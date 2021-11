Recuerdos pasados 6 años (Zapatillas Paredes, reloj Woodford y un ventilador Taurus)

Según un post-it que utilicé para controlar la precisión de mi reloj de bolsillo Woodford 1023, no había vuelto a Argamasilla de Calatrava desde el 12 de agosto de 2015. Más de 6 años habían pasado desde entonces.

Como si fuera una cápsula del tiempo, intencionadamente había dejado aquel Woodford en la casa, una forma de recordarlo y no tenerlo en una caja aburrido en casa. A fin de cuentas con el Molnija Pocket Watch Border Guard primero, y después con el Tissot Savonnette Mechanical mis necesidades en cuanto a relojes de bolsillo estaban más que cubiertas.

Otras necesidades de viaje, unido a lo que también debemos mencionar, las escasas vacaciones laborales de la mayoría de trabajadores me habían impedido visitar el pueblo. No obstante, recordaba a la perfección dónde había guardado el reloj, así que esa fue una de las primeras cosas que hice al llegar a la casa. Mirarlo y darle cuerda. Pequeñas locuras que cometemos los aficionados a los relojes.

Para mi sorpresa me había olvidado que junto a él también guardaba un pequeño despertador mecánico. Un modelo chino muy parecido al Vostok M801.1 con un impreciso movimiento a cuerda, pero que pese al transcurso de los años, seguía funcionando.

La «cápsula del tiempo» no terminaba ahí, otro custodio que había decidido salvaguardar del Inexorable eran unas zapatillas Paredes Axel, precisamente el modelo que me hizo retomar el calzado español, y por extensión, la marca Paredes. Las Axel, aún siendo Made in China tenían mucho de lo que significaba Paredes entonces. Un precio muy asequible y un diseño que me encantaba. Resultó que no salieron tan buenas como parecían, no fueron desastrosas como las zapatillas Victoria, pero tal vez guiado por su apariencia exterior esperaba algo más. Lo cierto es que tras mucho uso, aquel verano de 2015 decidí dejarlas en el pueblo. Los pavimentos de cemento de la pequeña localidad habían desgastado aceleradamente la suela, si bien podrían servirme para un apuro. Tiempo después se verían sustituidas por las Paredes Caiman, también hechas en China, también con un bonito diseño, con un precio aún más asequible, y que a tenor de que las sigo usando, puedo afirmar que éstas si han salido verdaderamente buenas.

También por esas reacciones extrañas de a los que nos gusta el calzado, y porque no decirlo, de ese fortísimo impulso de acaparar, me hice tiempo después con otras Paredes Axel que desde 2013 o 2014 aún no he tenido ocasión de estrenar. Lo cuento porque quizás volver a calzar aquel par olvidado de las Paredes me hizo sentir esa sensación de estrenar algo, no en el sentido de estrenarlo siendo nuevo, sino de hacerlo por estar olvidado.

No iban a terminar ahí mis sorpresas. En plena ola de calor a principios de agosto, un ventilador era algo imprescindible para al menos intentar conciliar el sueño. Perdido en el trastero me topé con un ventilador marca Taurus. Taurus de cuando eran Made in Spain y hechos para durar. Tanto es así que esa era en concreto la unidad que usó durante muchos años mi difunta abuela. Recuerdo el ventilador funcionando cuando con 8 o 10 años iba al pueblo en vacaciones. Con una simple resta eso nos da que al menos ha resistido 35 años a sus espalda. Con el calor estival de Castilla La Mancha, debió tener un uso exigente, pero es que además, cuando mi abuelo lo dejó de necesitar, pasó de casa en casa para proporcionar algo de refresco a diferentes familiares. Finalmente terminó en la misma casa que era su hogar, la de mi abuela, ahora de mi madre. Cubrió la necesidad de darme aire, pero además de un modo que nadie podía aventurar, lo hizo con alguien a quien le encanta el Fabricado en España.

Son recuerdos entrañables, objetos que nos traen a la mente las imágenes y las sensaciones de otra época. Cosas que estando guardadas siguen funcionando, y que aunque hubieran desaparecido de nuestros recuerdos actuales, ahí seguían. No todo se reduce a la emoción, a la lucha contra el paso del tiempo, sino que todos ellos seguían funcionandos, como si su aislamiento los hubiera dejado al margen de todo, ajenos a lo que el paso del tiempo nos ha ido trayendo.