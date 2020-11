Después del Steeldive SD1953 (Rolex Submariner) y tras el incido con el San Martin SN038-G volvemos a la carga con los relojes chinos del Grupo Watchdives: Steeldive y Addies. Ahora sin duda la marca más abundante en mi colección.

La pieza de hoy es el Steeldive SD1971/GM1971 que de momento no se vende bajo la denominación de Addiesdive, es un homenaje al Seiko Sumo. Pero no os preocupéis porque la limitación para conseguir el resto es más bien económica o de espacio. Todavía me queda los 1936 (Panerai Radiomir 1936), 1938 (Panerai Radiomir 1938), 1952 (Blancpain Fifty Fathoms), 1954 (Rolex Submariner Eagle), 1958 (Tudor Black Bay), 1962 (Seiko 62MAS), 1969 (Omega ProPlof), 1976 / Addies H6 (Halios Puck), 1979 (Atmos 50) y 1996 (Seiko SKX 007).







Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42,5mm de diámetro sin contar la corona. 14,7mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Verde Bisel Cerámico rotativo unidireccional Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Silicona verde de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso 119g (98g sin correa) Movimiento Seiko TMI NH35A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Made in China Garantía 2 años PVP 159€. Oferta 102€ Distribuidor Watchdives / Aliexpress

Presentación

Os dejo directamente con las fotografías, es exactamente el mismo empaquetado que en Steeldive y Addiesdive. Como en el SD1953 viene sin ningún manual. Cuesta casi el doble que éste de modo que empiezo a pensar que se trata de un recorte que ha hecho la marca para las unidades recientes, y que su ausencia no tiene nada que ver con el precio del reloj.







Para demostrar que casi todo en su packaging es apariencia o atrezzo, el adhesivo de Steeldive que viene en la caja supuestamente hermética, está medio desprendido. Me vuelve a intrigar el número grabado en la tarjeta de garantía, 155 es una cifra baja para una marca que se supone que vende tantísimo. Aunque fuera por modelo y color, me parece poco que hayan vendido solamente esos SD1971 en color verde.













Introducción

La inspiración de este SteelDive 1971 está clara: El Seiko Sumo. Lo que despista es que la marca china suele usar una denominación que se basa en el año de lanzamiento del modelo:

SD1953 Rolex Submariner, Steeldive SD1970 Seiko Turtle, SD1975 Seiko Tuna, SD1968 Seiko Marine Master o SD1940 IWC Mark XVIII. El Seiko Sumo debería haberse lanzado por tanto al mercado en 1971, cosa que no fue así, puesto que esos relojes de buceo integrantes de la familia Prospex no se lanzaron hasta 2007.

Por los colores verdes de esta versión me recuerda mucho al actual SPB103J1, sin embargo no tardamos en descubrir que su patrón es en realidad el de su predecedor, el SBDC001 de 2007 y el posterior SZSC004 (Hulk Sumo). De éstos dos últimos tomando el diseño de las manecillas. Se dice también que junto al Marine Master, este es el modelo con mayor calidad de la marca, algo que también se refleja en el precio.



















Diseño y construcción

Su tamaño de caja es algo más pequeño que los Sumo originales, 42,5mm de diámetro sin contar la corona contra 44m o 45mm. En mi opinión esos 42,5mm son el diámetro ideal para un reloj de buceo. Es también más grueso, eso me gusta menos 14,7mm contra los 13,3mm o 13,5mm del Seiko. Es de acero inoxidable 316L brillante en todas sus superficies salvo las superiores que son cepilladas en mate.







La corona es de acero y va roscada, muy conveniente en un reloj que ofrece una resistencia al agua de hasta 200M (20 ATM). Además va firmada con el logotipo de la marca.







El bisel es también de acero con rotación unidireccional y 120 clics. El inserto es de cerámica en un tono liso de verde que conjunta bien con el de la esfera. La tipografía con los numerales es la reconocible del Seiko Sumo, diferente a la de otros relojes y algo que lo hace muy característico.

Tiene un cristal de zafiro. Según la marca de 3,3mm de espesor. En realidad esos 3,3mm son de altura puesto que está ligeramente abombado por el exterior. Suelo preferirlos planos, pero creo que lo han escogido por ser como en el del SBDC001/SBDC003.







