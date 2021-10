Mido ya no vende relojes en España

Hay noticias en el sector de la relojería que parece que pasan desapercibidas a todo el mundo, o al menos a los medios más o menos establecidos. Suele ocurrir que las marcas se pelean porque quien sea les publique una nota de prensa descubriendo su vida y milagros, pero cuando las nuevas no son tan positivas, las meten bajo la alfombra para que nadie se entere. Pues aquí hay una: Mido ya no se vende en España.

Hace unos cuantos años iba detrás del Mido All Dial Chronograph Chronometer Automatic (referencia M8360) un reloj que me encantaba y que justo había sido descatalogado. Pasó de largo y entonces me fijé en el Mido All Dial Chronometer Automatic (referencia M8340), pero nunca lo llegué a tener.

Mido Watches es una marca que siempre me ha gustado, se situa muy cercana a Longines, pero sus precios están casi en la línea de Hamilton, Certina o Tissot. De manera que unos pocos días atrás volvió a pasárseme por la cabeza y decidí buscar la mejor oferta para el All Dial Chronometer.

Mi sorpresa fue cuando varios de mis contactos me indicaron que Mido SA ya no distribuía relojes en España. Consecuentemente, en la web oficial ha desaparecido España como país, y si recurrimos a su localizador de tiendas solamente aparecen dos tiendas en Barcelona y otras dos en Madrid. Centrándonos en Barcelona, veo que una es París Look, un comercio para turistas, que sin embargo al visitar su web no tienen ninguna mención a Mido, así que debe ser que en la web oficial aún no lo han actualizado.

Al final las que quedan son las dos sucursales de Hour Passion, ya sea en La Roca Village (Barcelona) o en Las Rozas (Madrid), ambas tiendas propiedad de Swatch Group, análoga a las Time Road de Grupo Festina.

Si veis la marca Mido en alguna otra tienda o web, no son por tanto comercios autorizados en el momento presente, quizás lo fueran y las unidades que aún se venden sean piezas en stock, pero ya no sirven a ninguna otra tienda relojes.

Curiosamente sí se comercializan en Alemania, Francia o Italia, así que me inclino a pensar que ha debido ocurrir alguna desavenencia con la filial española. Quizás no tenían el suficiente éxito de ventas en nuestro país, aunque honestamente, dudo que en Perú o Colombia donde también se venden nos superasen. Es todo una ironía, ya que el nombre de Mido deriva del español, de la frase «Yo mido», la denominación que le dio su fundador George G. Schaeren cuando en 1918 comenzó con la empresa. Sus relojes inspirados en la arquitectura, y pese a su precio medio, siendo uno de los fabricantes que más maquinarias certifica por C.O.S.C., lo hacen todo muy extraño.

Tiene que ser algo artificial como veíamos con el posicionamiento de marcas y modelos en relojes para mercados emergentes, puesto que Swatch Group sí que distribuye otras marcas en España, sí que mantiene los Servicios de Asistencia Técnica o SATs… Así que si no vende la marca Mido, debe ser porque no quiere o no le interesa.