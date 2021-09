Lilienthal Berlin Zeitgeist Automatik All Blue

Los que lleváis ya algún tiempo leyéndome que afortunadamente sois muchos, si además tenéis buena memoria recordaréis que ya en 2019 analicé el Lilienthal Berlin Zeitgeist Automatik All Silver. En esta ocasión el reloj que probaré es exactamente el mismo modelo, el Lilienthal Berlin Zeitgeist Automatik, pero en su versión All Blue. ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues es sencillo de explicar: Durante estos años en Lilienthal Berlin no han parado de trabajar, así que aunque es el mismo reloj, se nos ofrece con bastantes cambios, tanto internos como externos. Además es que su afamado diseño ha seguido recibiendo reconocimiento y galardones desde entonces, si no estoy equivocado, fui el primer medio en español en tener entre mis manos el Zeitgeist.

Así que tras la prueba del Steinhart Ocean One Premium Blue Ceramic, con este Zeitgeist Automatik seguimos hablando de relojería alemana, sin lugar a dudas una de mis predilectas.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L azul. 42,5mm de diámetro sin contar la corona. 10mm de alto Corona A presión de acero a presión Esfera Azul Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Cristal de zafiro de exhibición atornillada Correa Malla milanesa azul de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento Ronda R150. 25 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática bidireccional, remonte manual, parada de segundero Prestaciones 40h de reserva de marcha. +/- 12 segundos/día Origen Designed in Berlin. Made in Germany. Swiss Movement Garantía 2 años PVP 699€ (oferta 524,25€) Distribuidor Lilienthal Lifestyle GmbH

Introducción

En el anterior reportaje sobre el Lilienthal Berlin Zeitgeist Automatik All Silver os explicaba mucho de la historia de esta marca germana fundada en el año 2015 por Jacques Colman y Michael Gilli, dedicada a los relojes de diseño minimalista. No me repetiré en ello, pero sí que como de costumbre aprovecharé para actualizar o mencionar cosas que se quedaron en el tintero. El primero es el nombre de la marca que rinde homenaje a Karl Wilhelm Otto Lilienthal, un pionero de la aviación alemana del siglo XIX que llegó a construir sus propios aeroplanos movidos por energía humana, y que naturalmente, era oriundo de Berlín, de ahí ese Lilienthal Berlin que es donde además se encuentra la sede de la marca. Un personaje histórico que por soñador y avanzado a su tiempo se identifica e inspira a LilientalBerlin.

Os dejo un vídeo extraído de su canal de su canal en Vimeo en donde se reflejan los valores de la marca y los objetivos que persiguen.

Retomando el Zeitgeist Automatic, sin contar las ediciones especiales, la gama Zeitgeist Automatik la conforman los siguientes modelos:

– All Silver: Referencia Z01-101-B023A con caja, esfera y correa plateada.

– All Black: Referencia Z01-102-B023C con caja, esfera y correa en color negro.

– All Blue: Referencia Z01-103-B023E con caja, esfera y correa en color azul.

Como se puede ver, la faceta creativa de Lilienthal-Berlin cuida hasta el más mínimo detalle. Destacando la homogeneidad que ofrece que las piezas principales del reloj sean del mismo todo. Pero no acaba ahí la cosa, porque todas las variantes están disponibles con diferentes correas: Cuero en varios modelos, malla milanesa o brazalete de acero; por supuesto también del mismo color, algo que no es común de ver en otras marcas ni en otros relojes y que ya de por si lo hacen diferente.

Mi elección fue el All Blue con la correa tipo milanesa o «mesh», puesto que junto al brazalete de acero son las novedades recientes ya que como recordaréis, los anteriores modelos sólo se ofrecían con correa de piel y representan otra novedad.

El siguiente cambio es que ahora ya no equipan un calibre Sellita SW-200-1, sino que se han pasado al Ronda Mecano R150. Los dos son compatibles, Swiss Made y sobre el papel ofrecen unas prestaciones muy parecidas. El R150 lanzado en 2016 no ha sido hasta fechas recientes que se ha ido equipando en otras marcas de relojes. Según Ronda AG promete lo mismo que sus rivales, pero a un precio más competitivo, lo cual lo hace una apuesta muy interesante en este Zeitgeist Automático.

Pero también ha habido avances externos que han llegado en forma de reconocimiento. Así que si en la anterior entrega mencionaba el Green Product Award Winner (2017) y el German Design Award Winner (2018), a día de hoy los premios se han ido ampliando: German Brand Award Winner (2019), German Design Award Winner (2019), Reddot Design Award (2019), German Design Award Winner (2020), Uhr des Jahres (2020), y el iF World Design Design Award (2020).

Presentación

No voy a extenderme demasiado en cuanto a su «packaging», no hay cambios sobre las anteriores versiones así que los repasaré por encima.

El primer detalle es que el paquete que te entrega la mensajera UPS viene personalizado y firmado por Lilienthal Berlin.

