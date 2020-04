Un reloj en la manga

Estoy tan habituado a llevar relojes de tamaño generoso, usualmente con mecanismos mecánicos que lo hacen también más gruesos y pesados, que había olvidado las ventajas de un reloj de comedido tamaño, pequeño para nuestros días, un reloj como el Casio F-91.

Ya os he dicho en anteriores ocasiones que mi predilecto suele ser el Reuss Uhren Fabrik RUF500. Los hay aún más grandes (Spinnaker Amalfi) y contundentes (OceanX Sharkmaster 1000M), así que desde ese punto de vista, el RUF500 no es exagerado. No obstante, pesa 206g, tiene 44mm de diámetro sin contar la corona, y una altura de 13mm.







En comparación el Casio F-91W parece un juguete, solamente 38,2mm X 33,2mm de tamaño, y una altura de 8,5mm. Cuando lo llevas, muchas veces ni siquiera te das cuenta. Es tan cómodo que no molesta en absoluto, así que para muchos se ha convertido en el reloj de estar por casa. Salvo la tapa trasera de acero inoxidable todo es de resina: cristal, caja y correa. Así que se conforma con un peso pluma, solamente 21g, casi 10 veces menos que el RUF. Lo mismo que ocurre con sus hermanos los F-105W, F-84W e incluso con las versiones WR50M como el W-86 o el W-59.







Decir que el F-91W es el reloj más vendido de la historia, que desde que apareció al mercado su precio sólo ha hecho que bajar, y que lo podemos conseguir por menos de 10€, sería repetirme. El escogido por albañiles, oficinistas, presentadores de televisión, presidentes de gobierno, e incluso por Paul Davis, que lo luce con orgullo en la aventura «Un juego de ingenio».

Pero este popular, sencillo y liviano reloj digital tiene más ventajas. Con tiempo frío y abrigos cubriéndonos, un reloj voluminoso, termina escapándose fuera de la manga. Ya sea porque si es holgada se acaba saliendo, ya sea porque sus dimensiones «piden» que lo saquemos para no molestar. Al final el reloj se enfría yendo por fuera del abrigo, para él no es un problema, pero cuando luego lo volvemos a tocar, el contraste es desagradable. Uno o dos centímetros de nuestra piel, justo donde está la esfera del reloj, quedan también expuestos al aire y al frío. Puede que no lo notemos, que estemos acostumbrados, pero ocurre.

«Un reloj bajo la manga», suena parecido a «Un as en la manga», una herramienta secreta que guardas para ti, y que te puede ser útil en el momento más inesperado. Entonces te pones tu F-91W. Es tan plano que cabe perfectamente bajo la manga de la ropa. Es pequeño, así que no intenta salir de ahí, no se mueve de su lugar. Además es ligero, así que se pega a tu piel sin incomodarla, y mantiene tu calor. Puede que tal vez el F-91W, y sus derivados vintage / collection sean los relojes ideales para el invierno.