La influencer de Viceroy

Viendo el desastre que en cuanto a gestión describía en ¿Por qué la marca Viceroy no funciona?, y también relaciono con Las chicas del Instagram 2 me ha llamado la atención en qué malgastan el tiempo y el dinero en la marca de relojes española Viceroy de Grupo Munreco.

Pues poco después de que se negaran a ser entrevistados y así ser incluidos en el recopilatorio de entrevistas relojeras, es decir publicidad gratis, o al menos difusión gratuita, me topé con su campaña publicitaria en Instagram. En ella la señora Jennifer Ortiz (@jenniferora) anunciaba a modo de influencer un sorteo en el que Viceroy (viceroyoficial) colaboraba, entre otras cosas, regalando dos unidades del Smart Pro, su último lanzamiento. Por supuesto desde el Instagram de la marca se hacían eco de ello.

Como es habitual la campaña de influencia consistía en un vídeo de estado o reel en el que Jennifer Ortiz mostraba el reloj, muy bien preparado ya que incluso la caja con la marca de Viceroy aparecía al revés y por tanto apenas reconocible.













Al entrar en el canal de Instagram de @jenniferora en seguida vemos el palo del que calza. La publicación actual era la del sorteo del Viceroy Smart Pro, y la anterior justo 17 horas antes, es decir, incluso el mismo día, era de Cybex (@cybex_global) una marca de carritos para niños y de Ma Petite Lola (@mapetitelola) una marca que hace ropa infantil Made in Spain.



















Son de las cosas que creo que no funcionan. Pero como esto es un espacio eminentemente relojero, la prueba es que a Jennifer Ortiz lo que parece que le gustan son los Rolex, se identifica claramente en sus publicaciones. Aparecen más veces que los Viceroy, así que asumo que les gustan más. Y como no están mencionados, me imagino que es porque lo ha pagado de su bolsillo, de nuevo señal de que son de su agrado.













Para mayor ironía, no hay que retroceder mucho en su linea de tiempo o timeline. Un año atrás encontramos exactamente lo mismo que hace ahora la señora, pero en vez de con relojes Viceroy, con la marca Daniel Wellington.







El mismo disparate que la influencer de Casio, aquella que no llevaba reloj. Pero multiplicado. Porque aquí, cobra de Viceroy, y cobró de Daniel Wellington, pero eso lo hizo para disfrutar, e inconscientemente recomendar a Rolex. Pero claro, eso a Grupo Munreco y a Viceroy les parece bien, así que yo que no soy nadie no lo puedo criticar.

Para terminar, y así evitar que se pierda en los estados transitorios este bonito testimonio, os dejo el fragmento donde la chica demostraba sus conocimientos relojeros. Ha elegido ese modelo porque es «muy yo, tiene brilli-brilli dorado», claro, lo que todos deberíamos valorar de un reloj inteligente, por encima de la conectividad bluetooth o de la autonomía.