Lleva un código de barras EAN-13 para identificarlo fácilmente, una prueba más del método y el orden germano.

Da paso a una caja en color gris oscuro, también del mismo material.

En su interior nos encontramos una cajita similar, que viene con una cubierta deslizante de cartón blanco y un bajo-relieve con el logotipo de la marca.

Dentro tenemos un elegante y agradable tejido aterciopelado de color negro en donde se aparece el reloj.

La dotación es muy variada, empezando por un surtido de postales que reflejan el estilo de la marca, un par de dípticos a modo de guía rápida que nos enseñan como ajustar la correa y usar el reloj, un vale de descuento en la compra de nuevas correas y un certificado de autenticidad y tarjeta de garantía.

Puesto que en su momento no tuve oportunidad de mostraros el desempaquetado, lo hago desde este vídeo subido también a mi Canal de Youtube.



Diseño y construcción

Los diseños minimalistas inspirados en la Escuela Bauhaus suelen ser de tamaño tirando a pequeño, sin embargo aquí Lilienthal cambia las cosas, y creo que lo hace para bien, porque esos 42,5mm de diámetro que tiene la caja es un tamaño muy adecuado. Personalmente lo encuentro más conveniente que los 39mm del Stowa Antea Classic 390. Está fabricada en acero inoxidable y con un acabado azul metalizado en mate. No dicen qué tipo de recubrimiento han utilizado, pero aparenta ser duro y duradero.

Es también muy plano, solamente 10mm de grosor, a lo que contribuye también su cristal que es de zafiro y plano con tratamiento antirreflejos en la cara interna.

El bisel forma parte de la caja, así que es fijo. Por su parte la corona es a presión pero va incrustada dentro de la forma de la caja, camuflada como si formara parte de ella lo que contribuye a proporcionar un grado de simetría que lo hace muy bonito. Acredita una resistencia al agua de hasta 5 ATM (50M), suficiente para un reloj de índole elegante.

La esfera tiene un efecto tornasolado que se produce porque está fabricada con aluminio galvanizado. Sus «rayos de sol» son discretos, dando vida a su contenido pero sin molestar con reflejos exagerados. Todas las leyendas, incluyendo el logotipo y la marca, están impresas en color blanco mate, lo que ayuda a que el contraste sea bueno. Como curiosidad mencionar que la fuente o tipografía que han utilizado reproduce a la que usan los rótulos que anuncian el nombre de la calle en la ciudad de Berlín. Incluso han prestado atención al fondo del disco fechador, que en esta versión es de un color azul marino que se íntegramente en el fondo del dial.

Las manecillas del reloj con delgadas y rectas, con forma de lápiz o tipo pencil. A diferencia del All Silver la segundera es convencional, es decir con contornos metálicos pulidos a espejo en vez del color azul cielo de aquel. Mientras que la horaria y la minutera siguen el mismo esquema, es decir, sus contornos metálicos están satinados y son del color de la esfera del reloj haciendo que visualmente parece que no tengan perímetro.

Han aplicado material luminiscente o lume, es de tipo Swiss Super-LumiNova, pero sólo en las saetas principales. No indican que compuesto es, aunque como refulge en un poco habitual color blanco y a la luz del día se ve también de ese color debe ser LumiNova color C1. Me hubiera gustado que fuera BGW9 que es también blanca pero que en la oscuridad brilla en azul, le habría dado más encanto a la pieza, pero sobre todo, proporcionado un rendimiento mejor.

La tapa trasera es de acero inoxidable y va pulida. Las leyendas están grabadas a buena profundidad en vez del más barato grabado por láser al que se recurre en otras marcas. Está atornillada y monta una ventana de exhibición para poder apreciar la maquinaria. No se concreta el material, así que usando el comprobador de cristales confirmo que vidrio mineral. Aunque en este caso el zafiro tiene más prestigio, la ventaja es apenas inexistente ya que la trasera reposará sobre una mesa de plástico o madera o bien sobre nuestra muñeca, todos ellos materiales suficientemente blandos como para que no arañen el cristal.

En esta versión la correa es una malla milanesa de acero inoxidable grado 316 en color azul con 20mm de anchura en las asas. Está valorada en 59€. Si lo deseamos podemos adquirir por separado más correas de la marca: el armis de acero (69€) o la correa de cuero (59€.

Todas ellas traen el sistema de cambio rápido de correa (quick-change o quick-release) que nos permite quitarlas y ponerlas sin ningún tipo de herramienta. Algo que considero muy práctico y que todas las marcas deberían implementar, pero que en el Zeitgeist con la bonita variedad de correas que habéis visto que puede escogerse, es aún más necesario, pudiendo cambiarla cada pocos días en función de nuestros gustos o del uso que vayamos a darle al reloj.

No se indica cuanto pesa el conjunto en esta configuración. Según mi balanza de precisión, son 110,5 gramos, una masa a medio camino entre un reloj de vestir tradicional y uno deportivo con brazalete de acero.

