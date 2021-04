AEGAON Peacemaker 53

Han pasado casi dos años desde que probé el AEGAON Tabula Rasa 44 Quartz, y hoy repetimos con la marca, esta vez con el modelo que tenía pendiente en su momento, el Peacemaker 53 Skeleton M, una pieza que la compañía estona ha actualizado recientemente, haciéndola aún más interesante. Así que tras el Neucarl The Sept Mai damos paso a este original reloj, como es habitual, con una prueba a fondo.







Ficha técnica

Género Unisex Caja Acero inoxidable 316L. 53mm de diámetro sin contar la corona. 10,5mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Esqueletizada de acero Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Roscada de exhibición Correa Acero inoxidable de 26mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 100M (10 ATM) Peso 248g (133g sin correa) Movimiento Seagull TY3600.2. 21.600 vph. 17 rubís. Complicaciones Cuerda manual. Segundero pequeño Prestaciones 52h de reserva de marcha. N/D segundos/día Origen Diseñado y ensamblado en Estonia Garantía 2 años PVP 690€ (rebajado a 552€) Distribuidor Aegaon Watch Company

Presentación

Recibimos el reloj en un packaging que nos parece idéntico al del Tabula Rasa 44, si bien cuando lo ponemos lado a lado, nos daremos cuenta que hay varias diferencias, la primera es que el número de serie impreso en negro sobre el cartón blanco deslizante ahora indica «PM53-HHHMH», el segundo es más revelador, porque la caja es algo más grande. Como ya expliqué con el Tabula Rasa, ese número de serie impreso tiene por objetivo optimizar procesos y reducir errores, el centro logístico con el que trabajan lo usa para clasificar la mercancía en el almacén, aunque no estaría de más que incorporase también el logotipo de AEGAON.







En su interior tenemos una caja recubierta de símil piel negra con las leyendas y los pespuntes de las costuras en blanco. Es algo más grande que en el Tabula Rasa, menos redondeada y ligeramente acolchada lo que le da una mejor apariencia.













Al abrir la cubierta se nos muestra un interior muy similar al del Tabula Rasa 44, dejando destacar así el imponente reloj que como iremos viendo más adelante, es el AEGAON Peacemaker.







La dotación es minimalista, un pequeño libro que hace las veces de manual de instrucciones y tarjeta de garantía, y que en contraste con el reloj parece diminuto. Es algo intencionado ya que la marca se dio cuenta que los usuarios sólo acudían a los manuales cuando ya era tarde. Por eso optaron por concentrarlo a lo más indispensable, y así facilitar la lectura. De cara a futuro están considerando explicar las instrucciones en formato vídeo.







Introducción

El AEGAON Peacemaker 65 con sus 65mm de diámetro y sus 300g de peso era mi favorito, el reloj más masivo y espectacular del que tengo constancia. Sin embargo, y dado que aún no se ofrece con brazalete de acero inoxidable opté por la versión en tamaño «medio», el AEGAON Peacemaker 53 skeleton M, el hermano pequeño del 65 que con «sólo» 53mm de diámetro y 133g sin contar el armis es también espectacular. Según me explicaron desde la marca, sólo ha habido un pedido del Peacemaker 65 XL con brazalete de acero, lo que prueba que hay que tener músculo y muñeca para lucirlo como se merece.

Si bien el nuevo lanzamiento de Aegaon Watch Company es el Tribute 45, la historia de AEGAON comenzó precisamente con el Peacemaker 65 en 2012. En 2017 llegaría su versión reducida, el Peacemaker 53. En 2018 se actualizaría con mayor calidad y una resistencia al agua aumentada de 30M hasta 50M.







Ambos tendrían que esperar hasta principios de 2021 para recibir la segunda actualización: una corona roscada y el aumento del hermetismo de 5 ATM hasta las 10 ATM.

La gama Peacemaker 2021 queda estructurada de esta manera:

– «PEACEMAKER 53» skeleton M: Referencia PM53-HHHNM. Con correa de piel vintage negra. 690€ rebajado a 552€.

– «PEACEMAKER 53» skeleton M: Referencia PM53-HHHNP. Con correa de piel vintage marrón. 690€ rebajado a 552€.

– «PEACEMAKER 53» skeleton M: Referencia PM53-HHHMH. Con brazalete de acero. 690€ rebajado a 552€.

– «PEACEMAKER 65» skeleton: Referencia PM65-HHHNM. Con correa de piel vintage negra. 790€ rebajado a 632€.

– «PEACEMAKER 65» skeleton: Referencia PM65-HHHNP. Con correa de piel vintage marrón. 790€ rebajado a 632€.







