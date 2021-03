Que Francia es un país capaz de innovar en diseño relojero es algo que quedó demostrado con el René Mouris Cygnus o el Briston Clubmaster. Así que después de acercarnos a la Selva Negra con el Circula AquaSport STP1-11 hoy analizaré a fondo el The Sept Mai de Neucarl Watches. Se trata de un reloj que combina dos términos que parecen opuestos, lo retro y lo futurista, es decir, apuesta por el retro-futurismo. ¿Cómo? Pues para empezar porque combina unas líneas modernas y actuales, pero por el otro, utilizan una maquinaria mecánica de cuerda. Sigue leyendo y lo descubrirás.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 41mm de diámetro sin contar la corona. 10,5mm de alto (8,35mm sin contar el cristal) Corona A presión de acero Esfera Negra Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Atornillada de exhibición Correa Correa de cuero negra de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 50M (5 ATM) Peso 54g Movimiento Sellita SW-215. 19 rubís. 28.800 vph Complicaciones Cuerda manual Prestaciones +/- 12 segundos/día. 42 horas de reserva de marcha Origen Francia Garantía 2 años PVP 599€ + IVA Distribuidor Neucarl Watches

Presentación

El Neucarl The Sept Mai se presenta en un estuche de cartón de color negro. Es una cajita de buena calidad pese a ser de cartón. Impreso en blanco lleva un diagrama del reloj así como la identificación de la marca y el modelo.







Una vez levantada la cubierta encontramos el reloj protegido por una horma de porexpán gris oscuro.







La dotación incluye una tarjeta de garantía así como una nota de agradecimiento del fundador de Neucarl, que no obstante, no va firmada a mano.







Al tratarse de un modelo destinado a reviews para la prensa, se incluye también un recordatorio de las especificaciones principales del reloj, el material que la mayoría usarán para copiar y pegar en sus «reviews».







La tendencia minimalista es evidente, sin querer agregar nada innecesario lo cual es algo positivo. El problema es que la documentación no cabe en la caja del reloj, así que tendremos que conservar el sobre y la caja por separado. Por otro lado, tampoco se permite de momento descargar su manual de instrucciones en formato digital, lo cual es un contrasentido, especialmente si la apuesta se basa en el diseño.

Introducción

François Carlier es el fundador y diseñador de Neucarl Watches, la firma que comenzó en Montpellier (sur de Francia) en 2019 y que lanzó su primer proyecto en Kickstarter e Indiegogo en 2020.







Que sea una marca de una sola persona al igual que Fuga Watches o Matthew & Son le permite una libertad creativa que de otro modo sería casi imposible, tendría que estar a expensas de terceros. Pero por otro lado, ello redunda en dificultades financieras que tienen que salvarse con ingenio, y ahí es donde entra el concepto retro-futurista de este Neucarl Sept Mai.

Todas las variantes son de tirada limitada a 99 unidades, formando la gama las siguientes opciones:

– Paris Edition: Esfera con fondo en gradientes de rojo e impresiones en blanco (449€)

– Reykjavik Edition: Esfera con fondo en gradientes de gris e impresiones en azul claro. (449€)

– New York Edition: Esfera con fondo en gradientes de azul e impresiones en naranja. (449€)

– Roma Edition: Esfera blanco metalizado e impresiones en negro. (599€)

– Berlin Edition: Esfera negro metalizado e impresiones en azul claro. (599€)







Debo decir que mi favorito era el Sept Mai Roma Edition, con esfera blanca y muy legible, si bien al estar ante una unidad cedida para los medios no ha sido posible elegirla, así que la protagonista será pues la Berlin Edition.

La denominación de «The Sept Mai» corresponde a la fecha del 7 de mayo, el día de 2015 en el que François decidió abandonar su carrera de arquitectura y centrarse en tareas que le aportaran valor a su vida. Puede parecernos que el fundador sea un jovencito irresponsable, sin embargo a sus 41 años, el señor Carlier con su espíritu emprendedor a aprendido a saber lo que quiere, y en la parte que nos toca, lo que quiere para sus relojes. En «Neucarl», precisamente el «Neu» (Nuevo) simboliza esa renovación, mientras que el «Carl» es la contracción de «Carlier».

Diseño y construcción

En el The Sept Mai no se utiliza ningún componente genérico, todos están diseñados y fabricados a medida para este reloj. Es algo que se nota con solamente mirar las particulares formas de la caja con sus asas que parecen superpuestas y quedan espectacular, por esa razón la denominan Floating Case™, es decir, caja flotante. Es de acero inoxidable 316L con acabado pulido a espejo y un tratamiento antiarañazos del que no se dan más detalles. Su diámetro es de 41mm, creo que perfecto para un reloj así.







La corona tiene un anillo en bajorrelieve en su parte central. Es una combinación que suelo ver en relojes de índole más deportiva pero que de algún modo en Neucarl han conseguido que se vea diferente, y también elegante. Es de acero inoxidable, va firmada con el logotipo de la marca y funciona a presión. Con un hermetismo al agua de hasta 50 metros no se necesita más, y siendo su movimiento de remonte manual es la solución más práctica.







Monta un cristal de zafiro curvado, lleva tratamiento antirreflejante y pese a su convexidad ofrece una excelente legibilidad desde cualquier ángulo de visión, algo que no es habitual en este tipo de cristales. Estéticamente queda magnífico ya que el reloj parece aún más plano de lo que es 8,35mm sin contar la curvatura del cristal y 10,5mm contándola.







