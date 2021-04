Armónica Hohner Special 20

Fue Alejandro quien en Juguetes de cuerda me sugirió la idea de adquirir una armónica o harmónica. Las opciones eran enormes, mucho más de lo que uno podría esperar de un instrumento que parece estar en desuso como todo lo analógico hoy en día. Las económicas Gorki de juguete o las Suzuki chinas con reseñas opuestas entre los compradores de Amazon me decantaron por una marca fiable y que conocía, se trata de la alemana Hohner y de la que guardo un grato recuerdo porque en mis tiempos de E.G.B. pasé de una flauta genérica a unas de las que ahora se llaman Melody Line con referencia 9508 de esa marca. En el pasado era una marca reputada, y comparativamente con sus rivales genéricos de precio medio-alto. Esas flautas dulces se pueden encontrar ahora por unos 7€, así que en armónicas los precios tampoco debían de ser prohibitivos.

En el año 1857 Matthias Hohner fundaba la empresa que desde entonces lleva su apellido en Trossingen (Alemania) y que actualmente es Hohner Musikinstrumente GmbH & Co. KG. La curiosidad es que Hohner había sido relojero hasta que comenzó a fabricar los primeros instrumentos musicales, las armónicas, llegando a construir la mayor fábrica del mundo dedicada a la producción de estos instrumentos y siendo por tanto el primero en producirlas de forma masiva. La empresa familiar llegó con Matthias Karl Hohner, la cuarta generación hasta 1986.

Además de tener un fundador relojero, otro detalle que pocos conocen es que en la década de 1980, algunos teclados electrónicos de Casio como el HT-3000 se vendieron con la marca Hohner en este caso usando el modelo KS61, pero también lis VZ-1/HS-2). Para más casualidad, aunque con bastante lógica si lo pensamos, fue un joven relojero alemánm Christian Friedrich Ludwig Buschmann quien en 1821 inventara algo parecido a la armónica de boca. La armónica de cristal se conocía en China desde el año 3.000 a.C. A partir de ese año surgieron muchas adaptaciones del instrumento, algunas en paralelo como la del sastre Christian Messner. Su evolución va a la par con la del acordeón, un instrumento también de viento muy emparentado con la harmónica.

En 1830 Joseph Richter daría forma al instrumento tal y como lo conocemos en la actualidad con 10 agujeros y 20 lengüetas, motivo por el cual a la armónica diatónica se la conoce como afinación de Richter.

Ya centrados en Hohner mi primera opción era el modelo Blues Band de la gama Enthusiast Series que se podía encontrar a 10€. Parecía la opción ideal para iniciarse, sin invertir demasiado dinero en algo que tal vez pudiera terminar olvidado en un cajón. El problema es que era Made in China, algo que en cuanto a caprichos iba en contra de mis ideas. Entonces fui un paso más allá, hasta los 25€ y escogí la Hohner Special 20 de la gama Progressive Series que sí era Made in Germany y que según indica la propia marca es el modelo de armónica más copiado del mundo. La Special 20 fue la primera armónica diatónica del mundo con placas de lengüeta empotradas en el peine, creando una boquilla de plástico saliente que hacía que fuera más cómoda de tocar.

La Hohner Special 20 es una armónica diatónica dispone de 20 notas, 10 son aspiradas y 10 son sopladas, y se puede adquirir en diferentes claves, afinaciones o tonalidades Richter y Country, en claves de HG, F#, F, E, Eb, D, Db, C, B(H), Bb, A, Ab y G. La mía lo es en Do mayor (C), la Special 20 Do (C).











































Tiene 10,2 cm de longitud y está fabricada en plástico ABS (acrilonitrilo butadieno estireno). Lleva una cubierta de acero inoxidable con bonitos grabados de la marca. Las placas de las lengüetas son de latón de 0,9mm de grosor. Según la marca es apta para principiantes y además también para profesionales, por lo que afirman que estará con nosotros durante todos nuestros progresos, lo cual me gusta mucho como idea.

Es bonita y clásica y viene con un estuche plástico de color gris que si bien no pega con el concepto del instrumento, cumple su cometido a la hora de guardarla.

























De la Special 20 Do me gusta porque es muy agradecida, desde el primer momento puedes ponerte a tocar por instinto y el resultado no es desastroso. Aunque como es mi caso tengas un oído de «madera», es fácil desde el principio ir tocando y que no suene disonante, supongo que de ahí vendrá el nombre de armónica, de su armonía que es muy superior al de una flauta dulce y mucho más agradecida desde el comienzo. Aprender a tocar es algo laborioso y que requiere mucha práctica, pero tras unos cuantos días con ella resulta entretenido. La buena noticia es que además de mucho material de pago, en la web tenemos cantidad de recursos gratuitos para el aprendizaje.

Según dicen los expertos, modelos más avanzados son la Hohner Marine Band y Hohner Crossover antes denominadas Hohner Classic que tampoco son mucho más caros que la Special (parten de los 35€ hasta los 60€).