Después de la review del SevenseaS Monoblock RSWF Edition continuamos con RSWC / RSWF la marca creada en el Gran homenaje al foro del sol naciente. RSWF: Los inicios de HdR (Hablemos de Relojes), el Rising Sun Watch Forum.

Hoy le toca el turno al >KingTuna Super Engineer RSWF Edition un reloj que parte de la base del San Martin SN003-G2-J que cuesta 312$ y está rebajado a 230$, pero que como veremos más adelante, es esencialmente un Steeldive Green Marine SD1975/GM1975 (Tuna).

Para esta reseña sólo puedo compararlo con mi colección de Steeldive, ya que no poseo ninguna versión de otra marca, ni de San Martin ni de Heimdallr.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 47,5mm de diámetro sin contar la corona. 15,2mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional de cerámica Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM Peso 95g sin correa Movimiento Seiko TMI NH35A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen China Garantía 1 año PVP 91€ Coordinador/Distribuidor Hablemos de Relojes (HdR) / Fuzhou Astar Import And Export Co., Ltd.

Presentación

Nada destacable en cuanto al packaging, como era de esperar es análogo al del SevenseaS Monoblock RSWF Edition. El habitual también en Steeldive/Addies. Un estuche de color negro y en principio estanco con una calidad algo justa.







Se prescinde de cualquier personalización en el exterior, no hay adhesivo de Addiesdive, ni de San Martin, ni de Steeldive, y también del manual de instrucciones, tarjeta de garantía y herramienta para el cambio de correas. Medidas todas ellas que suscribo y que ayudan a contener el coste del reloj unos pocos euros.







Introducción

De nuevo me remito al hilo conductor concebido por el propio foro.

HdR presenta… Gran homenaje al foro del Sol Naciente. RSWF: Los inicios.







«Un torī (en japonés 鳥居) es un arco tradicional japonés, comúnmente encontrado en las entradas de los santuarios Shinto. Posee dos columnas sobre las que se sustentan dos arcos, frecuentemente coloreados de tonalidades rojas o bermellonas. Algunos de estos arcos poseen tablas escritas montadas entre las barras horizontales. Tradicionalmente, los torī están hechos en madera o piedra, aunque recientemente se han comenzado a hacer en acero o acero inoxidable.»

Con ese texto de ahí arriba y hace ya más de 13 años, nos lanzamos a la aventura de crear un foro de relojes japoneses en el que se pudiera hablar abiertamente de cualquier pieza relojera oriental por barata que fuese. La mayoría de vosotros conoce el foro como HdR, pero esto empezó como el primer foro independiente de relojes japoneses en idioma español y se llamaba RSWF, The Rising Sun Watch Forum.







¿Por qué se eligió ese nombre en inglés? pues porque en aquel lejano 2007 manteníamos estrechos lazos de colaboración con WUS, con intercambio de ideas, bastantes foreros en común e incluso algún moderador en ambos foros y porque nos encantó el nombre, de paso sea dicho. El foro creció y creció y al final se decidió ampliar la temática en general y cambiar al nombre actual, siempre con el mayor respeto por el reloj de bajo coste.

Grandes foreros del RSWF y grandes moderadores quedaron por el camino y para ellos va también este triple homenaje. ¿Dije triple? Así es. Este es un gran homenaje a los inicios RSWF, a la marca de relojes que nos enamoró en aquellos comienzos y a la escritura. A vuestro más de millón trescientos mil escritos en el foro desde su creación.

Llevo ya largo tiempo con la idea rondando de montar algún tipo de iniciativa referida a los comienzos del foro. Hemos hecho a lo largo de estos años muchos grandes proyectos y conjuntas en el nombre de HdR, pero un verdadero homenaje como se merecen esos primeros momentos, nos quedaba pendiente.

Hoy en día, HdR es un verdadero monumento escrito del mundo del reloj y de las pasiones humanas y una referencia a nivel mundial en cuanto a su contenido. Se han contado aquí las más increíbles historias tanto relojeras como personales y se han forjado unos vínculos de amistad entre foreros que perdurarán décadas. Eso es algo que ningún virus nos va a quitar. Quedará para siempre. Aquí. Escrito.

Todo salió de una pluma…













“A la bestia nos la encontramos en el camino a Heian-kyō… Reaccionamos tarde…demasiado tarde. Salió de las oscuras aguas del pantano, o directamente de las entrañas de la Tierra… NNo lo recuerdo con exactitud. Cuando me incorporé de recoger mi arma y miré a mi alrededor… ya estaba solo…»

El ataque…







Nuestro homenaje al Seiko Tuna se llama KingTuna Super Engineer. Una bestia de reloj que ni siquiera podíamos soñar tener en nuestra caja en aquel lejano 2007.

De la mano de ASTAR (Apocalypse Now), os presentamos nuestra particular visión de homenaje a los ancestros del foro y a la antigua dirección web del foro, risingsunwatches.com, dominio con el que todo empezó y que por supuesto sigue en activo.

