Gafas Ernest. El problema de una buena marca cuando no llega al mercado

Después de la reseña de las Project Lobster Papa Donald Silver, pensaba en lo afortunado que es un aficionado a las gafas que además apuesta por los productos de aquí, cuando conoce una marca de Canet de Mar (Barcelona), o sea mi ciudad, y con tanta historia como Ernest. Y es que Comercial Ernest S.A se remonta a 1985 cuando Ernest González Fuster decide poner a disposición de la mayor cantidad de personas posibles productos ópticos de calidad y diseño a buen precio.

Pero tienen un problema, y es que por más que lo he intentado, es imposible encontrarlas en alguna óptica que me quede cerca de casa, lo mismo que os expliqué con los cubiertos Made in Spain Idurgo o con los jabones Pardo. De hecho si accedemos al apartado de su web «Dónde comprar», nos aparecen las tiendas de la cadena Opticalia, no despiertan mi simpatía, pero al menos tengo una cerca de casa. La sorpresa es que accedemos a la web de la cadena óptica, y en el listado de marcas que comercializan nos encontramos con Amichi, Custo Barcelona, Hackett, Pedro del Hierro, Mango, Pepe Jeans, Pull&Bear, THELOOK, Trendi, Victorio & Lucchino… Pero no hay hay ni rastro de la marca Ernest.







Para empeorar las cosas todavía más, no venden directamente a particulares por internet, ni siquiera con plataformas de terceros como Amazon. Así que por más que quiera, uno se queda con las ganas de poderlas probar.

Estaréis pensando que quizás no nos perdamos tanto. Otra empresa española que no hace las cosas bien y después se irán quejando… Bien, quizás en la segunda parte acertárais, pero en la primera, rotundamente no. Nos perdemos muchísimo, fijaros que hablamos de un catálogo de más de 800 referencias incluyendo las gafas de sol y de prescripción, para hombres y para mujeres.







No termina ahí la cosa, puesto que como Gafas Ernest no vende a particulares, no muestra los precios, algo que es fácil de encontrar por vías alternativas, y que nos ratifica que sus tarifas son también realmente competitivas. En la colección Sábato cuentan con monturas de titanio al precio de 38,50€ + IVA.







Modelos como el MST-9206 o el MST-9197 que cuestan menos que una montura de acetato o pasta.







Comprendo que con tantas marcas los puntos de venta, esto es, las ópticas, lo tengan cada vez más complicado para obtener el género de sus escaparates. Incluso que opten por no elegir la marca Ernest. Pero entonces, ¿por qué tanta reticencia a vender por internet?

¿Por qué privar a los consumidores de los valores que soñó su fundador? Porque tal y como habéis leído al principio, sus objetivos eran claros, y es algo que desde Comercial Ernest SA aún citan en su página: «Desde 1985, en Ernest nos preocupamos por seguir facilitando la calidad, el diseño, el servicio a buen precio como el día que empezamos: con una gran sonrisa.» Es evidente que tienen diseño, que tienen un buen precio, y si algún día las puedo probar, veremos si tienen calidad. Sin embargo, si hablamos de servicio, y de facilitar el acceso a los productos, tienen mucho que mejorar.