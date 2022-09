Cuidado con los precios de Mister Spex

Me habían hablado muy bien de la tienda online de origen alemán Mister Spex, una empresa que opera en todo el ámbito europeo y que por tanto no da ningún problema a la hora de comprar desde España. Aunque hace muchísimo tiempo que dejé de lado las Ray-Ban de Luxottica, con unos precios cada vez más elevados y un porcentaje de gafas que cada vez se fabrica más en China, reconozco que tras ver en el cine la segunda parte de la película Top Gun: «Top Gun «Maverick«, el elenco de product placement de Ray-Ban me hizo darme cuenta que siempre me había centrado en las Wayfarer y nunca en sus Aviator.

Dejar de lado las Aviators herederas de Bausch & Lomb tenía sentido, ya os he explicado que en monturas de metal mis favoritas son las Randolph USA (antes Randolph Engineering), y antes de las subidas de precio también las AOEyewear (antes American Optical). Para las de acetato me quedo sin duda con las Persol, también del grupo Luxottica. El caso es que por curiosidad empecé a buscar modelos de las Ray-Ban Aviator Classic que me encajasen. Las Aviator Classic RB3025 919031 58-14 con montura cromada y los históricos cristales G15 verdes eran mis favoritas, pero es que a un precio de 145€ no tenía sentido sabiendo que las Randolph Aviator equivalentes están a 189€ en Pilotvisual. Realmente no es así, porque por forma, las RB Aviator se corresponden más bien a las Randolph Concorde y a las AO General.

Lo cierto es que seguí buscando y vi que su equivalente, las Aviator Classic RB3025 W0879 58-14 en donde sólo cambiaba la montura, que de cromado pasaba a gunmetal, pese a tener un precio de venta recomendado de 145€, era más fácil de conseguir mucho más barata. Para mi sorpresa, los de Mister Spex SE las vendía incluso más caras que el PVPR de Ray-ban.com, de 145€ pasaba a los 155€. Me quedé helado, porque si le incluía los cristales orgánicos más básicos para graduar, la cosa se disparaba hasta los 194€. Lo dejé correr, y días después volví a incurrir en el tema, esta vez usando Google Shopping. Fue una sensación muy extraña el ver que días atrás las gafas que costaban 155€ ahora estaban a 87€. ¿Cuál era la trampa? ¿Será un engaño? ¿Faltará sumarles el IVA o el envío?

Pues nada de eso, ni es un engaño, y sí, incluye los impuestos y el envío. Resulta que cuando accedes a la web de Mister Spex desde un link de Google Shopping, entonces se deposita una cookie en tu navegador, y automáticamente te aplica un código de descuento «invisible» al realizar la compra. Digo invisible, porque en MisterSpex.es se cuidan mucho de que no puedas ver ese cupón de Google, y así no lo reuses en otros productos. Un truco que reduce el precio a pagar desde 155 euros a 87 euros.

No está mal, ello les permite destacar y salir en los primeros resultados de la búsqueda. Pero siendo honestos, me parece muy poco ético por su parte. Quiero decir que de los 155€ de lista en su web a los 87€ que lo puedes comprar enlazando desde Google, representan una rebaja del 45%. Es mucho más que el 5% que te anuncian a bombo y platillo por suscribirte a su newsletter, que el 15% de descuento por cupón de afiliado, o inclusive que el 20% de rebaja de temporada estival con el código SYNNY20 que también está siempre visible en su página. Que una óptica pueda hacer rebajas del 45% es algo que no debería extrañarnos, ya lo expliqué en El elevado margen de las ópticas y Sergi nos lo relató con sus Persol PO 9649S.

Al final, mucho cuidado y mucha precaución con estas ofertas increíbles, ya sean en forma de promoción como en forma de cupones, porque en muchos casos, lo que persiguen es que nos sentamos satisfechos por haber comprado con descuento, cuando en realidad hay otra forma de hacerlo aún más barato.