La esfera es tipo sandwitch en donde la zona central en color blanco está bajo la superficie de la misma. El resto es de color negro con todos los elementos impresos en color azul cielo. En conjunto se parece bastante a un reloj de campanario.







Las manecillas son también de esa misma tonalidad azul, esqueletizadas y con forma de bastón.

La gracia es que la zona blanca va en realidad recubierta de material luminiscente, es Swiss Super-LumiNova BGW9, blanca a la luz del día y que refulge en azul durante la oscuridad. El efecto visual es tremendo aunque su rendimiento, pese a la gran cantidad de superficie disponible tampoco es espectacular, comparable al de un UNDONE Aqua más que al de un Reise/RZE Resolute; seguramente porque el compuesto es de grado estándar en vez de una evolución superior.







La trasera es de acero inoxidable pulida y va atornillada en vez de roscada, quizás un homenaje al retro-futurismo, o tal vez influencia de la escuela alemana donde es una práctica más habitual. En ella se informa de la información básica del reloj, así como de la unidad limitada a la que pertenece, en este caso una de las doble cero (00) al ser muestras. Lleva una ventana de exhibición que nos deja disfrutar del bonito Sellita SW-215 de su interior, que tiene la particularidad que al ser de cuerda manual no cuenta con rotor de carga que nos tape la visualización.







La correa es de cuero negro de 20mm de ancho en las asas e incorpora pasadores de cambio rápido (quick-release). Es muy cómoda y flexible, aunque algo corta en muñecas de cierto diámetro. La hebilla está firmada y es también de acero pulido.







En el apartado de correas la marca las vende a 50€, un precio elevado que quizás como capricho quedaría podría complementarse con la Baby Blue en el color azul de las manecillas y la esfera.







Movimiento

En el interior de los Sept Mai hay siempre un calibre Sellita SW-215-1, el clon suizo del 2804-2 que es un calibre de cuerda manual. Está basado en el conocido SW-200/ETA 2824, así que también Late a 28.800 vph y en ese caso tiene 19 rubís puesto que prescinde de la carga automática. Cuenta con parada de segundero, y tanto el ajuste de hora y fecha como el movimiento de la segundera es igual de agradable que en sus hermanos automáticos. La diferencia está a la hora de darle cuerda, una obligación diaria con sus 42 horas de reserva de marcha y que es enormemente agradable y suave a diferencia de en los movimientos de carga automática que por concepto funcionan diferente en ese aspecto.







De entrada se ofrece en el grado estándar que viene desde Sellita ajustado en 2 posiciones y garantiza un desfase de +/-12 segundos/día de media. Por 95€ más se puede actualizar al grado Elaboré (Spécial) mejor decorado y que viene ajustado en 3 posiciones ofreciendo una desviación media de +/- 7 segundos/día. Tal vez el grado elaboré debería ser el de entrada y cobrar el suplemento por aumentar a un grado Premium (Top) que además tiene mejoras técnicas interesantes, un poco como ocurre con el Stowa Marine.

Sin una decoración especialmente trabajada el calibre es muy bonito de contemplar en su movimiento.

Según el cronocomparador la cifra ha sido de +8 spd con mucha estabilidad, dentro de las tolerancias, pero sin llegar a impresionarnos.







Como de costumbre tenéis más detalles en sus especificaciones técnicas (2,9 MB. en formato PDF).







Sensaciones

Es un reloj ligero y además muy plano así que se lleva con naturalidad y sin problemas. El tamaño que podría parecernos grande en un reloj de vestir, puede que sea porque visualmente la mirada acaba en la zona central en blanco y se acorta su tamaño percibido. Convive perfectamente con puños de camisa ceñidos, pero aunque no es su hábitat, no desentona con bermudas.







Las formas retro-futuristas, que no estrictamente retro o vintage tienen el encanto suficiente como para satisfacer nuestra mirada cada vez que lo miramos. La legibilidad es buena, mejor de la que solemos encontrar en este tipo de relojes, lo cual no significa que sea óptima. En condiciones de media luminosidad los índices azules cuestan de leer y se producen algunos reflejos. Es sobre el papel otro punto en favor de mi favorito, el Sept Mai Roma Edition, en donde debería ser mucho mejor.







Durante el día me encanta como contrastan los colores azul claro de las manecillas y los índices sobre el resto de la esfera en negro, algo que mejora con buena luz natural durante el día. En la oscuridad se torna en un aspecto gótico que es también espectacular.







Conclusiones

Este tipo de relojes que combinan diferentes conceptos no son baratos, son piezas a disposición de aquellos que valoran una estética diferencial sin sacrificar en calidades ni materiales. En ese sentido el VARIOeveryday Empire Automatic ya rozaba los 300€, algo más en su versión de cuerda manual. Así que estos 599€ no son disparatados, si bien sumándoles el IVA (Impuesto de Valor Añadido) francés que es del 20% se nos coloca en más de 700€ que son ya precios de las gamas de entrada de STOWA. No hay muchos competidores que apuesten por el remonte manual, lo que es un argumento más en favor de Neucarl, que si bien con conceptos diferentes creo que rivaliza más con piezas como el Mondaine SBB Classic Automatic, algo más caro que este The Sept Mai.







La tirada limitada con la exclusividad que ello conlleva, sus rasgos originales y el Sellita SW-215 en su interior son el justificante de su precio, algo que queda un tanto desvirtuado ya que durante la precampaña se vendía a 429€ + IVA.







▲ Más ▼ Menos Concepto diferente en el mercado

Calibre de cuerda muy agradable Precio con IVA

Rendimiento del lume