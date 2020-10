Steeldive Green Marine SD1975/GM1975

Con el inciso del Orient Flight II Sporty Automatic (RA-AC0H04Y), volvemos a tocar la marca Addies / Steeldive. Porque tras la buena experiencia con el Steeldive Military Diver MD1940, busqué entre su catálogo y me topé con el Green Marine / SD1975 / GM1975, un reloj inspirado en el Seiko Marine Master 300M «Tuna» (SBBN031). No es que sea un reloj que me agrade particularmente, pero con las opciones de colores que ofrece Steeldive, la contundencia del reloj y el asequible precio que tenía no pude resistirme. Este GM1975 está disponible en su marca hermana Addies como el Addies H5.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 47,5mm de diámetro sin contar la corona. 15,2mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Verde Bisel Cerámico rotativo unidireccional Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable sólida Correa Acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM Peso 95g sin correa Movimiento Seiko TMI NH35A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Made in China. Diseñado en EU Garantía 2 años PVP 199,99€. Oferta a 116,94€ Distribuidor Steeldive the Brand / Aliexpress

Presentación

Puesto que Steeldive y Addiesdive son lo esencialmente lo mismo el empaquetado es análogo al que ya hemos visto en el Addies Army Engineer AE1968/Steeldive SD1968) y el Addies Military Diver MD1940/SteelDive SD1940. Sólo cambian los logotipos y las marcas.

El resumen es que es mucho más completo de lo que esperaríamos por su precio, pero también que algunos elementos, como el estuche, es más apariencia que calidad real. En todo caso los que compramos un reloj así queremos el reloj, no tanto sus añadidos.

























Introducción

El Steel Dive Tuna (GM1975 o SD1975) es un reloj que imita al Seiko SBBN031 (Marine Master 300M «Tuna»), y que además encontramos comercializado bajo otras marcas, como el San Martin SN003-G2 que sale a 231$, y que también he visto con marca Heimdallr o Addies.

La ventaja de este Steeldive 1975 contra el resto, es su precio, mucho más bajo que el Prospex MM300 “Tuna”, y algo más bajo que el San Martin. No deja de ser irónico que imite un modelo de Seiko, que es precisamente la compañía que les ha proporcionado también la maquinaria.







La historia de los Seiko Tuna o Tuna Can es a estas alturas una leyenda, así que aprovechando la excusa del Green Marine vamos a ponerla un poco en contexto.

Seiko entra tarde en el mercado de los relojes de buceo. Lo hace en 1965 con el 62-MAS, al que le sigue en 1967 el 6215-010 y en 1968 la referencia 6159-7001 (éste último el padre del Addies 1968 (Steeldive AE1968) de ahí la denominación. Rolex lo hizo en 1953 y Tudor en 1954.

En 1968, un buceador profesional llamado Kure City de la prefectura de Hiroshima decide escribir a Seiko. Se quejaba de que los relojes diver de la marca se llenaban de helio y perdían sus cristales en ambientes saturados. Tras leerla, un grupo de ingenieros liderados por Ikuo Tokunaga se pusieron manos a la obra creando un reloj capaz de soportar todos los problemas del buceo profesional. El trabajo les llevó 7 años, Rolex con el Submariner y más tarde el Sea-Dweller, Doxa y Omega con el Ploprof fueron los primeros en trabajar en el problema del gas helio, pero Seiko lo hizo de una forma diferente. Utilizaron una junta especial de tipo L y una caja de una sola pieza (monobloque) el resultado fue que la penetración del gas helio se redujo al 1% de la de una caja de reloj convencional. Además la presión en el interior de la caja no aumentaba tanto, por lo que pudieron prescindir de la válvula de helio que el resto de marcas se vieron «obligadas» a incorporar. Así fue como nació el primer Tuna en 1975 (6159-7010) con una resistencia al agua de hasta 600M. Siempre me ha sorprendido que injustamente la leyenda incluya solamente a los grandes, y obvie a Vostok que con su Amphibia de 1968 ya habían logrado algo parecido, pero ese es otro tema…

Los Tuna eran relojes grandes y caros, así que en 1983 aparecen los Baby Tuna (7549-7010), resistentes al agua 300M y que equipaban módulos de cuarzo, vistos como más avanzados en la época, más económicos y con mayor resistencia a los impactos. En 1985 se sustituye por el SBBN015 que también era de cuarzo, como lo es el actual SBBN031.







Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L cepillada mate, tiene unas dimensiones enormes, 47,5mm de diámetro sin contar la corona. Sin embargo, no aparenta ser tan grande, el motivo es que el protector externo es lo que realmente agranda las dimensiones físicas del reloj. Sin él su tamaño sería equivalente al de un reloj de 42mm. La altura es de 15,2mm, gruesa, pero no tanto como la del OceanX Sharkmaster 1000. Como siempre, hay que tomar estas afirmaciones con precaución, pero según la marca garantizan una resistencia al agua de hasta 300M.







