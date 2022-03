Neckmarine Automatic Sport Blanco

Fue hace más de un año cuando probé el Neckmarine Automatic Sport Negro, un reloj que creo que innovaba en el panorama de la relojería española ofreciendo algo diferente a muy buen precio. Lo que no llegué a entender es el motivo por el que la versión alternativa del Automatic Sport con esfera blanca y correa azul solamente se ofrecía en el tamaño femenino de 38 milímetros en vez de los 46mm de su variante negra. Como me consta que Javier Aguiar es un fiel seguidor de este espacio, tomó buena nota de ello y decidió lanzar ese modelo, cosa que acaba de ser anunciada y que os traigo aquí en primicia. El Neckmarine Automatic Sport White.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 46mm de diámetro sin contar la corona Corona A presión de acero Esfera Blanca openheart Bisel Fijo de acero inoxidable Cristal Mineral recubierto de zafiro Lume Sí Trasera Exhibición roscada Correa Silicona azul Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 10 ATM Peso N/D Movimiento Hangzhou HZ 2189. 21.600 vph. 20 rubís. Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Prestaciones 36h de reserva de marcha. +/- 35 segundos/día Origen Diseñado en España. Made in China Garantía 2 años PVP 159€ (126€ con el 15% de descuento)( Distribuidor Neckmarine / Swissneck Europe S.L.

Introducción

No ahondaré en la marca porque ya lo cubrí en la prueba del Neckmarine Slim Sport, ni tampoco en el contexto del modelo que repasé en la review del Neckmarine Automatic Sport Black, así que os emplazo a ambas entradas, y así no me repito.

Fue poco tiempo después de publicar el análisis del Automatic Sport en julio de 2020 que decidieron lanzar el modelo de tamaño masculino con los colores de la versión femenina, algo que desde fuera parecía que daría buen resultado. A juzgar por su catálogo (lo podéis descargar aquí -79 MB. en formato PDF-), el modelo femenino debió ser un éxito, confirmando que su diseño tenía aceptación.

Al ser solamente una variación, el proceso de desarrollo iba a ser teóricamente muy rápido y los de Swissneck Europe me comentaron que lo tendrían unos meses después, justo a tiempo para la campaña navideña de diciembre de 2020.

Pero como todos sabemos, el COVID ha traído consigo, además de los consabidos problemas sanitarios y de salud, un conjunto de problemas imposibles de anticipar. Si todo ello afectó a empresas tan variadas como la gigantesca Seiko o la micromarca Tempore Lux, sus tentáculos terminarían alcanzando también al nuevo proyecto del Neckmarine Automatic que se vería retrasado durante casi un año, hasta diciembre de 2021.

Le estoy muy agradecido a mi tocayo Javier de Swissneck, no solamente por ser un seguidor de esta web, sino por escuchar mi sugerencia en voz alta y por acordarse de mi. Una vez el modelo estuvo listo, sin dudar ni un instante me lo hizo llegar para que pudiera comentar mis impresiones, por supuesto con total libertad y sin compromiso… Aunque creo que con la relativa seguridad que le proporcionaba el hecho de que el modelo negro me había gustado, lo cual es mucho decir teniendo en cuenta que no es ni de lejos mi color de esfera favorita.

Dentro de la Sport Collection, el Automatic Sport es la única opción con calibres automáticos, lo que en cierta forma hace que este reloj represente algo distinto al resto de modelos.

Presentación

Siendo el mismo modelo que ya probé no esperaba ninguna sorpresa en cuanto al empaquetado, si bien puesto que en la anterior ocasión no tuve oportunidad de retratarlo, os muestro el envoltorio con papel tipo cebolla firmado por la marca. Como ya nos tienen acostumbrado en Neckmarine se entrega una bolsa de cartón con asas de material textil tipo boutique.

Lo siguiente que vemos nos sorprende. Una caja de cartón en color negro con el nombre de la marca impreso en color negro brillante y que choca con el anterior saquito de nailon azul que vimos con el Sport Automatic Negro.

Dentro tenemos un original estuche de color negro y forma cilíndrica. Va firmado en color blanco y cierra por una cremallera en color anaranjado. Este tipo de presentación le da una experiencia diferente al producto. El revestimiento es plástico parecido al escay, pero está bastante acolchado, así que nos dejará reutilizarlo para llevar nuestros relojes cuando vayamos de viaje.

Al descorrer el cierre nos encontramos con el reloj propiamente dicho. El guarnecido de dentro es tipo terciopelo, en color negro de aspecto cuidado, al igual que la almohadilla que sigue el mismo esquema.

Diseño y construcción

Puesto que estamos ante una nueva variante del reloj que ya conocéis, no me extenderé en este apartado y me centraré en las diferencias entre el Black y el White. Ahora la caja va completamente cepillada, dejando ver el acero inoxidable 316L. Sólo el perfil lateral del bisel es a espejo, en mi opinión le da un aspecto más sólido, aunque también menos misterioso.

El bisel fijo sigue el mismo esquema, de acero cepillado. Pierde la uniformidad que tenía el NKM21132M02 en negro, pero a cambio gana algo que a mí me parece más importante, le cualidad de centrar la mirada directamente a la esfera.

Seguimos teniendo una corona de acero inoxidable y generosas dimensiones que funciona a presión y que va firmada, pero ahora, en acabado pulido a espejo en vez de con el recubrimiento negro. No cambia la resistencia al agua que es de 10 ATM o 100 metros.