Movimiento

Adelantaba que su calibre es una de las novedades de esta actualización, el R150 de la gama Mecano de Ronda AG en vez del SW-200 de Sellita que montaban antes. Son calibres equivalentes, y además compatibles ETA 2824 en cuanto al conjunto, es decir: intercambiables aunque no interoperables puesto que no todas las piezas de uno sirven para el otro y viceversa. Efectivamente tienen un diseño similar, pero con algunas diferencias.

Según sus especificaciones técnicas (4,9 MB. en formato PDF) comparte su alta frecuencia de 28.800 vph o 4 Hz., el muelle real fabricado en Nivaflex, la posibilidad de remonte manual, la parada de segundero o hacking, el pase rápido de fecha y una desviación máxima de +/-30 segundos/día y media de +/- 12 spd.

No obstante el Ronda tiene 25 rubís en vez de 26, pero a cambio ofrece una reserva de marcha de 40 horas en vez de 38h. Efectivamente es el mismo movimiento que vimos en el RUF500 Diver Automatic Black de preserie en donde cumplió sin mostrarse brillante, así que no pude esperar a meterlo en el cronocomparador.

Obtuve +15 segundos por día de desviación, lo cual aún estando dentro de las especificaciones del fabricante me parece un valor discreto. Ciertamente la estabilidad, es decir el beat-error fue muy buena, lo que indicaba que el calibre tenía potencial, pero que no estaba a la altura. Como en el RUF500 obtuve unas cifras parecidas decidí someter al veredicto de la máquina también al anterior Zeitgeist con maquinaria Sellita.

Conservó la misma buena estabilidad del Ronda, pero mejoró su ajuste hasta los +9 segundos diarios. Una cifra que sin ser excelente está dentro de lo esperado de un Swiss Movement, es decir un calibre Swiss Made.

En lo estético la decoración del movimiento es algo más tosca en el R150 que en el SW-200 grado Standard. Para ser sinceros la diferencia no es notable, pero está ahí. También vemos el nuevo rotor personalizado por Lilienthal, ahora más convencional en vez del que usaban en color negro que aparentaba más moderno y elaborado.

Sensaciones

Que un reloj sea bonito es algo subjetivo de cada uno, a mi éste me lo parece y mucho. Pero que además lo sea desde cualquier ángulo es muchísimo más extraordinario. La parte fuerte es su frontal mostrando ese bonito color azul noche. De perfil no desmerece, muy plano y con el detalle de la corona integrada que lo hace especial. Lo que me encanta es que todo sea azul. Miremos por donde miremos no hay nada que desentone, todo es uniforme y atractivo. El nivel de acabados es bueno, con un recubrimiento aplicado al máximo nivel sobre el que nuestro dedo puede deslizarse sin encontrarse con ninguna imperfección. Las mallas milanesas siempre hacen que un reloj sea más ligero que con un brazalete o armis, así que se siente casi igual de liviano y cómodo que si fuera un reloj con correa de cuero.

Pese a que las agujas son delgadas ofrecen una buena legibilidad, no es asombrosa, pero más de lo habitual. Para mí el inconveniente estriba en que la segundera pulida a espejo suele destacar sobre las otras dos, haciendo que visualizar la hora no sea intuitivo. Criticaba también que no hubiera lume aplicado en los índices, pero debo retractarme en ello, o al menos restarle importancia. El motivo es que comparándolo en la oscuridad con otros relojes de vestir, la mayoría ni siquiera son luminosos y los que lo son, suelen estar por debajo del Zeitgeist. Sirve para salir de un apuro si atravesamos un túnel en coche o si estamos en una sala de cine, y a tal menester es más que suficiente.

Conclusiones

Un reloj elegante no tiene por qué ser clásico, y eso es algo que demuestra perfectamente el Lilienthal Berlin Zeitgeist. Un accesorio que no desentona con ningún tipo de atuendo, pero que para aquel que lo sepa apreciar es una gozada estética.

Cuesta 699€ que es una cantidad cercana a los Stowa o Laco en la gama de entrada. Es cierto que por calidad son comparables, pero también lo es que de momento Lilienthal Berlin no tiene el reconocimiento de las otras. Puntualmente se encuentran en la web oficial con interesantes descuentos, en el momento de escribirlo por 524€. Es nada menos que una rebaja del 25%, nada despreciable y convirtiéndolo así en un reloj mucho más atractivo.

Las gastos de envío están incluidos, y como proviene de Alemania, no tendremos problemas de aduanas con UPS. En un par de días lo tendremos en casa.

▲ Más ▼ Menos Estética espectacular usando el mismo color uniformemente

Calidad de acabados Made in Germany Mayor contraste en segundero que en manecillas

R150 peor que el SW-200

Valoración

Diseño 9 Materiales 7 Acabados 9 Rendimiento 6 Calibre 7 Prestaciones 6 Precio 8 MEDIA 7,4