Las tácticas de venta de Pierre Arden

Tras el esperpéntico asunto con el Sonne Watches Germany Super Dive 1000, hoy os vengo a hablar de un incidente que vale la pena mencionar, en esta ocasión relacionado con Pierre Arden Watches.

Pierre Romano y Luca Arden, de nacionalidades italiana y suiza respectivamente fundaron la marca de relojes Pierre Arden en 2018. fijando su sede Reíno Unido. En la actualidad afirman de tener una plantilla de más de 20 empleados, algo que personalmente me cuesta de creer. Relojes de moda con módulos de cuarzo de gama baja, materiales estándar y precios elevados. Unos diseños demasiado inspirados en los grandes de la relojería como Audemars Piguet.







Entre sus diferentes modelos, los Altezza, Fiducio, Complesso, Executivo, Classico y Solito parten de los 149$ hasta los 249$, compartiendo además del citado movimiento de cuarzo tipo Miyota de bajo precio, unas baratas cajas de latón (alloy) en vez de acero inoxidable, una escasa resistentencia al agua de sólo 30M, un cristal mineral endurecido y una caja de acero que incluso en modelos como el Rafinnato es solamente de latón.

Vaya 200$ por un reloj así parece excesivo, por bonito que sea… Conociendo los avances en la industria relojera china yo no pagaría más de 30€ por ellos.

El caso es que me contactó al Instagram de Guardatiempo un tal jada.marcellus.3scuk, un perfil ahora borrado y que decía trabajar para Pierre Arden, supongo que esa persona era uno de los 20 empleados con los que tienen en plantilla. Me informaba que había sido seleccionado como embajador de la marca, y que si me interesaba les contactase. A priori es raro, porque con apenas 800 seguidores, por más que me gustase lo contrario, no es un perfil nada potente. Pero decidí contactarles, a ver que me contaban. Peor que los de Sonne Watches no iban a quedar… ¡O eso pensaba yo!







Me pedían permiso para usar mi imagen con los relojes y etiquetarme en su canal. A cambio de eso me daban un 50% de descuento sobre el precio de tarifa. Es decir, que el reloj se quedaba no en 200$, sino en 100$.













Con una innovadora puesta en escena por Novus International FZE ofrecen un programa de embajadores que anuncian a bombo y platillo, y es exactamente lo que estáis pensando. La clave del negocio es poner a la venta relojes de 30€ a 200$, y rebajarlos drásticamente hasta los 100$ a supuestos influencers seleccionados.







No pretenden vender al público en general, sino a supuestos influencers y creídos reviewers. No importa a quién vendas si vendes.

Con todo ello ya claro y viendo el pie del que calzaban en Pierre Adren continué investigando. Se repetía la situación de ser relojes chinos genéricos, que incluso se venden al pormenor en relojes de Aliexpress disponibles con infinidad de remarcados: Pladen o Pintime, Ruimas, Onola. Su precio de a mayoristas no debe ser superior a los 10€.