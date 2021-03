Circula AquaSport STP1-11

Circula Watches es una marca que me gusta cómo hace las cosas. Pudisteis leerlo en mi review del Circula Classic Automatic y en el Relanzamiento de la marca Circula 1955.

El AquaSport es su nuevo lanzamiento tras el Classic Automatic y el Heritage, un reloj que manteniendo la fidelidad a la historia de la marca, es una pieza totalmente nueva.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 39mm de diámetro sin contar la corona. 13,4mm de alto (12,8mm sin contar el cristal) Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional de zafiro Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Roscada de acero inoxidable Correa Brazalete de acero inoxidable de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 200M (20 ATM) Peso 130g Movimiento STP1-11. 26 rubís. 28.800 vph Complicaciones Rotor de carga bidireccional, parada de segundero, cuerda manual Prestaciones Ajustado en 5 posiciones a 0/+15 segundos/día. 44 horas de reserva de marcha Origen Handmade in Pforzheim. Made in Germany Garantía 2 años PVP 579€ Distribuidor Circula Uhren

Presentación

Recibimos el reloj en un packaging idéntico al del Circula Uhren Klassik Automatik, lo cual no es malo en absoluto, al contrario.

Un protector de cartón blanco que va sin firmar.







Y que al abrirlo deja al descubierto la bonita caja de madera forrada en símil de cuero de color verde, reproduciendo los estuches de la época dorada de Circula. Lleva el logotipo de la marca en pan de oro muy discreto.







El interior es de un agradable aterciopelado en color blanco roto, y ahí si vemos el logotipo y el nombre de la marca en grandes dimensiones.







Su dotación incluye un manual de instrucciones, una tarjeta de garantía y un paño para la limpieza del reloj. Toda la documentación está disponible en inglés y alemán. Remarcar que como es típico de Vostok, mantienen la fecha de fabricación del reloj, si bien la marca aún no nos ha hecho caso en cuanto a algún tipo de tarjeta firmada a mano por Cornelius, algo que apenas tiene coste económico, pero que marca la diferencia entre una relojera pequeña que cuida los detalles y una grande.







Introducción

Circula 1955 o Circula Uhren Pforzheim es una relojera a la que le gusta rendir tributo a la época dorada de la relojería alemana en Pforzheim. Por ello sus piezas siempre tienen una clara inspiración retro. El Circula AquaSport se inspira en las líneas de los relojes de buceo de los años 70, llegando incluso a utilizar combinaciones de colores habituales antaño y que ahora son difíciles de ver. Todo ello, aprovechando la técnica industrial disponible en 2020 que fue el año en que se lanzó el reloj.







El proyecto del AquaSport contó con más de 600 mensajes en UhrForum, el foro relojero líder en Alemania en donde Cornelius Huber expuso sus ideas y donde se fueron aplicando modificaciones. Partiendo de un Circula de estilo buceo de aquella época, Cornelius concibió para Circula lo que sería su siguiente modelo, el cuarto de la marca y el que protagoniza este artículo. Un reloj que ya de entrada se nos ofrece con 4 colores de esfera (azul/blanco, azul marino, verde, gris/naranja), tres tipos de correa (tropic, milanesa y brazalete) y tres tipos de calibres (STP1-11, ETA 2824-2 y SW-200-1). Un total de 21 variantes que conforman la gama:

– AquaSport Caliber STP 1-11 Rubber Strap: 499€.

– AquaSport Caliber STP 1-11 Mesh Strap: 499€.

– AquaSport Caliber STP 1-11 Steel Strap: 579€.

– AquaSport Caliber ETA 2824 Rubber Strap: 599€.

– AquaSport Caliber ETA 2824 Steel Strap: 679€.

– AquaSport Caliber SW-200 Chronometer Steel & Rubber Straps: 799€.







Me siento especialmente orgulloso y satisfecho de que Circula Uhren esté logrando penetrar poco a poco en el mercado español, algo de lo que en parte soy responsable.







Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L, adoptado una forma tipo cojín (Cushion), muy habitual en los relojes de los años 1970 que es lo que se pretende. También lo son sus dimensiones puesto que con 39mm de diámetro representa un tamaño grande en aquellos años donde el estándar para un reloj de buceo era de máximo 38mm, pero que hoy en día es una medida más bien de relojes de vestir. Seguramente por eso los acabados cepillados de toda la superficie se complementan con aristas pulidas en los laterales, aportándole una elegancia que justifica que éste es más bien un reloj clásico, aunque se pueda usar en condiciones deportivas como atestigua su resistencia al agua de hasta 200M (20 ATM).







Considerando esto, es un reloj bastante plano, con 12,8mm sin contar el cristal, que se convierten en 13,4mm de alto con él, y es que el AquaSport monta un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos en la cara interna, pero de forma curvada. Le da un aspecto muy retro, aunque como suele ocurrir en este tipo de vidrios, la legibilidad en ángulos forzados no es la ideal.













La corona es de acero inoxidable, opera a rosca y va firmada por la marca. Tiene un buen tamaño, así que se maneja con facilidad. En este caso se ha huido de los diseños de antaño, bastante planos, ofreciendo una hendidura central que nos ayuda a extraerla y que le da un carácter más moderno.







En esta versión el inserto del bisel es de color azul. En todos los casos se trata de un bisel de acero con el «insert» fabricado en zafiro. Rota unidireccionalmente 120 clics y su tacto es muy agradable y preciso.







La esfera es de color azul granulado evitando que se produzcan reflejos incómodos. Tiene dos niveles de profundidad, estando la parte externa que contiene los marcadores minuteros más elevada. Todos los elementos están impresos. Hay que fijarse mucho, ya que los marcadores segunderos/minuteros son de un tono amarillo que puede parecernos blanco, al igual que la inscripción «AUTOMATIC». En cambio el «200M/660FT» es blanco. Los índices horarios y el logotipo de la marca van aplicados, sus contornos son del mismo amarillo dorado, que es brillante en el logotipo de la marca y mate en el resto.







El fechador a las 6 en vez de a las 3 como los Circula Vintage me resulta muy equilibrado, si bien su disco en color blanco en vez del azul de la esfera, una personalización que STP ofrece, hubiera quedado más homogéneo.







Las agujas son de tipo lápiz con contornos a juego con los índices, esto es, amarillo-dorado en mate. Visto todo el conjunto le dan un aire muy vintage que es lo que se buscaba con el AquaSport.







El lume es de tipo Swiss Super-LumiNova® C3, el pigmento luminoso en color amarillento que brilla en amarillo verdoso. Las marcas en el bisel, tanto numerales como índices llevan en cambio el compuesto BGW9 que es blanco y se ilumina en color azul. El rendimiento es muy bueno en cuanto a duración y fantástico en lo que al brillo se refiere generando un efecto espectacular en el bisel de zafiro que es translúcido.







La trasera es de acero inoxidable roscada. Con buena profundidad lleva a laser los datos básicos del reloj, incluyendo el «Made in Germany» mientras que en la parte central hay un grabado con un buceador.







El brazalete es de acero inoxidable y de estilo granos de arroz (beads of rice), una especial combinación entre armis y malla milanesa que pese a haber sido bastante popular en el pasado no se suele ver a menudo hoy en día. La parte visible o superior de los granos de arroz, así como los laterales de los eslabones están pulidos a brillo, el resto es cepillado. Tiene 20mm de ancho en las asas, es bonito, cómodo y diferente. Además cuenta con sistema de cambio rápido de correas (quick-release). Cuenta con cierre por pulsadores, que está firmado, pero no incorpora bloqueo de seguridad. Dispone de 7 posibilidades de microajuste.













Su precio por separado es de 119€, que en comparación con los 39€ de la milanesa o la correa de caucho nos explica la razón de que esta versión sea más cara que las otras con la misma maquinaria (579€ contra 499€).







Movimiento

Nuevamente me alegra mucho que Circula haya dado la opción de montar un calibre STP1-11, fue una de las sugerencias que estuve comentando hace ya unos meses con Cornelius Huber. Tal vez en cuanto a materiales no sea tan exquisito como el ETA 2824 o su proceso de fabricación completamente robotizado le haga perder algo de romanticismo al movimiento. Sin embargo, soy un gran fan de Swiss Technology Production, no sólo porque en cuanto a precios sean mucho más asequibles que los de ETA o Sellita, sino porque en lo que a grados o ejecuciones básicas se refieren, sus prestaciones son bastante mejores. Una reserva de marcha de 44 horas (en vez de 38-42), y un desfase medio diario de entre 0/+10 segundos/día ajustado en 5 posiciones (en vez de +/- 12 segundos/día en 2 posiciones).

