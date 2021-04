Steeldive SD1996 «SKX007»

Seguramente con el Soldat Promessa «True Blue» y el Pontvs Fonderia Navale Vintage pensaríais que el Steeldive SD1970 (Tuna/Apocalypse) sería el reloj que diera por cerrada la saga de compras de Steeldive/Addiesdive, especialmente debido a que el Heimdallr Kermit SBDX001 me causó muy buena impresión. Siendo sinceros yo también lo pensaba, pero al ponerse este Steeldive 1996 a tiro, un homenaje al Seiko SKX007 por menos de 90€, me decidí.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 41,2mm de diámetro sin contar la corona. 13,5mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional de cerámica Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso 71g sin correa. 160g con armis Movimiento Seiko TMI NH35A. 21.600 vph, 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen China Garantía 2 años PVP 138$ (116€ al cambio). Oferta 87,22€ Distribuidor Watchdives / Steeldive / Aliexpress

Presentación

Tenemos el típico estuche supuestamente hermético de color negro que hemos visto en Addies, Steeldive y San Martin, si bien en esta ocasión han incluido como cortesía una herramienta para extraer pasadores del brazalete. A cambio, han prescindido del manual de instrucciones como ya hemos visto, una forma de recortar costes que ha puesto en marcha la marca recientemente.







No es un packaging que me agrade demasiado, pero puesto en el contexto del precio de estas piezas cumple sobradamente en cuanto a protección y es más de lo que uno podría esperar.













Introducción

Del Seiko SKX007 con esfera negra y su hermano el SKX009 con esfera azul y bisel pepsi (azul y rojo) siempre me llamó la atención su denominación, muy de James Bond. Además es de los pocos modelos que no tenían un sobrenombre, ese apodo que le ponían los aficionados, tal vez porque aquello de 007 ya sonaba muy bien. El agente secreto del servicio de inteligencia británico del MI6 lució al menos en sus versiones cinematográficas unos cuantos modelos de la marca Seiko: el 0674 LC de «La espía que me amó» (1977), el M354 Memory Bank Calendar de «Moonraker» (1979), el H357 Duo-Display y el 7549-7009 de «Sólo para sus ojos» (1981), el G757 Sports 100 de «Octopussy» (1983), el SPR007 7A28-7020 y el H558-500 SPW001 de «Panorama para matar» (1983); irónicamente ninguno de ellos es el SKX 007.

El Seiko SKX007 se lanzó al mercado en 1996 y en aquella época recuerdo que rivalizaba con el Orient Mako y con el Citizen NY0040, los divers japoneses de entrada; si bien solamente el Citizen y el Seiko estaban certificados ISO 6425 para relojes de buceo. Su ancestro es el Seiko 7002 que se produjo desde 1988 hasta 1996, cuando fue sustituido por los SKX.

En 2018 se dejó de fabricar, llegando a un PVP cercano a los 350€ por esas cosas que tiene la distribución de Seiko. Si bien en su momento sus precios oficiosos con las importaciones paralelas rondaban los 150€. Eran modelos económicos para todo lo que ofrecían. Prueba del interés que despierta ese modelo es que si queremos comprarlo, las cifras rozarán los 400€, y eso para la versión K (hecha en Singapur), porque las J japonesas son mucho más caras y difíciles de conseguir.

En Seiko lo habrían tenido fácil, bastaba con mantener su diseño y sus características y actualizar lo único que había quedado obsoleto, aquel viejo y fiable calibre 7S26 por el actual 4R36. Sin embargo optaron por lanzar los nuevos Seiko 5 Sports SRPD73 que montan ese nuevo calibre, que tienen unas lineas semejantes a los SKX007 y SKX009, que tienen un precio de 280€, pero que son solamente WR100M.

Así es como los de Steeldive, igual que han hecho con otros modelos encontraron su nicho. Rescatar una pieza que Seiko Watch Corporation parece no querer. Y aprovechando, le han puesto los estándares actuales, un bisel de cerámica en vez de aluminio y un cristal de zafiro en vez de hardlex. Perdemos también el LumiBrite pero lo reemplazan por Swiss Super-LumiNova.

Steeldive ya lanzó su SD1996, sin embargo solamente lo ofertaban en color negro y con armis. Esta nueva versión, de la que desconozco que cambios hay, si es que hay alguno, está disponible también con esferas azules o verdes, y con correa de silicona del mismo color.







Puesto que el fabricante es Astar (Fuzhou Astar Import And Export Co., Ltd.), lo tenemos casi igual en otras marcas. Por ejemplo Heimdallr SKX007 tiene el suyo a 199$ rebajado a 159$.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable 316L mezclando los laterales espejados con el resto de superficies cepilladas. Tiene 41,2mm de diámetro sin contar la corona y 13,5mm de grosor, lo cual está muy bien en una pieza que es resistente al agua WR200M/20 ATM, si bien al igual que ocurría con el Heimdallr Sharkey Ocean Monster, no esté certificado ISO 6425. Los Seiko SKX00x tenían 42mm de diámetro y una altura de 13,25mm, unas dimensiones algo mejores en mi opinión, porque eran más grandes, más resistentes, pero también más planos.







La corona está situada a las 4, tiene 7mm de diámetro. Es decero inoxidable, y va roscada y firmada con el logotipo de Steeldive.







El bisel es de acero inoxidable rotativo unidireccional de 120 clics. Lleva el inserto de material cerámico en un color sólido que se asemeja bastante al de la esfera.







El color azul de la esfera es muy bonito, idéntico o casi igual al del Steeldive SD1970 / Addies MY-H8 (Turtle/Apocalypse) que a su vez es algo más oscuro que en el Steeldive 1953.







