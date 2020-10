¿Por qué tengo 4 relojes Steeldive en lugar de 2?

¿Por qué tengo cuatro relojes Steeldive/Addiesdive en vez de dos?, y la respuesta no es porque me gusten mucho… Comenzó a principios de abril de 2020 adquiriendo un Addies 1940 (Steeldive SD1940/MD1940) y un Steeldive Green Marine SD1975. Transcurrido los 60 días de tiempo de entrega de Aliexpress éstos decidieron ampliarlo unilateralmente hasta los 90 días. Ninguno de los dos relojes me llegaron, éstos los compré en días consecutivos y pese a que el envío era gratuito el vendedor decidió enviarlos en el mismo paquete.

Me molestó la decisión de Aliexpress excusándose en el impacto de la epidemia del COVID. Efectivamente era una medida prudente sabiendo que los envíos se retrasarían, sin embargo deberían haberlo comunicado en el momento de hacer la compra, no transcurridos dos meses. Tanto fue así que en cuanto se cumplieron los 3 meses de espera, sin haber recibido la mercancía abrí una disputa. Me obligaron a esperar una semana más, pero al final me retornaron el dinero.

Como quería los relojes, cursé un nuevo pedido con la fortuna que estaban algunos euros más baratos que en mi compra inicial. El pedido original seguía detenido en algún punto del camino entre Hong Kong y Madrid, y allí estuvo casi 4 meses hasta que finalmente el número de seguimiento volvió a actualizarse. Los relojes habían llegado a Madrid, y dos días después estaban en Barcelona.

Por esas casualidades o ironías, el pedido en principio extraviado de principios de abril me llegó al mismo tiempo que el pedido de principios de julio. Unos de los Addiesdive/Steeldive tardaron algo menos de un mes en llegar mientras que los otros tardaron algo más de 4 meses.

No puedo estar seguro de si se trata de la misma situación que explicaba en Correos de España estaba al tanto del COVID antes de que llegara a España, pero por lo que he ido observando el problema no ha ocurrido en ninguna de las paradas u oficinas de cambio por las que pasan los envíos. Ni en Shenzhen (China), ni en Amsterdam (Países Bajos), ni en Victoria (Hong Kong) ni en Luxemburgo. Y es que como siempre el problema siempre les pasa a los mismos, así que empieza a ser difícil de justificar que es mala suerte en Correos y que hay algo que falla en sus procesos. Son ya muchas las molestias, el tiempo, el dinero y la mercancía perdida que me ha costado el servicio postal.

Me gusta aportar pruebas de lo que digo, así que fijaros en la información sobre número de seguimiento que nos proporcionan desde Correos, en donde para normalizar la situación afirman que el envío fue preadmitido el 3 de agosto de 2020.







Sin embargo si acudimos a una fuente independiente, en este caso al tracking de ParcelsApp (combinando información de Singapore Post, Cainiao, 4PX Express y por supuesto Spain Post – Correos) veremos que no es así y que Singapore Post lo envió a España el 15 de abril de 2020.







¿Dónde estuvo el envío exactamente durante esos casi tres meses entre Hong Kong y España? Nadie lo sabe… Una ironía en un mundo digitalizado como el actual. Nótese que en ambos paquetes aparecen mis datos de contacto, incluyendo el teléfono móvil. Una prueba más que ni siquiera en caso de incidencias se preocupan de informar al destinatario (ni al remitente).

























Y como no todo es criticar, mi punto positivo a Aliexpress/Alibaba. Sólo había tenido que reclamar con el Sugess Mechanical Chronograph Moonphase en aquel caso dictaminaron que la culpa fue del vendedor, obvio, y le retiraron un 50% del precio pagado. Sin embargo en este caso han considerado que el problema ha sido de transporte, del Aliexpress Standard Shipping, de manera que según me informaron fueron ellos los que corrieron con los gastos de reembolso, abonando al vendedor el importe íntegro, puesto que él había cumplido con su parte de la transacción comercial.

Se mencionaba que los grandes del comercio online, incluyendo Aliexpress pero también Amazon iban a demandar a Correos. A mi juicio sería con toda la razón del mundo, pese a que al final si les cae una multa esta vaya a salir del bolsillo de todos los contribuyentes, incluido yo mismo.