avanzar. En mi caso siento que en estos cuatro años he estado avanzando constantemente, desde que atraje a los primeros clientes, hasta que poco a poco fui demostrando lo que puedo hacer en base a diferentes proyectos ya realizados.

Lo más difícil creo que es mantenerse y seguir adelante. Hemos vivido unos dos últimos años muy difíciles, con un 2020 casi catastrófico, y estando solo a nivel empresarial no hay mucho en donde apoyarte. No hay socios que te soporten, así que la confianza en tu idea y seguir adelante ha sido lo más difícil, pero al mismo tiempo ha sido lo más bonito.

Estos cuatro años han sido probablemente los más complicados de toda mi trayectoria profesional, y a su vez son los que me han permitido mi mayor crecimiento y satisfacción tanto a nivel profesional como personal. He visto como ha crecido exponencialmente mi red de contactos y eso es algo que valoro en enorme medida.

Hay que seguir mirando adelante, continuar con mis tareas de la empresa donde desarrollo para los clientes, luego BCP Tourbillon en donde tenemos muchos desarrollos interesantes con precios asequibles, y con Bespoke que es mucho más personal y es a la que quiero dedicarle el tiempo que requiere. Hay muchos coleccionistas buscando algo diferente, y se trata de entrar en contacto con ellos, algo que lleva su tiempo.

¿Hay algo más que te gustaría añadir?

Simplemente agradecer la oportunidad de poder comunicarme con el mercado de España a través de ti, algo muy interesante, y por haber podido compartir una experiencia ilusionante o que de ideas a los emprendedores. Tengo ahora 40 años, empecé con 36 y veo a emprendedores de 20 solamente que se inician en esto, algo que yo no habría logrado.

Lo importante es compartir y tomar riesgos. Si nos caemos nos levantamos y aprendemos, por eso siempre aconsejo que cuando tienes un sueño o un deseo, hay que llegar hasta el final y materializarlo. Luego ya no se sabe lo que ocurre, pero hay que ir más allá, saltar al charco y saber reaccionar.

Todo aquel que quiera venir a Suiza o que esté por aquí, o aquellos que tras la entrevista quieran saber más sobre el concepto o lo que hago, aunque sea solamente por curiosidad, no por negocio, siempre estaré ahí dispuesto a atender esas preguntas.

Me ha parecido muy interesante la explicación de una faceta que poca gente conoce, y al menos yo he aprendido mucho contigo, así que muchísimas gracias Miguel.

Muchas gracias a ti, y cualquier cosa sabes donde estoy. Un placer haberlo podido compartir.