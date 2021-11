Tempore Lux Racing One Chrono Mechanical (Prototipo)

Hablar de Tempore Lux (TL) es para mí de una enorme satisfacción, es una marca que conozco desde casi el principio, y de la que pudisteis leer la prueba del Tempore Lux V One y la entrevista a David Ramírez Jiménez. Con mi devoción por las marcas españolas no me da miedo mencionar que fui el primer medio en hacerme eco que Tempore Lux iba a ensamblar sus relojes en España, y esa noticia ser refería ni más ni menos que a este reloj, el Tempore Lux Racing One Chrono Mechanical antes conocido como Racing One Chronograph o The Racing One Chronograph.

Por fin tenemos después de mucho tiempo, un reloj que está diseñado y ensamblado en España, y nada menos que un crono mecánico, algo que lo hace todavía más especial. Sigue leyendo y no te pierdas detalle de este Tempore Lux The Racing One Chronograph.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 42mm de diámetro sin contar la corona. 14mm de alto Corona A presión de acero Esfera Panda (Fondo plateado y subesferas negras) Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Exhibición roscada Correa Cuero negro de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, cronógrafo Resistencia al agua 10 ATM Peso N/D Movimiento Seagull ST1901. 21.600 vph. 21 rubís Complicaciones Remonte manual, cronógrafo de 30 minutos Prestaciones 21.600 vph. -30/+30 segundos/día. 42 horas de reserva de marcha Origen Diseñado y ensamblado en España Garantía 3 años PVP 424€ (Precio normal 649€). 15% de descuento usando el cupón JGC15% Distribuidor Temporelux.com

Introducción

Tras los anteriores modelos de la marca, los Vintage One (V-One) y los Vintage One Cronógrafo, el siguiente paso estaba claro. Se trataba de combinar ambos, dotando al cronógrafo de un calibre mecánico igual que llevaba el V One. Con ese objetivo en mente, el 22 de junio de 2021 se lanzaron de lleno a una campaña de financiación en la plataforma Kickstarter requiriendo de un total de 30.000€ para llevarlo a cabo. Una semana después, el 1 de julio habían conseguido la meta objetivo, y tras finalizar el período acumularon más de 36.000€. Tal vez estamos acostumbrados a proyectos que «lo petan», esos que resultan extraordinarios, pero podéis creerme que la mayoría de los que se lanzan, por un motivo u otro fracasan, no hay más que mencionar las malogradas propuestas de Fuga Watches o de RzR Watches.

Proyectos anteriores de Tempore Lux partían de David Ramírez, su fundador, poniendo dinero de su propio bolsillo, una muestra de su convencimiento, pero que después de todo les limitaba en cuanto a posibilidades. Así el Racing One Chrono Mechanical es mucho más ambicioso, en primer lugar porque como decía, además de diseñado en España, está también ensamblado en nuestro país. Es un proceso que se lleva a cabo desde S’hora des Rellotge en donde Miguel A. Martínez y su equipo se encargan del montaje, control de calidad y ajuste de todas y cada una de las piezas y que a la sazón ubicados en Palma de Mallorca son vecinos de TL. Su experiencia sobrepasa las expectativas que alguien podría tener de un reloj así, están certificados como servicio técnico oficial de Omega, Balmain, Longines, Rado, Mido, Hamilton, Certina, Tissot y Citizen.

Con la producción de los componentes empezando el pasado agosto de 2021, está previsto que las unidades estén finalizadas durante febrero de 2022, por lo que esta unidad es todavía un prototipo, y que tiene algunas diferencias respecto a lo que será la versión definitiva.

La caja del reloj tendrá un diámetro de 41mm, mientras que en el prototipo es de 42.

La correa de Jacobstraps irá firmada en la parte interna, al igual que la hebilla, algo que en esta versión de preserie todavía no es así.

irá firmada en la parte interna, al igual que la hebilla, algo que en esta versión de preserie todavía no es así. El empaquetado será una caja de madera natural y estilo vintage.