Salvo los índices que están aplicados, todas las leyendas van impresas en color blanco, incluyendo las marcas minuteras que aprovechan el espacio del bisel interno. En la parte inferior se usa el color rojo que no contrasta demasiado con el azul de fondo vemos la inscripción «Green Marine Automatic 200m«, motivo por el que además de SD1996 el modelo lo denominan GM1996. Esto de Green Marine parece que es algo que aplican genéricamente desde hace tiempo, debe ser un intento de submarca porque no tendría sentido que casi todos los modelos tengan esa denominación.







Fiel al modelo original, monta unas agujas de tipo flecha con contornos plateados cepillados y que tienen un aspecto que es mejor que en el Orient Neptune. Me gusta mucho el detalle de la segundera, blanca en su mayor parte y con el extremo en rojo. Los contornos de los índices horarios son en cambio blancos, todo igual que en el SKX007, pero que levantan la pregunta de cómo hubiera quedado con manecillas blancas.







Como diferencia con los SKX, han optado por un lumen Swiss Super-LumiNova, de tipo C3 (amarillo-verde) en las manecillas y los índices y BGW9 (blanco-azul) para el bisel que es full-lum. El rendimiento es muy bueno en las manecillas y bueno en el resto, pero debido al doble color resulta bastante vistoso.







El cristal es de zafiro plano, y algo de tratamiento antireflejos debe llevar porque lo cierto es que se ve muy bien.







La trasera es de acero inoxidable roscada. En ella vemos el logotipo al que Steeldive nos tiene acostumbrados y que para su gama, resulta atractivo y trabajado.







A diferencia del modelo al que copia que sólo se ofrecía con correa de silicona, los de Steeldive nos lo ofrecen tanto en silicona, del mismo color que la esfera, e idéntica a la del Sumo (Steeldive SD1971/GM1971), o bien como en este caso con un brazalete de acero inoxidable con diseño jubilee. Tiene 22mm de ancho en las asas, tres microajustes con cierre por pulsadores y bloqueo de seguridad, aunque va sin firmar. La parte exterior de los eslabones es cepillada, mientras que la interna está pulida. Los eslabones son macizos aunque los end-links no. Le da un aspecto vintage y es cómodo y ligero, pero algo ruidoso al moverlo.













Mis mediciones de peso se aproximan bastante a los 160 gramos que indica la marca con el armis al completo de eslabones, a mi me ha dado 168g.

Movimiento

A estas alturas hemos visto el calibre Seiko 4R35/TMI NH35 hasta en la sopa. Tanto en Steeldive/Addies como de otras marcas, siendo el más cercano el del Invicta Grand Diver 3045 o el Spinnaker Tesei Titanium a cuyas reseñas os refiero. En el caso que busquéis más información. En cuanto a sus detalles técnicos, como siempre los tenéis aquí (1,1 MB. en formato PDF).







Steeldive no dice ajustar los calibres, así que habiendo visto que los de Heimdallr Sharkey sí lo hacían, mi primera motivación fue comprobar el rendimiento del reloj en el cronocomparador. Arrojó un resultado de +7 a +9 segundos por día, relativamente inestable incluso siendo un calibre de entrada, si bien la cifra media obtenida (+8 spd), la considero buena. Sin resultar brillantes todos los Addies/Steeldive han ido bien en ese sentido, lo que me llevaría a pensar que es ahora SII/TMI quien los ajusta mejor sino fuera porque el rendimiento del mencionado Spinnaker fue más bien discreto. Tal vez sea Astar quien los ajuste, con mayor o menor cariño dependiendo de la marca cliente que los adquiera.







En cualquier caso es suficiente, y superior al que montaban los Seiko SKX007/SKX009, aunque en cuanto a concepto, no me gusta que el Steeldive 1996 haya prescindido del indicador de día de la semana que sí equipaba el calibre 7S26 original. Hubiera sido sencillo de solventar montando el NH36, algo que los de Steeldive no lo han hecho y que en cambio si ofrece el Heimdallr SKX007.







Sensaciones

Como es algo más ligero, más pequeño y más plano que el Heimdallr Monster, en la muñeca se asienta muy bien, y se lleva con bastante comodidad incluso con camisas, algo que también se nota en la distancia entre asas de solamente 46mm. Sin embargo a la vista parece mayor, es debido a que su bisel es bastante delgado dejando un diámetro de la esfera o luz de 31,2mm. En ese sentido se siente muy parecido al Orient Mako III (Kamasu). La amplia esfera y el cristal que se ve muy bien lo hacen muy legible, todo ello sin necesitar un tamaño excesivo.







Es curioso porque los materiales del Steeldive son bastante superiores a los del Orient, sin embargo la calidad percibida es algo mejor en el japonés, quizás por el armis que es donde se nota la diferencia en cuanto a materiales y acabados entre el Steeldive y el Orient, algo lógico porque es un reloj que cuesta más del doble.







Conclusiones

Si dentro de su gama el Steeldive SD1971/GM1971 (Sumo) me parecía caro para lo que era, y el Steeldive SD1953 (Submariner) me parecía una ganga, el Steeldive SKX007 se encuentra a mitad de camino, un poco como lo estaba el Addies MY-H8 / Steeldive SD1970 (Turtle). Un reloj que si te gusta, tiene un precio que sin llegar a ser imbatible si que resulta económico: 87€ pagué yo por él. Claro que el fabricante los ofrece a poco más de 55€ la unidad en pedidos de al menos 300 piezas, así que aún queda margen.







▲ Más ▼ Menos Relación calidad-precio Sin día de la semana NH35 en vez de NH36