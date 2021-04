Los engaños de Lustylion

Tras las Las tácticas de venta de Pierre Arden me he topado con otros imitadores de Pierre Arden. Se trata de Lusty Lion o León Lujurioso, una supuesta firma de relojes y joyas de lujo.

Dejadme que primero os introduzca a su «revolucionaria» y poco habitual historia:

Queríamos hacer un cambio, pero aún no sabíamos cómo hacerlo.

Durante nuestro viaje por Sudáfrica experimentamos lo hermosa que puede ser la naturaleza, ¡es realmente asombrosa! Y, por supuesto, no queríamos arruinar este hermoso entorno, solo queríamos estimularlo. Ese fue el momento en que nos dimos cuenta de que queríamos crear una marca sostenible, utilizando la menor cantidad de plástico posible.

Las preguntas «¿Cómo vamos a crear algo diferente?» «¿Cómo vamos a hacer un cambio?» se auto-respondieron: ¡relojes de madera con embalajes de madera!

Después de un par de días de safari en el desierto, finalmente vimos dos leones machos. Estos dos leones nos resultaron muy opresivos y nos intimidaron mucho a nosotros y a los demás en el Jeep. ¡Simbolizaban fuerza y ​​coraje e inmediatamente supimos que este era el sentimiento que también queríamos crear con nuestra marca! La manera perfecta para nosotros de describir a estos animales en una palabra fue; FUERTE.

Podemos decir con 100% de certeza que el cambio de entorno nos dio toda la inspiración y creatividad que necesitábamos para construir esta marca. ¡Esperamos que esto también te haya inspirado para unirte a nosotros y comenzar a usar nuestros relojes con orgullo!

Muy interesante, iban a romper con todo haciendo relojes de madera, muy disruptivo considerando que la marca española de relojes Woodenson ya lo hizo hace años. Su narrativa es infinitamente peor que la de Tidlös Scandinavia y como construir un falso mito.

Sin embargo su modus operandi es idéntico al de Pierre Arden pero sin cuidar los detalles. Me escribe por instagram alguien que dice llamarse Mayme Grützner (@maymegrutzner), que no tiene foto de perfil, no tiene publicaciones y apenas tiene seguidores y seguidos. Me indica que contacte con la marca, y que dé su código de referido. Cuando le pregunto qué ventajas tiene eso ya ni me responde y abandona la conversación.







Con ganas de jugar, respondo a Lustylion (@lustylion_watches) según me había indicado, pero en vez de indicar el código REF8 de referido, me invento el REF9. No les digo ni palabra, sólo menciono el código. Me responden lo mismo que Pierre Arden, que me ofrecen un 40% de descuento por ser «influencer» y que me dan un 20% de comisión cada vez que alguien compre.







Son relojes que venden a 119€ y que ahora tienen rebajados a 99€. Con el 40% se quedan en 59€, mucho dinero teniendo en cuenta que en Aliexpress valen 14€ con envío incluído. Pero decido seguir con ellos y así tener algo para publicar.













Me van dando más detalles acerca de su mecánica, primero debes comprar usando el código del 40% de descuento LUSTY40, y una vez hayas comprado y pagado, contactarles para que te den de alta en su «programa de afiliados» y así ganes un 20%.

Finalmente les mandé una captura de Aliexpress con los precios de sus relojes, en concreto de su Apex Silver, pero en versión de Aliexpress que comercializa la marca china Forsining o Winner entre otras.







Como esperaba, jamás respondieron a ese último mensaje.