Vendido un F-91W por 1.000€

Estamos acostumbrados a escuchar sobre pujas desorbitadas por artículos vintage exclusivos: Las American Optical Saratoga, los Rolex Daytona actuales que se venden más caros que en la tienda, o las asombrosas pujas en subastas de renombre con el Ferrari 250 GTO o el Patek Philippe 6300A Grandmaster Chime. Son piezas de máximo lujo, cotizadas por su escasez, y en muchos casos también por a quién pertenecieron.

Por eso cuando en Wallapop me encontré con que se había vendido un Casio F-91W por nada menos que 1000€ me quedé patidifuso. Casio siempre se caracterizó por sus productos de precio asequible. No eran generalmente los más avanzados pero sí de los que mejor relación calidad-precio proporcionaban, lo que fue una de las claves de su éxito.

Si prestamos atención a la evolución de los precios de los relojes, nos daremos cuenta que en aquel 1989 en el que apareció el Casio F-91W se vendía a 16,95$, algo que habría equivalido en España a unas 1.900 pesetas (11€ al cambio). Si consideramos el IPC ese precio se habría transformado en unos 28€, algo muy alejado de los 10€ a los que podemos comprarlo hoy en día por más que su PVPR sea de 21€.

¿Cómo han conseguido que pasase de esos 28€ a los 10€? Pues recortando en muchos factores, por ejemplo con un packaging tipo peana en vez del blíster de hoy en día, la fabricación japonesa (Japan U) en vez de china (China DH), microbombilla en vez de LED verdoso, … Ciertamente no hablamos de millones de euros en una elegante subasta londinense, pero sí de una revalorización de 100 veces. Y es que este reloj es una de las primeras unidades del Casio F-91W que se fabricaron, puesto que data de 1989 y que se ha vendido en España.

¿Qué nos dice esto? Al menos a mí me dice que son modelos que parecen estar mucho más valorados por los entusiastas que por la marca; un pedazo de historia relojera que parece que solamente los particulares ponen empeño en difundir y conservar. Por otro lado, también me explica cómo el corazón y la emoción supera con diferencia la razón. Este ejemplar es un reloj para conservar, no para usar.

Lo más interesante del asunto es que conozco desde hace años al vendedor, una persona activa en algunos de los foros de relojería que frecuento. Su gran afición a los F-91 le llevó a estar durante 4 años buscando esa pieza, hasta que la encontró. Cada uno tiene su propio camino de aprendizaje, así que tras haber pasado una época iniciática con los relojes rusos, encontró su pasión en los F91… Hasta que finalmente le cansaron y decidió pasarse a los G-Shock. Puso un precio excesivo a propósito, a modo de broma. Al fin y al cabo si se vendía cromos de beisbol a precios astronómicos, ¿por qué no lo iba a hacer un F-91W original? Pues el caso es que así fue y terminó vendiéndose.