La versión final se ensamblará y controlará en S’horadesrellotge, mientras que esta unidad todavía no lo es y por tanto el calibre no está ajustado.

La gama Chrono Mechanical consta de cuatro variantes:

– O1: Con esfera «panda» de fondo plateado y totalizadores en negro.

– O2: Con esfera azul y totalizadores en blanco.

– O3: Con esfera roja y totalizadores en blanco.

– O4: Con esfera plateada y totalizadores en azul.

Todos ellos opcionalmente se pueden pedir con armis en vez de la correa de cuero artesana a un precio algo más económico, eligiendo entre un cierre convencional u otro oculto. Por un pequeño sobrecoste, también se podía pedir el calibre con regulador tipo cuello de cisne (Swan-Neck).

Sin lugar a dudas mi favorito es el 04 con brazalete, un reloj que realmente tiene un aspecto diferente al de la mayoría. Si embargo para esta unidad de preserie la que analizaremos será el 01 con correa de cuero.

Presentación

En esta muestra el empaquetado es provisional, se ha usado el mismo que ya conocíamos en otros Tempore Lux y que pudisteis ver detalladamente en la reseña del Vintage One. Os lo muestro, pero no me extenderé más en él.

La versión de producción se entregará en una elegante caja de madera con un interior forrado tipo cuero. Además de con un manual de instrucciones impreso y una tarjeta de garantía que es válida por 3 años en vez de los habituales sólo 2 años. Es una atractiva forma de ganar la confianza de los clientes y de demostrar que es un reloj hecho para durar. De hecho no descartan que en la medida de lo posible esa cifra aumente en el futuro.

Diseño y construcción

Su diseño es reconocible con el de las leyendas de la relojería racing de los años sesenta, usando una caja tipo cojín de formas cuadradas y unas asas curvadas parecidas a las del Soldat Promessa True Blue.

Tiene 42 milímetros de diámetro sin contar la corona y está construida en acero inoxidable 316L (grado quirúrgico). Está cepillado en el bisel, que es fijo, mientras que el resto de superficies van pulidas a espejo, incluyendo los laterales y la parte de atrás. Es una buena manera de mostrar el trabajo realizado sin que se produzcan reflejos en el metal cuando miramos la hora. Tiene un grosor de 14mm, lo cual es bastante para un reloj con mecanismo de remonte manual, pero que se reduce hasta los 10,7mm si no tenemos en cuenta el cristal.

El motivo es que han montado un cristal de zafiro bastante abombado, inspirándose en el efecto de los plexiglás que se montaban en aquellos años, pero por supuesto aprovechando los materiales actuales, así que también le han aplicado un tratamiento antirreflejos.

Si bien la caja es más bien cuadrada, la esfera es redonda, de lo contrario se habría parecido demasiado a un TAG Heuer Monaco. Sin embargo lo primero que atrae nuestra mirada son las subesferas negras que vuelven a ser cuadradas. Una tendencia que no vemos actualmente, pero que en la época dorada de los cronógrafos de pulsera era bastante habitual, quizás por su semejanza a los cuadros de instrumentos de aquellos bólidos que pilotaban. Adopta la disposición bicompax horizontal, la más clásica, a las 9 en segundero y a las 3 el totalizador de hasta 30 minutos para el crono. Para facilitar el contraste la lectura sus manecillas son de color blanco mate.

Las saetas principales son de tipo bastón recto. Están facetadas en dos partes y pulidas a espejo. Suele ser una mala combinación con colores también plateados, aunque como el bisel interno es de color negro, sus reflejos siempre nos dan un buen contraste. A mencionar también la escala taquimétrica que lleva impreso con números en color blanco. El toque de color lo aporta la trotadora central que es de color naranja, y con énfasis en la capacidad cronográfica ayuda a diferenciarla de un primer vistazo.