La corona es roscada y va firmada con el logotipo de Steel Dive. Tiene 7mm de diámetro. La tornillería tipo Allen de los laterales refuerza ese carácter de resistencia.







En la versión verde, a la que algunos han bautizado como Green Tuna (en contraposición con el Tuna o Blue Tuna), dependiendo del vendedor o remarcador puede parecer que en unos casos la esfera tiene un efecto rayos de luz muy pronunciado. Pensaba que se debería a que existen dos versiones, la nueva y la vieja, pero no es así, es una diferencia puramente fotográfica.













Los índices horarios están sobredimensionados y van aplicados, tienen un contorno blanco que mejora el contraste y la legibilidad. El resto de elementos están pintados en color blanco.







El bisel es de acero con el inserto en material cerámico verde. Es un tono que reproduce casi a la perfección el de las esfera, suavizando el conjunto y haciendo el reloj mucho más atractivo. Rota unidireccionalmente con 120 clics.







El cristal es de zafiro ligeramente abombado. Según indican de nada menos que 3,9mm de espesor y con tratamiento antirreflejos.







Las manecillas son de tipo espada, también muy gruesas aunque les falte algo de longitud para mi gusto. Los contornos son metálicos plateados salvo el segundero que me parece muy original combinando el blanco y el negro. Como hay tanta superficie disponible el rendimiento del lumen es bueno. Han utilizado Swiss SuperLuninova C3 tanto en las agujas como en los índices. Para los numerales del bisel es C3. La mezcla de dos colores le da un toque espectacular, algo que ya expliqué con el 1968. Si bien es más apariencia que rendimiento real. Éste es bueno, pero los hay mejores.







La tapa trasera es de acero inoxidable ciega y va atornillada.







En cuanto al brazalete de acero, no tengo mucho más que añadir puesto que es el mismo tipo Super Engineer II de 20mm de ancho que lleva el SD1940/IWC Pilot Mark XVIII.







Movimiento

Se repite la historia de casi todos los Steeldive y Addiesdive, así como en la mayoría de micromarcas. Un calibre TMI Seiko NH35A que resulta agradable y fiable. La fiabilidad es precisamente lo que necesita un reloj chino, así que excelente por su precio. Como es el mismo que en el resto de Steel Dive que ya he probado, os dejo con sus especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF). Con su rotor de carga automática bidireccional, su frecuencia de 21.600 vph, 24 rubís y parada de segundero y remonte manual es más que completo por su precio.







Da 41 horas de reserva de marcha y un desfase máximo de -20/+40 segundos por día. Es un rango como ya sabéis grande, y considerando que los chinos no suelen ajustar los calibres es cuestión de suerte que esté cercano a ese entorno, o bien que demuestre una magnífica precisión. Sí me da la impresión que los TMI/SII van saliendo bastante buenos últimamente.







Ya explicaba que nunca hubo Baby Tunas 300M mecánicos, así que este 1975 nos ofrece algo diferente. Personalmente hubiera preferido el reloj con un NH36 que además agrega disco de día de la semana y así hacerlo más fiel además de funcional, pero es una apreciación puramente personal.

Sensaciones

En un reloj el color verde me transmite algo especial. Ya lo vi hace tiempo con el RUF500 y más recientemente con el Addies MD1940. Sin llegar a los extremos del amarillo o del naranja, proporciona ese optimismo que sin ser tan sobrio como el azul, alegra la mirada cada vez que se ve.







Con las cotas en la mano es contundente, pero no se siente tanto. No es excesivamente grueso, de hecho el Addies SD1968/Seiko SLA021/SBDX023 lo es bastante más.







El diseño es controvertido, y conozco a muchos que no les agrada, del mismo modo que a otros les encanta. Yo soy de los segundos, me parece llamativo y un bonito homenaje al pasado de la relojería.







Conclusiones

Seiko se ha dedicado últimamente a lanzar relojes conmemorativos de antaño. Empezando por el nuevo Tuna 600M 55 aniversario (SLA041). Un reloj que siguiendo los pasos de los suizos, y pese a sus intrínsecamente buenas características como el calibre 8L55 o la resistencia al agua de hasta 1000M, venden a 4.500€. Por contra los asiáticos nos ofrecen algo que se parece un poco, pero que cuesta 50 veces menos. No es solamente un bonito homenaje, sino que además es asequible.







La calidad no es su punto fuerte, pero tampoco tiene fallos importantes. Es cierto que está algo por debajo de un Spinnaker Dumas, pero también que cuesta 3 veces menos. Si te gusta el GM1975, nadie te va a dar tanto por tu dinero.







▲ Más ▼ Menos Precio muy atractivo

Lumen muy aparente Tal vez problemas de envíos en Aliexpress