Han optado por lumen de tipo Super-LumiNova BGW9 tanto en las manecillas como en los índices y el bisel. Es menos espectacular que las opciones bicolor que combinaban con C3. En el bisel su luminosidad es muy buena, en las manecillas y los índices algo más floja, pero que en otros modelos de la marca. En ambos casos, no proporciona una duración demasiado larga, como se repite en Steeldive, es más una cuestión de espectacularidad que otra cosa.







La esfera es de un bonito color verde botella. Tiene mayor efecto de rayos de sol (sunburst) que otros modelos de la marca del mismo color. Desconozco si el acabado depende del modelo en concreto o de la tirada, pero en vez de ser tan sólido como en el SD1971 se parece al del SD1970. Aquí es cuestión de gustos, unos lo preferirán con más reflejos y otros con menos. Personalmente me decanto por los más discretos. Todas las leyendas van pintadas en blanco sobre su superficie.







Las manecillas, al igual que los índices aplicados tienen contornos metalizados pulidos. Hubiera estado bien una segundera en amarillo o rojo, más colorida. Son de la forma del anterior Sumo, de bastón recto y con mucha superficie. Muy legibles y bastante agresivas. Lástima que esa superficie extra no haya sacado juego al lumen.







No hay tampoco mucho que contar en cuanto a la trasera. Una tapa de acero inoxidable roscada, y que combina el grabado de la marca con las leyendas más importantes. Tiene un aspecto más que bueno para el precio del reloj.







La novedad es su correa de caucho de 20mm de ancho y también de color verde como el reloj. El la típica correa de, pero con perforaciones anchas en la parte superior, y agujeros de hebilla convencionales en la inferior. Estéticamente me gusta mucho, sus dos trabillas van firmadas, y la hebilla de acero inoxidable cepillado, también. Algunos se quejan de que es muy rígida, pero al tacto no lo parece. La venden a un PVP de 15$, y se puede encontrar por unos 10€. Está disponible en naranja, azul, amarillo, verde, rojo y negro.













Movimiento

No hay nada nuevo en su corazón. El archiconocido Seiko NH35A suministrado por TMI. El más popular en las micromarcas y que habréis leído en reseñas anteriores, y el que equipan hasta el momento todos los Steeldive que he reseñado. Los detalles técnicos los encontraréis en las especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).







El rendimiento efectivo ha sido el esperado. Un desfase diario de +11 segundos/día lo habitual en un NH35 que no ha sido ajustado de fábrica y en donde la cifra a obtener es cuestión de suerte, variando entre los 5 y los 20 segundos/día.







Sensaciones

No soy un entusiasta de las correas de silicona, prefiero los brazaletes de acero que me parecen más cómodos, igual de resistentes y más duraderos. Sin embargo exceptuando la Tropic del Eza Vintage 1972, esta de Steeldive de las más cómodas que he encontrado. Es meritorio porque es bastante gruesa, y no es fácil que una correa gruesa sea flexible para amoldarse a la muñeca.







Las lineas del reloj tienen el atractivo del homenajeado. Un reloj que a mi me gusta, pero que en vez de resultar vintage como el Tuna o el Turtle es moderno y actual. Evidentemente eso implica que si el Sumo no es de tu agrado, tampoco lo será este Steeldive 1971. En mi caso me gusta el Sumo, pero tal vez por el deficiente lumen de este Steeldive, no veo redondo el resultado. Mientras que otras referencias tienen una calidad-precio estupenda, bien porque son baratos (1953 y 1970), bien porque siendo más caros ofrecen una calidad superior (1968), este modelo lo veo a mitad de camino y eso hace que no me acabe transmitiendo nada especial. Un problema para los que consideramos que un reloj va más allá de un buen sistema para consultar la hora.







Conclusiones

Como caracteriza a Steeldive/Addies, por el precio que tiene, es un buen reloj. Son unos 100€ por un calibre mecánico que trae casi de todo en cuanto a materiales. Como decía no considero que esté a la altura del SD1968 (MM300) como muchos indican. Lo veo más bien similar al SD1970 (Apocalypse). El «Apo» cuesta bastante menos que este, siendo también WR200M. Mi veredicto es que es muy buena compra, pero no es una compra maestra como los otros modelos de la marca.







▲ Más ▼ Menos Correa cómoda Lumen pobre en manecillas y sobre todo índices

Caro para ser un Steeldive