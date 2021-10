Los falsos calibres manufactura: Tudor, Breitling, Chanel, Norqain, Yema y Yonger et Bresson

Tras el chasco con el regreso de Landeron de la mano de Depa Swiss Movements que como pudisteis leer eran calibres chinos ensamblados en Suiza, hoy vamos con más polémica. Se trata de los falsos calibres de manufactura.

Vamos a empezar con los grandes. Se trata de Kenissi una compañía con sede en Ginebra fundada en el año 2016 y que está encabezada por Eric Yvon Pirson (Tudor), Jean-Paul Girardin (antes en Breitling), y Philippe Jacques Dalloz. Su objetivo era bien claro: Desarrollar calibres propios para poder usar en las mencionadas marcas. En 2018 se aliaron con Tudor, lo que explica el rápido cambio entre usar calibres ETA y los de «manufactura». En 2019 Chanel se unió a la iniciativa.

Con la base de Kenissi se lanzó primero el Tudot MT54 y después las variante Chanel cal 12, Breitling B20 y Norqain NN20.

Finalmente tenemos la polémica más reciente protagonizada por Yema que a partir de 2011 con sus calibres «manufactura» Yema2000 (3 agujas) y Yema3000 (GMT) afirmaban haber lanzado algo novedoso, propio y Made in France. Resulta que en 2009 Groupe Ambre rescató a Yema, un grupo empresarial que también tiene entre su cartera las relojeras Yonger et Bresson o Catena. Como con Kenissi, los de la Maison Ambre son calibres Amber MBP1000 y por tanto compartidos entre diferentes empresas y que por tanto no podemos considerar manufactura propia. Sin embargo lo peor viene ahora, y es que los Yema2K y Yema3K, efectivamente se diseñaron en Francia y efectivamente se ensamblan en Francia. No obstante el proceso de fabricación de los componentes se lleva a cabo en China, así que ese Made in France es un tanto relativo. No quiero dejar de mencionar que aunque algo escondido en su web, confirman que esto es así, es decir lo esconden, pero no lo ocultan:

«Para algunas marcas de relojes como YEMA, tiene más sentido financiero asociarse con proveedores de componentes franceses, suizos y asiáticos mientras que el ensamblado final se realiza nuestros talleres. La realidad es que no hay mercado para un calibre propio de gama media al precio de un tourbillon. No es nuestro negocio, estamos organizados para ofrecer rendimiento al precio adecuado para mecánicas patentadas diseñadas y ensambladas por nuestros propios relojeros. Esto hace que nuestros calibres propios sean más rentables que los movimientos suizos.»

Del mismo modo que no consideramos que un calibre ETA C07.111 sea manufactura por más que lo veamos como Tissot/Certina Powermatic 80, Hamilton H-30 o Mido Caliber 80, tampoco deberíamos considerar manufactura los de Yema, Ambre, Y&B, Tudor, Chanel, Breitling o Norqain. Fijaros que he puesto como ejemplo el Powermatic que a diferencia de su antecesor, el ETA 2824-2 es un movimiento que sólo se ofrece en marcas dentro de Swatch Group, exactamente igual que hace Ambre y Kenissi.

Todo ello viene a confirmar lo complejo y exigente que es diseñar y fabricar un calibre propio o de manufactura, algo al alcance de muy pocos pero que en relojes asequibles marcas como Seiko, Miyota o Vostok han demostrado que es posible. Tal vez la diferencia es que estos tres también los licencian a otras marcas, es decir, sólo podríamos considerarlos manufactura cuando nos referimos a un reloj con marca Vostok, Citizen o Seiko.