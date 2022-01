Galería de relojes de los lectores (16)

Nuevo año, y la galería de los lectores sigue con fuerza. Damos la bienvenida a Lopatin y Luis Nieto y seguimos compartiendo relojes que no se muestran en otros sitios. Máquinas que tienen historia, sea intrínseca o sea personal.

Una decimosexta edición con 51 fotografías si las he contado bien, todo un éxito y espero que también un disfrute para la vista. Destacar la contribución de WR_100 que casi parece una review, y las fotografías de Oscar Hostyn que nos muestran la evolución y el crecimiento de su colección. Por supuesto mi agradecimiento a ARB Cuentatiempos, Sergi y Ricardo que siguen ahí, mostrándonos sus relojes.

WR_100

Hola Javier, (este capricho que me llegó ayer hace que me ya tenga hechos mis deberes para la primera galería del año que viene que esperemos que sea mejor que este).

Más tarde o más temprano iba a caer un Q&Q en mis manos, y hace unos días me topé por casualidad en Amazon con la oportunidad que buscaba para adquirir un Q&Q digital al menor precio posible. No es un reloj de pulsera, pero podríamos considerarlo un «reloj de bolsillo». En realidad es un cronógrafo («STOP WATCH») de mano, pero por 8€ puesto en casa no iba a dejar pasar la oportunidad para saciar mi curiosidad.

El modelo es un Q&Q HS48J001Y. Las especificaciones están en una de las fotografías, pero básicamente tiene hora, cronómetro (según las instrucciones) 24h, alarma con «Snooze» y calendario. Es resistente al agua WR 5bar y lleva una pila CR2032 con una duración estimada de 6 años.

Se puede activar la señal horaria, que es un sólo pitido. La alarma se oye muy bien y no para de sonar hasta que se pulsa uno de los botones. Según cual pulsemos se detendrá o se activará la función «Snooze» (5 minutos).

Se echa de menos la iluminación y ya puestos la cuenta regresiva, pero por el precio creo que no se puede pedir más. En teoría es un producto nuevo, pero la forma en que viene «precintada» la caja parece que haya sido abierto antes. De todas formas está impecable y conserva el plástico de protección de la pantalla (que no lo he quitado para las fotos).

Por cierto, en ningún sitio (caja, instrucciones o reloj) aparece «Made in XXXX».

La pantalla está algo sobrecargada, ya que para ahorrar gastos las funciones y los días de la semana están «serigrafiados». Sabemos que función está activada en cada momento por las rayas que en el modo de la hora indican el día de la semana. Por cierto, no me gusta nada (es un mal endémico de los relojes japoneses) que la semana empiece en domingo.

Estoy muy contento con la calidad percibida en el capricho, aunque es muy aparatoso para reloj de bolsillo. Para reloj de bolsillo/enfermera digital ya existen los Spovan. Es una lástima que Casio, Citizen (Q&Q) o Seiko (Lorus) no hagan algún modelo para cubrir esa necesidad. Aunque quizá lo más fácil sea aprovechar un F-91W cuando la correa se haya roto.

En las fotos no he puesto la función de cronógrafo, ya que lo he enfocado desde la mismísima compra como reloj.

Un saludo y Feliz Año Nuevo para todos.

Oscar Hostyn

Hola Guti te paso otro reloj que he adquirido un Pirelli Pzero watch. Lleva el calibre eta 955.112 cristal de zafiro y caja de titanio y acero inoxidable. La correa es de caucho natural.

Aquí tenéis las fotos del Seiko SQ50 con el calibre 7n43. El Fortis con el eta 1120. Son tres reliquias que voy a añadir a mi colección.

Hola Guti te presento el reloj de Roche y todos los demás los he heredado de mi abuelo. El Emporio Armani lleva cristal de zafiro comprobado no se raya con un clip a si que mi colección crece. A parte que me gusta mucho ese color dorado. La maquinaria del reloj de bolsillo no sé cuál es pero funciona. Espero que te gusten.

Hola Guti te presento el Casio solar le he cambiado la correa no se porque pero esta me gusta más que la de eslabones. Esta la conservaré. Te paso la caja con mis relojes. Espero que te guste la combinación que le he hecho al Casio.

ARB Cuentatiempos

Por fin después de una larga espera llegaron mis dos AE-1500. Después de tenerlos en mano tengo que decir que superaron todas mis expectativas.

Sergi

Un compañero del colegio, sabiendo de mi pasión por lo relojes, me dijo que tenía un Casio que no le funcionaba bien…. Con el famoso «traelo pa acá» sincronización y como nuevo. Este reloj es víctima de los smart y volverá al sueño de los justos a la espera de acabar su pila en la penumbra de un cajón. Pero este fin de semana lo he llevado a correr y le he dado un poquito de caña.. que es un Casio triple sensor, por el amor de Dios. SAVE THE CASIO.

Ricardo

Mi auto regalo de este trabajadisimo diciembre, mi Invicta Speedway, muy exacto y muy chulo. De corazón les deseo felices fiestas y un excelente 2022 primeramente al que hace posible esta Galería, mi amigo Guti y a los fabulosos lectores.

Les muestro parte de nuestro extenso trabajo de fin de año, en el famoso «Paseo de Montejo», felices fiestas a Guti y a todos los lectores de esta Galería y de la Bitácora.

Lopatin

Me estreno con una mezcla de relojería y automoción.

La foto “principal” me ha quedado un poco “huérfana”, ya que también quería poner el Kienzle, el cual tuve varios años en el escritorio funcionando (hace ruido, gasta luz…??) conectado a la corriente, con su botón para la luz y todo, pero me ha sido imposible encontrar; así que la foto de la consola central no es reciente y he tenido que tirar de archivo.

Aquí va el cuadro de instrumentos, (por suerte este le tengo en casa una estantería a la vista) de la marca Jaeger, de mi primer coche, un Chamade, el cual aún conservo nostálgicamente, aunque irreparable después de un accidente, acompañado del manual de taller del susodicho, y del llavero del coche que uso actualmente.

El llavero es un reloj de cuerda manual adquirí hace tiempo, el cual no funcionaba por falta de limpieza y engrase, por suerte mi relojero se encargó de devolverle a la vida; es un calibre suizo, creo que un Felsa 250, si bien el número es el que viene en el calibre, no he conseguido encontrar información, desde luego es un calibre de mujer, remonte manual y 17 rubís; los plexis están machacados así que les quité para sacar las fotos un poco “decentes”, pero las llaves del coche ya sabéis, bolsillo, caídas… , suerte que la rueda de goma es un concepto protoG-Shock y amortigua las caídas, si no solo iba a dar bien la hora dos veces al día…

Luís Nieto

El Casio G-Shock GPR-B1000 en su salsa. Paseo por la montaña durante un día de perros.

Guardatiempo

Para esta entrega de enero consideré en presentar el Pagani Design PD-YS003, sin embargo al final he optado por mostrar dos relojes recientes que me parecen y son, totalmente diferentes.

Oris Aquis Date Calibre 400:



Casio G-Shock GW-M5610U:



Gracias a todos los que os habéis mandado fotografías. Si tú también quieres participar, envíame tu foto o fotos del reloj que quieras, el nombre con el que quieres aparecer, y una pequeña descripción de las imágenes a:

No olvides poner en el asunto la palabra «Galería». Y recuerda que las imágenes deben de ser recientes e inéditas.