Han aplicado lume que indican es Swiss Super-LumiNova® BGW9 en su página web, y que es C3 en Kickstarter. Al menos mi unidad llevaba C3 que es verdoso a la luz del día y refulge en verde intenso, mientras que el BGW9 se ve blanco y en la oscuridad es azulado; desde TL me confirman el error en su página web, siendo por tanto el compuesto C3. En este sentido a algunos les gusta más el tono del BGW9, más discreto durante el día y aunque ofreciendo menos brillo en la noche, también más duradero. Personalmente me suele gustar el C3, que además en un reloj de inspiración clásica como este creo que conjunta mejor. Sea como fuere su rendimiento es muy bueno, y eso que tanto en los índices como en las manecillas principales la superficie sobre la que aplicar el pigmento es más bien pequeña. No es un «faro marítimo» como algunos relojes de buceo ni creo que lo pretenda, pero sí que ofrece una luminosidad suficiente para ser usable.

La superficie de la esfera de color plata la definen como con efecto «rayos de sol». Aunque produce cierto efecto de tornasolado, no me parece el término más adecuado, es más bien un acabado metálico con cierto pulido. No es deslumbrante, pero tampoco completamente gris mate. En su superficie los índices están aplicados y mantienen el acabado espejado con doble facetado de las agujas. El resto de elementos están pintados, salvo la inscripción «100M» que es naranja como el segundero del cronógrafo, el resto, incluyendo el logotipo y sus leyendas, va en negro. Sobrio y con intención de no distraer al usuario.

En cuanto a la tapa trasera es perfecta. De acero inoxidable pulido, y con funcionamiento a rosca como merece un reloj que es estanco hasta los 100 metros o 10 ATM. Y es que es un aspecto que no se suele tener mucho en cuenta, a veces poniendo como excusa que no estamos ante un reloj tipo diver. Lo cierto es que ese hermetismo nos da cierta seguridad en caso de accidentes, lo cual es un punto positivo para el reloj, y para la marca, cuidando aquellos detalles que no se ven a simple vista. En ese sentido la ventana de exhibición es también de zafiro, otro aspecto que valoramos y en donde otras marcas prefieren escatimar. Admito que me ha encantado ver grabado a láser en el contorno la inscripción de «Assembled in Spain». Ojalá que estos pioneros de Tempore Lux consigan poner en valor todo lo que ello significa.

La correa es otra de las joyas del reloj. Una pieza artesana creada por el reputado jiennense Jacobo Ramírez de Jacobstraps, pese a la coincidencia sin ningún parentesco con David de TL. Está fabricada a mano con cuero vacuno suministrado en exclusiva a Jacobstraps y corresponde al modelo patina vintage racing cuero zuoletan premier que sólo ella se vende a 74€ sin hebilla. Es de 20mm de ancho en las asas pudiéndose elegir en color negro, azul, marrón o rojo.

En la preventa, el precio de correa y cierre es de 79€ (luego serán 99€), que es un buen precio, pero que al mismo tiempo nos explica el porqué de la paradoja. La calidad de la correa hace que el reloj sea 40€ más caro que con brazalete de acero, algo que suele ser al revés. La correa va perforada como caracteriza a los modelos automovilísticos, la piel es flexible y suave y por lo que comentan aquellos privilegiados que han podido probar una durante años, su duración es muy larga. Monta un cierre desplegable con pulsadores y está fabricado en acero inoxidable brillante.

Finalmente tenemos su peso, un dato que en la mayoría de firmas parecen obviar y que suelo considerar que es algo útil, al menos de manera orientativa. Bien, según mi balanza digital el conjunto son 121 gramos. No es algo que sorprenda, ya que el tamaño, la solidez de construcción y el calibre usado ya adelantan que será algo más pesado que muchos de los relojes mecánicos dotados de correa de piel.

Os dejo con la panorámica de 360 grados subida a mi canal de Youtube.

Movimiento

En su interior tenemos calibre Tianjin/Seagull de la familia ST19, en concreto el ST1901. Se trata de un movimiento mecánico de cuerda y que ofrece la complicación de cronógrafo con rueda de pilares (column wheel). Está dotado de 21 rubís y late a una frecuencia de 21.600 vph o 3 Hz. Deriva de la Venus 175 (1942-1960) suiza, por lo que es bastante refinada, si bien también denota su diseño de hace años al carecer de parada de segundero o de disco fechador, aunque sí hay versiones con subesfera dedicada para el día del mes.

