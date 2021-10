Facilisimo.com quiere aprovecharse de ti

Después de Reclamador.es, hoy le toca el turno, lamentablemente a Facilisimo.com, lo que me pareció ser una interesante plataforma de compartición de contenidos agrupados en canales temáticos. Me pareció una idea tan buena que decidí darme de alta con ellos. El esquema de negocio es muy sencillo, aprovechan el contenido de los usuarios (UGC o User Generated Content) para así darle difusión y de paso incrustar publicidad con la que ellos ingresan beneficios. No deben ser moco de pavo a tenor de que la cantidad de visitas que obtienen se cifran en unos 20 millones de páginas vistas al mes.

Pero parece que no tienen bastante con monetizar vía publicidad, quieren también ganar dinero de los propios usuarios. No sólo les haces el contenido, sino que además pagas por él, el negocio perfecto. De manera que a las pocas semanas de darme de alta eliminaron mi cuenta sin previo aviso. El servicio de atención al cliente hay que reconocer que es bueno, y casi inmediatamente me respondieron: «Nuestro departamento de calidad lo ha borrado debido a que el contenido es muy comercial. En estos casos, puedes tenerlo sincronizado por 90 €/año, y publicar posts con enlaces comerciales y dofollow por 250 euros».

¿Veis la idea no? Creo un contenido para mi página, ellos lo difunden y le incrustan publicidad de la que yo no veo un céntimo; pero además, quieren que les pague nada menos que 250€ al año. Bueno, tal vez lo hiciera si ellos hubiesen pagado por su contenido, pero no es el caso…

En lo personal me duele porque otros contenidos que no son más que clickbaits, incluyendo enlaces de afiliados de Amazon siguen allí, y en cambio mis posts, pues son comerciales. Como si yo vendiera relojes o me llevara comisiones… Quien lo entienda que me lo explique.

Facilisimo Interactive, S.L., antes Expocasa Interactive, S.L. fue fundada en 1999 por Alberto Fernández, quien, junto con su familia, es propietario de la mayoría accionarial, y al que entiendo que no le deben ir nada mal las cosas

En La crisis de los blogs y las webs se apuntaba a la enorme cantidad de aprovechados que cogían su tajada aprovechándose de los contenidos de calidad. En Facilisimo tenemos un ejemplo claro de este hecho; mientras que en Las 500 webs que más cobran por un artículo patrocinado, ya visteis lo que cobraban por incrustar en su red un artículo promocional pagado, más de 600€; una cantidad que nos da una idea de cómo se está moviendo la red de Facilísimo.

Pienso que cuando nadie te lee, no interesas a nadie, pero de alguna forma cuando te sitúas en el top de webs de relojes todos quieren que les repartas. Se vuelve a repetir la historia del pequeño contra el grande. David contra Goliath donde el pobre Davis apenas tiene nada que hacer al respecto, por más que la leyenda nos explique la historia de otro modo.

Desde Grupo Facilísimo ofrecen públicamente sus dosieres de prensa «Booster Branded Content» en donde ofrecen algunos datos que impresionan. Os dejo con una selección que en todo caso podréis obtener debidamente actualizada dentro de la sección «Anúnciate con nosotros» en Facilísimo.com. Veréis que una de las cosas que ofrecen a los anunciantes, es decir sus verdaderos clientes es la posibilidad de suministrarle contenido. Nada menos que 300.000 artículos que, ¿sabéis de dónde salen? ¡Exacto! Es el contenido que ha creado la gente. No sólo ganan en publicidad y quieren que pagues por ponerlo, además luego lo venderán a otras empresas.

Por cierto, ¿a qué empresas lo venderán? Bueno, ellos mismos lo aclaran.