La principal novedad es la esfera de un color blanco puro, pero que no es brillante. Me parece espectacular, permitiendo apreciar mejor los bajorrelieves que hacen que no sea completamente lisa. Los marcadores horarios combinan índices y numerales romanos, están aplicados y son enteramente de metal de color azulado. Es el bisel interno el que contiene los marcadores minuteros, esta vez pintados en color azul. Todo mantiene esos colores con la salvedad del logotipo de la marca que va impreso sobre un puente a las 12 en color negro.

La apertura que nos deja ver la maquinaria es espectacular, de grandes proporciones y dejando ver un calibre especialmente diseñado para ser contemplado por la parte delantera, y que más adelante repasaremos.

En cuanto a las manecillas, mantienen la forma de bastón recto. Podrían haber ido a lo fácil, aprovechando las del modelo en negro como hacen otras marcas. Son diferentes, no sólo porque ahora el contorno sea azul metalizado brillante, sino porque han eliminado la esqueletización parcial que tenían tanto el negro, como el blanco para dama. Vuelve a ser una opinión subjetiva de algo que personalmente me gusta. No cubre demasiado el «open heart» y en cambio sí que se nota la diferencia en cuanto a contraste. Además es una superficie adicional para aplicar el lume, lo que conlleva una mejor legibilidad a oscuras. En ese sentido sigue estando aplicado solamente en las saetas.

El cristal es mineral endurecido, pero se le ha agregado un recubrimiento externo de zafiro. Es una forma de no aumentar el precio del reloj con el incremento que implicaría dotarlo de un cristal de zafiro completo, pero que permite aprovechar gran parte de sus ventajas; de nuevo algo que creo que todas las marcas deberían implementar dentro de este segmento.

La tapa trasera es exactamente igual, roscada de acero inoxidable con una ventana de exhibición. Sin embargo como en la versión negra era también de acero cepillado sin ningún tipo de recubrimiento, queda más conjuntada en esta versión blanca y azul.

La correa. es idéntica, pero ahora el caucho es de color azul, y los originales casquillos de refuerzo son cepillados, lo mismo que la hebilla que va también firmada. Su construcción sigue siendo específica, con un ancho en las asas de unos 28 milímetros, pero con un pasador que será mucho más corto.

En la anterior reseña no pude pesar el reloj en una balanza de precisión, por lo que indicaba la cifra de aproximadamente 125 gramos. La cifra exacta son 122g, demostrando su contundencia.

Movimiento

El corazón del Automatic Sport sigue siendo el calibre Hangzhou HZ-2189 un calibre chino que late a 21.600 vph y cuenta con 20 rubís, pero que ha sido diseñado y fabricado para equipar a relojes open heart. Como una imagen vale más que mil palabras, y un vídeo vale como varias imágenes estáticas, aquí lo tenéis para que os permita comprender lo que trato de explicar.

Nos da una panorámica casi completa del movimiento, y cómo carece de fechador, no adolece del defecto de posición de corona fantasma que vemos en otros relojes.

Según PTS Resource Limited, la filial hongkonesa de Hangzhou Watch Company, el 2189 tiene una reserva de marcha de 36 horas, ofrece carga automática bidireccional con posibilidad de darle cuerda manualmente, y no dispone de hacking o parada de segundero. En lo que se refiere a la precisión, establecen un rango de +/-35 segundos por día. Tenía ganas de poderlo poner en el cronocomparador, puesto que no tuve la oportunidad de hacerlo con el Black.

El resultado fueron +13,5 spd, un desfase que se puede considerar bueno en un reloj mecánico, y que juzgando el precio del reloj me parece más que bueno. Tengo Seikos que funcionan peor en ese sentido que el Hangzhou.

Sensaciones

Si exteriormente es un guardatiempo espectacular en cuanto a líneas típicas de un reloj de moda, se encuentran aspectos que rinden tributo a los aficionados a la relojería, en primer lugar los numerales romanos, un reflejo de otra época, y en segundo su maquinaria, alejada de lo que encontramos normalmente y que como habéis visto nos brinda un deleite en lo que a su estética se refiere.

La nueva combinación de colores la encuentro más veraniega y dinámica que la negra, más acorde a la filosofía náutica y marítima de la marca. Pero además ofrece buenos materiales que subjetivamente dan la impresión de ser superiores al modelo negro. La variedad de colores nos permite apreciar mejor el reloj, dando un resultado de que parece una pieza más cara, por más que en realidad sean iguales.

En la muñeca se siente voluminoso, pero para mis gustos, no particularmente pesado. Su atractivo es la esfera, un elemento que siempre vamos a tener visible y que hace honor al «Perfect timing» que es el eslogan de la marca.

Conclusiones

Sobre un PVP de 159€ es un reloj que se puede conseguir sin problemas en El Corte Inglés a 126€, me parece un precio excelente. Un reloj diferente que se convierte en estupendo candidato, tanto para los amantes de la relojería que busquen una pieza diferente que pueda completar su colección, como para aquellos más profanos que siendo consumidores de relojes de moda estén interesados en un reloj que estéticamente se ve y se siente de manera distinto.

▲ Más ▼ Menos Maquinaria visible por delante y por detrás

Buenos acabados para su precio Ausencia de lumen en los índices

Falta de más opciones de color

Valoración

Diseño 9 Materiales 7 Acabados 6 Rendimiento 6 Calibre 6 Prestaciones 6 Precio 9 MEDIA 7