En los 60, los cronógrafos más populares montaban la Valjoux 7730 (1966-1973), irónicamente basada en la Venus 188 (1948-1969) que fue el motivo por el que la marca vendería el anterior desarrollo, el 175 a Seagull en los años 1960. De modo que un calibre de cuerda con cronógrafo es lo más fiel a sus orígenes.

La ST-1901 es la misma maquinaria que ya viéramos en el Sugess Mechanical Chronograph Moonphase o el Alpha Moonwatch. De ella yo destacaría dos cosas. La primera son sus acabados y su decoración, destacando el grabado de los puentes. Literalmente da gusto verlo por la trasera, que al no tener un rotor automático que nos tape la visión nos ofrece una vista diáfana. Las comparaciones son odiosas, pero máquinas más reputadas como un ETA Valjoux de la familia 7750, mucho más caros, en sus grados habituales ofrecen un aspecto peor. La segunda característica es el accionamiento de los pulsadores por rueda de pilares en vez de por actuadores, algo mucho más refinado y elaborado, pero que además redunda en un accionamiento suave y agradable.

Cómo suele ocurrir en los movimientos de origen chino sus prestaciones varían dependiendo de dónde se consulten, pero se da una reserva de marcha en el rango de 42h a 45h y una precisión media diaria de +/-30 segundos por día. Esto último es menos importante, puesto que Miguel Martínez se encarga de regularlos como parte de proceso de ensamblaje.

Puesto en el cronocomparador me ha dado una media de +12,75 segundos al día en una posición. Es un buen valor para un Seagull ST-1901 pero esperaba una cifra bastante mejor. Más aún porque el casi inexistente «beat-error» nos da una idea de que el problema es de regulación, no de precisión del calibre. Al ser un prototipo que no ha pasado por las manos del ensamblador español tampoco ha sido ajustado, de manera que ese «pero» debería quedar resuelto en las unidades finales del Racing One Mechanical Chronograph.

Habiendo dejado claro que es un movimiento que me gusta, personalmente habría preferido el Seagull ST1940, es decir la variante automática de este ST1901 y que a la sazón es el mismo que vimos en el Vintro Le Mans 1952, un reloj muy diferente pero con unas bases similares.

Sensaciones

Me encantan los coches de deportivos y competición de aquella era: Jaguar E-Type, BMW 2002, Ford GT40, Alfa Romeo Giulia, Ferrari 250 GTO, Aston Martin DB5 (como el que conducía el Comandante Bond en Goldfinger), Porsche 911 o incluso el Mini Cooper o el Ford Mustang.

Coches sin lugar a dudas repletos de personalidad tanto por dentro como por fuera. Si los automóviles importaban, también lo hacían los hombres. Impulsados por la pasión de velocidad, y ya fuera para ganar carreras, o por el simple placer de conducir rápido, daban el máximo de mientras pilotaban. Una competición contra los rivales, pero también contra ellos mismos que les obligaba a controlar el tiempo de manera precisa gracias a su reloj de pulsera o de los cronógrafos en el tablero de mandos de sus bólidos.

Tempore Lux, como marca de relojes española nos obliga a situarnos en la España de aquel contexto de la década de los 60, que en el medio de la Dictadura Franquista (1939-1975) que dando importancia a otros aspectos, terminó situándonos en el vagón de cola de Europa, irónicamente, no muy diferente a lo que ocurre ahora. En lo que a automóviles se refiere, no había mucho donde escoger: Seat 600 de 1957, Seat 1500 de 1963, Simca 1000 de 1965, Seat 850 de 1966, Seat 124 de 1968 y el Seat 1430 de 1969.

He hecho algo de trampa, y he tomado el precioso Seat 124 Sport lanzado a partir del año 1970, justamente el modelo que conduce habitualmente nuestro querido detective Paul Davis en sus aventuras de A contrarreloj, y quien amablemente se ha prestado para capturar un par de instantáneas luciendo este prototipo del Tempore Lux Racing One Chrono Mechanical.

