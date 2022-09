Los relojes digitales son cosa del pasado: The Computer Chronicles

Computer Chronicles, emitida en algunas países de habla hispana como «Cronicas de la Computación«, aunque no llegó a España, fue una serie de televisión estadounidense de media hora de duración que Public Broadcasting Service (PBS) mantuvo en antena entre 1983 y 2002, en la cual se documentaba y divulgaba el auge del ordenador personal desde su infancia hasta el inmenso mercado de inicios del siglo XXI. Durante esos 14 años en antena, se crearon 83 episodios, contando con presentadores tan eminentes como Gary Kildall, e invitados aún más eminentes del nivel de Phil Katz o Philippe Kahn.

Pese a toda esa relevancia y lo fan que soy de la retroinformática, no conocí este programa hasta fechas muy recientes. Si os gusta el tema, os recomiendo que os paséis por el canal The Computer Chronicles en Youtube.

Podría hablar de capítulos memorables como el de la compresión (PkZIP y Stacker), el Shareware o el de la multitarea, pero eso estaría fuera de lugar en este artículo sobre relojería.

La informática como disciplina científica y tecnológica en los años 80, tenía a su alrededor un elenco de eminencias que la impulsaban. Era un campo más alejado que de la gente de a pie que ahora, y más cercana a los frikis o geeks del momento. Aunque tocando otras disciplinas, todos recordaréis a Carl Sagan, el creador la serie televisiva Cosmos: Un viaje personal de 1980, emitida precisamente también por el PBS, y que siempre iba acompañado de su fiel Seiko Digital Solar.

La gran mayoría de los participantes de «Computer Chronicles» iban acompañados de variopintos relojes digitales, piezas de muñeca que representaban el futuro de la monitorización, y lo más cerca que se podía estar en aquella década de los 80 de los wearable. Se trataba de relojes que como hoy en día, definían la personalidad y los gustos de su portador. Reflejaban su apuesta por la tecnología y el futuro, y especialmente al principio, también su estatus social pudiendo permitirse una tecnología que económicamente no estaba al alcance de cualquiera.

En el artículo de Casio de modernillos os recopilaba algunos anuncios de la época donde se mostraba que los relojes digitales eran prestigiososo porque eran avanzados. Un comandante de avión llevaría un reloj digital en vez de un Rolex. ¡Qué vueltas da la vida! Porque hemos vuelto a donde estábamos antes de eso. Ahora o llevan Rolex, o llevan un sucesor de aquellos relojes LCD, los smartwatches.

Y es ahí donde entro de lleno en mi reflexión, porque tras haber estado durante unas pocas semanas revisando casi todos los episodios de The Computer Chronicles, me he dado cuenta como un reloj digital como aquellos que acompañaban a los protagonistas hoy en día es algo en desuso, algo obsoleto. Dudo que ninguna de esas personalidades siga llevando hoy en día un reloj digital. No me los puedo imaginar de eso modo, salvo por el mismo motivo que nos empuja a nosotros a los viejos incondicionales que quedamos, la nostalgia.

Si eres de la vieja escuela, de las generaciones antiguas, probablemente seguirás siendo fiel a un reloj analógico. Si eres de las nuevas, o mirarás la hora en el móvil, o tendrás un smartwatch o una smartband. No es nada nuevo, ya llegamos a esas conclusiones en ¿Cuánta gente usa reloj?.

Sin embargo como homenaje al programa, a la retroinformática, y por supuesto a los relojes digitales, aquí os dejo algunos de los fotogramas. Están ordenados cronológicamente, lo que os permitirá apreciar cierta evolución. Tendréis que disculpar la calidad y la resolución de las imágenes, pero el VHS-Rip no da para más.

1984: Super computers

1988: RAM resident software

1988: Multitasking

1989: Megahertz mania

1990: Programming languages

1993: MS-DOS 6.2

1995: Lost in memory