Nada mejor que la prueba del cronocomparador para salir de dudas. El valor reportado ha sido de +9,5 spd, un buen valor y que están dentro de las tolerancias del fabricante, pero que no obstante no acaba de colmar las expectativas. Quizás debido a la mala suerte, o quizás a que el reloj para los medios ha sido abierto tantas veces que fácilmente contendrá impurezas en su interior.







En cuanto al resto, es una calibre mecánico de carga automática con rotor bidireccional, late a 28.800 vph y tiene 26 rubís. Ofrece posibilidad de remontuarlo manualmente así como parada de segundero. Es muy agradable a la hora de ajustar la hora y la fecha, si bien no tanto como los ETA a la hora de darle cuerda. Dado que es el mismo que hemos reseñado en el Spectre Time Phantom II y el Roamer Soleure os remito a sus especificaciones técnicas (4,9 MB. en formato PDF) para más detalles.







Mencionar que la firma ofrece el modelo con calibre ETA 2824-2 standard a partir de 599€ y una versión COSC con el Sellita SW-200-1 chronomètre a partir de 799€.

Sensaciones

Se nota que Circula ha primado en este modelo el homenaje y la fidelidad a los relojes de la época. Siendo ese su objetivo, lo han logrado con creces como ocurrió con el Mitch Mason Chronicle. En lo que a mí respecta, hubiera preferido una reinterpretación más libre, siguiendo el esquema del Circula Classic, un diámetro más actual para un reloj deportivo tipo buceo de 40mm-42mm. Es algo que se repite con el cristal de zafiro abombado, un componente que imita los plexiglás de los relojes de buceo de la época y que necesitaban ser tan convexos para resistir las elevadas presiones, pero que no es necesario con un zafiro y que le resta mucha visibilidad cuando vemos la hora en ángulos inclinados u oblicuos.







El lume es espectacular y logra un efecto que jamás había visto antes. La luminiscencia del bisel se propaga a través del zafiro con el que está construido y parece dándonos la impresión de que todo está iluminado, como si fuera un tubo de neón.







La respetuosa fidelidad a los modelos clásicos de la relojería acuática es su principal atractivo. Podría compararlo con conducir un Morgan Plus, un coche que empezó a fabricarse en 1940 y que actualmente mantiene sus líneas y dimensiones, pero actualizando la parte mecánico y los componentes a la técnica actual. No es lo más práctico, pero te transporta por un instante a aquella maravillosa época relojera.







Conclusiones

Teniendo en cuenta que los precios del AquaSport parten de los 499€, y este modelo en concreto, el AquaSport Caliber STP 1-11 Steel Strap se pone en 579€ se trata de un precio muy competitivo a tenor de las características del reloj. El concepto de una reinterpretación fiel a relojes del pasado es algo que parece tendencia, ya pudisteis leer la prueba del EZA Vintage 1972 (825€) con un concepto y unas dimensiones muy parecidas. Dentro de la misma Eza tenemos también el Sealander (825€). Si continuamos con marcas alemanas, STOWA tiene el Prodiver (1450€) o el Seatime (1370€), todos ellos como vemos bastante más caros, pero también algo más refinados. La crítica es para mí el precio del brazalete tipo granos de arroz me parece elevado en comparación con el precio del reloj, es más caro que el de titanio que se podía adquirir para el RZE Resolute.







La marca está trabajando ya en el siguiente modelo, el Circula SuperSport, una pieza que costará a partir de 699€ con un Sellita SW-200 en su interior y un diseño tipo Super-Compressor inspirado en los relojes de los años 1950 que a juzgar por lo visto en este AquaSport resulta prometedor.







▲ Más ▼ Menos Precio muy competitivo

Fidelidad a los clásicos de Circula Tamaño pequeño para un reloj de buceo

Cristal demasiado abombado