Todo esto es para explicaros que me identifico hasta el extremo con la idea que subyace bajo el Racing One Mechanical, algo que se ha traducido en un aspecto singular gracias a la caja tipo cojín y del que incluso me gusta el zafiro tan abovedado. Es un reloj que aparenta ser más caro de lo que es, y eso ya dice mucho.

Aún así hay ciertas novedades que me agradan, porque aunque entendemos como dial panda aquel que combina el negro con subesferas blancas, o más comúnmente el blanco con esferas negras, en este caso la combinación de fondo metalizado le da un plus de originalidad. Las esferas metalizadas fueron bastante habituales en Thermidor y Duward de los años 70, pero era más raro encontrarlas en relojes con complicación cronográfica.

Tras llevarlo durante varios días, y retractándome parcialmente de lo anterior, reconozco que el remonte manual o cuerda tiene mucho encanto, correspondiéndose a aquellos guardatiempos de la década de los 1960, unido a que la corona es a presión, no hay ningún inconveniente tampoco a la hora de darle cuerda. El reloj no cansa, gracias a un tornasolado discreto en la esfera, unas superficies frontales cepilladas y un diseño atemporal que va con todo.

La correa es espectacular. No sólo por el Made in Spain que ofrece sino que es verdaderamente artesanal. La mayoría no lo son, no se hacen a mano, y para dar esa imagen exageran rasgos que sí se llevan a cabo de manera manual como los pespuntes de algunas costuras. En la de Temporelux/Jacob se nota ya al tacto. Ligeramente gruesa pero enormemente suave y flexible adaptándose a la muñeca como si fuera un guante y evitando que el reloj se mueva o cabeceé. El cierre desplegable que suele ocurrirme que me molesta o se me clava en el reverso en determinados gestos, se integra a la perfección, a la altura del Stowa Antea.

Por último está la sensación de que llevamos un reloj del que por suerte o por desgracia no se verán demasiadas unidades, una pieza exclusiva, y que además es de una marca de aquí que la ha diseñado y se ha ensamblado en España.

Conclusiones

En Tempore Lux han hecho algo que tampoco había visto con anterioridad, y es ofrecer el mismo precio de la campaña en Kickstarter (evitando sus abusivas comisiones) también a los prepedidos de su web. Es decir que los 449€ para las versiones con armis y 499€ para las que llevan correa de cuero; pasan a ser en su web solamente 429€ y 469€ respectivamente. Como nota, en las super early bids se ofrecía al precio de coste: 399€.

En todo caso, por los materiales, y acabados que he podido analizar realmente vale la pena. De hecho la marca cifra el precio final de venta del reloj a 599€ y 649€. No hay que olvidar que si usamos el código de descuento «JGC15%» el precio queda muchísimo más competitivo.

Y es con esos precios definitivos donde sí que tendremos un dilema, porque el Vintro Watches Le Mans 1952 Chronograph Automatic a 599€ (con descuento a 479€) ofrece algo similar, perdiendo en algunos apartados y ganando en otros, pero replicando al Assembled in Spain con un Made in Germany. No hay que olvidar los aún tentadores Seagull 1963 en sus diferentes marcas y variantes que con el mismo calibre, pero con peores materiales y acabados bajan de los 200€.

En el otro extremo están aquellos basados en calibres suizos. Piezas como el Formex Pilot Automatic Chronograph o el Hanhart Pioneer TwinControl que duplican o triplican el precio del TL Racing One. Es lógico porque es un reloj que nada en un nicho muy poco explotado, así que a la hora de enfrentarlo con otras piezas, cuesta encontrarle rival.

▲ Más ▼ Menos Diseño conseguido y atractivo

Calidad diseñada y ensamblada en España Mejor con calibre ST1940

Precio oficial elevado

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 7 Rendimiento 8 Calibre 7 Prestaciones 7 Precio 7 MEDIA 7,71