Pie de rey con indicador

Para realizar mediciones con exactitud, y así muchas veces cotejar los datos que ofrecen los fabricantes de relojes, estuve mirando calibres de medición (pie de rey, vernier, cartabón de corredera o pie de metro). Como en el caso de la balanza digital huía de los modelos digitales que funcionaban con una pila de botón, y no encontré ninguno que llevase pilas normales tipo AAA o AA.

Quedaban las opciones mecánicas, muchas de ellas fabricadas parcial o incluso totalmente en plástico, algo que me inspiraba muy poca confianza, tanto en lo que a durabilidad respectaba como en lo tocante a la precisión.

El modelo elegido me costó 14€, que en comparación con precios a partir de 0,50€ para un calibrador era caro. Sin embargo si nos vamos a marcas de renombre de origen suizo o alemán, algunas de ellas también fabricadas en China, veremos que los precios rondan los 50€ o más. En todo caso de este modelo en concreto me atrajeron dos cosas, la primera que está fabricado con acero inoxidable endurecido, algo que deberían redundar en su durabilidad. Pero lo más llamativo fue su indicador analógico y mecánico que representa las décimas de milímetro con lecturas de incluso 0,02mm. Me recordó el encanto de la regla de cálculo mecánica circular, pero con la practicidad del cuentapasos mecánico, es decir, una función bonita, con encanto mecánico, pero que además facilitaba las lecturas de precisión.

No me extenderé demasiado en la reseña, puesto que su funcionamiento es idéntico al de un calibre mecánico de toda la vida. La única salvedad es que además de poder leer la medición en la escala grabada, los decimales aparecen en el indicador de la esfera.

El aparato se entrega en un estuche de plástico negro, no pude evitar que me recordase al Steeldive. Lleva en bajorrelieve una W o M que debe ser el logotipo del fabricante, pero también un pequeño espacio para colocar un adhesivo del remarcador o distribuidor que en este caso venía vacío, lo mismo que el RSWC Heian. Tampoco encontramos ningún tipo de documentación, asumo que las instrucciones de uso son obvias y que se prescindan de ellas, pero al menos los datos del fabricante, de la garantía o las especificaciones del producto.

Como siempre, tenéis el desempaquetado o unboxing en vídeo.