Este reloj viene normalmente con su brazalete standard. Somos conscientes de la problemática de los brazaletes, que en la mayoría de los casos suelen ser incómodos y la gente los cambia. Es por ese motivo que hemos apurado un poco más en el precio final para conseguir el Super Engineer, que es un brazalete cómodo y que tiene la gran ventaja de ser polivalente y servir para muchos relojes.

















































Diseño y construcción

Contamos con la misma caja de Steeldive, de acero inoxidable 316L y toda cepillada. Con 47,5mm de diámetro como ya sabéis parece mucho más pequeño y el motivo es que el protector exterior es lo que hace que crezca tanto.







La corona es roscada, la misma que ya conocemos de Steeldive pero personalizada con la «K» del KingTuna en el proyecto.







El bisel con inserto de cerámico vuelve a ser igual que en el Steeldive.

Tenemos también las mismas agujas de tipo espada sólo que en esta vez el extremo corto que hace de contrapeso está pintado en negro. Una solución exclusiva del RSWF y que me parece un completo acierto.







Para la esfera han usado el mismo color azul marino del San Martin SN038-G y del mencionado RSWF SevenseaS, lo cual es un acierto contra el más cansino azul claro de Steeldive/Addies. No acaban ahí las novedades puesto que el fechador tiene el fondo negro como en el San Martin SN003-G2-J, pero además colocado a las 4:30 en vez de a las 3. Hace que sea menos fiel al Seiko Tuna original, lo cual es un punto a favor porque ahora permite que haya 12 índices iluminados, algo requerido por el estándar ISO de buceo. Se mantiene también la resistencia al agua de 300M, una cifra impresionante en este precio.







El lume es Swiss Super-Luminova® C3 que se ilumina en amarillo verdoso y es más intenso que el BGW9 que se usaba en Addies, Steeldive y San Martin. Prescinde también del uso de dos tonos de lume, el SD usaba C3 en la esfera y BGW9 en el bisel, menos espectacular pero mucho más usable. Además al menos en mi unidad se nota que está mucho mejor aplicado que en el Steeldive SD1975. Su rendimiento es mejor que en los Addies/Steeldive, pero sin llegar al de los clones de Marine Master. Desconozco el motivo puesto que el Tuna tiene algo más de superficie disponible, tanto en las saetas como en los índices.







Comparte también el cristal, un zafiro ligeramente abombado que carece de tratamiento antirreflejos como en SD y SM. La ausencia es en intencionada, no sólo para contener el precio final sino también para evitar el tono azulado que genera la película AR y que a algunos no les gusta.







La trasera es del tipo de Steeldive, con grabado por láser en vez del más aparente altorrelieve de San Martin.







El brazalete es el mismo que el de Steeldive/Addies, de estilo Super Engineer II de 22mm de ancho. No es ninguna maravilla, pero nada que criticar para su precio. Va firmado, tiene bloqueo de seguridad, apertura por pulsadores, 3 microajustes, es de acero y muy cómodo y flexible. Por su parte los de San Martin montan un tipo Oyster que debe ser parecido al del SN038-G y que por tanto será de mayor calidad.













Movimiento

No entraremos en detalles de su movimiento, el conocido TMI NH35A que hemos visto en multitud de relojes como el reciente Steeldive SD1996 (SKX007), el RZE Resolute o el Pagani Design 1667 de manera que os remito a sus Tenéis todos los detalles en las especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF) para más detalles.







Queda pendiente la prueba del cronocomparador, algo que no fue del todo satisfactoria en mi unidad del SevenSeas y que aquí se ha quedado en +10 spd, una cifra habitual en los NH35 y que sin ser excelente tampoco decepciona.







Sensaciones

Las sensaciones son similares a las del Steeldive Green Marine 1975, un reloj grande pero que se lleva con comodidad y una pieza que si te gusta estéticamente parece mucho más cara de lo que es. Un ejemplo también de cómo la gente de HdR ha conseguido ir más allá de las personalizaciones estéticas agregando cambios que también redundan en la funcionalidad.







La calidad que transmite cuesta de creer. El tacto del bisel es sólido y proporciona confianza y los acabados son dignos de un reloj de una gama superior. El defecto más común de estas piezas, y del que también adolece el mío es que el disco fechador no queda perfectamente alineado con la ventana. Al moverse la posición del fechador, el margen de tolerancia es menor. No es la perfección, pero en mi caso nada grave que me obsesione, y que he visto en relojes de precio más elevado.







Conclusiones

Si el Steeldive me costó unos 115€ ya era una opción altamente recomendable, este que cuesta 91€ es una diferencia de precio notable. No olvidemos que aquel chino ya me pareció una compra muy recomendable. Así que ahora, aunque sea exactamente un Steeldive 1975 ha mejorado en lumen y los detalles añadidos como el fechador en negro le aporta un buen extra que lo hacen altamente recomendable.







Puedo afirmar que es el modelo estrella de la conjunta. Un reloj con estética muy lograda, sin problemas de calidad, que usa buenos materiales y que ofrece estupendas prestaciones. Todo ello a un precio que no tiene rival.







Dependiendo de la cantidad (MOQ) el precio del ensamblador para el modelo base es de entre 50€ y 95€, simplemente increíble.







▲ Más ▼ Menos Precio imbatible

Lume mejorado Alineación del disco fechador