En mi caso debí de recibir una de las últimas unidades, puesto que la versión con brazalete (PM53-HHHMH), actualmente se encuentra agotada y que se espera que vuelvan a estar disponibles en las próximas semanas. Y es que con gran diferencia, el Peacemaker 53 es el tamaño más exitoso de la gama.

Puesto que su concepto es el de que hay que atreverse, le dan una vuelta de hoja y al igual que el Casio G-Shock GBD-H1000, engloban el Peacemaker Skeleton 53 como un reloj unisex (no así el 65), un recurso que utilizan incluso en su comunicación interna y que explica por qué se ofrece tanto en el catálogo de relojes para mujer como en el de hombre.







Incluso si pasas por Estonia, podrás acercarte a su tienda física en Aia 5b, Tallinn.







Diseño y construcción

La caja tiene 53mm de diámetro sin contar la corona. Sólo por eso ya sería espectacular, pero es que además para darle más vistosidad todo el acero inoxidable 316L con el que está construida va acabada en pulido a brillo. Pese a su gran tamaño, es un reloj muy plano con sólo 10,5mm de grosor, lo que debería hacerlo práctico y cómodo en la muñeca. La caja ofrece una resistencia al agua de 100M.







La corona es de acero inoxidable pulida. Funciona a rosca y se encuentra situada en el lado opuesto al habitual, las 9. Está sobredimensionada, dándole un buen aspecto al conjunto, y que será además muy fácil de manipular.







Lleva un cristal de zafiro plano con tratamiento antirreflejante que va anclado a la caja por un bisel externo fijo también de acero espejado.







La esfera llama aún más la atención si cabe. Es de tipo esqueletizada, pero esqueletizada completamente. Salvo el anillo exterior metálico que contiene los índices horarios todo el resto nos permite ver el corazón mecánico del reloj en movimiento. Los marcadores horarios tienen una forma tridimensional, pero opuesta a lo habitual, no están sobreelevados sino que es un bajorrelieve en el contorno. El resultado me gusta, aunque se echa en falta los índices minuteros. La marca va impresa en color negro en un saliente entre las 5 y las 7. El motivo de esa extraña ubicación es muy sencillo, aunque hay que buscarlo detenidamente. La posición de las 12 la ocupa la manecilla del segundero pequeño.







Las agujas son de tipo bastón recto, en este caso han optado por una buena decisión de diseño, usando contornos de color blanco en vez de los comunes plateados para darle más contraste. De esa manera su legibilidad es buena en las agujas principales, aunque mucho menos en la segundera.







Como tienen un buen grosor, lo han aprovechado para aplicarle lume, de nuevo una solución acertada que no solemos ver en relojes esqueleto. Es algo que como entusiasta de lume me gusta mucho, pero que además creo que aporta funcionalidad. No indican de qué compuesto se trata, todo parece indicar que es Swiss Super-LumiNova C1, puesto que a la luz del día es blanca y verde en la oscuridad. Su rendimiento es muy bueno, suficiente para intuir la hora en la esfera. Habría estado bien que los marcadores horarios también tuvieran luminiscencia.







La trasera sigue un esquema similar al de la esfera. Es roscada de acero, en este caso y como única excepción con la superficie cepillada y ofrece una enorme ventana de exhibición cubierta por cristal de zafiro. El generoso calibre de su interior se ve de maravilla a través de él. Tal vez me falte que no haya ningún grabado con láser mencionando la marca o el modelo, e incluso su resistencia al agua, algo que los usuarios menos expertos tienden a olvidar con el paso del tiempo. La razón es que muchos de los clientes que adquieren un Peacemaker quieren personalizar la trasera con un grabado, algo que abarca también al mundo empresarial con inscripciones conmemorativas. En realidad después de que probara el TR en 2019, a petición de los usuarios eliminaron la leyenda de «TABULA RASA» en la trasera para así dejar más espacio disponible a personalizaciones.







El tipo de correa que usa en esta versión es un brazalete de acero inoxidable. Tiene nada menos que 26mm de ancho en las asas. Va anclado por unos robustos tornillos en vez de usar pasadores, cuenta con 4 microajustes y ofrece bloqueo de seguridad aunque no apertura por pulsadores. El acabado es pulido a brillo, conjuntando así con el resto del reloj, pero haciéndolo más proclive ante arañazos debidos al uso, sobre todo en el cierre que va sin firmar. Se puede comprar por separado a 59€, un precio muy razonable y según se indica, pesa 115g, lo cual no es demasiado teniendo en cuenta su ancho, su grosor y su longitud (185 mm).













Sobre el peso declarado de 133 gramos que es sólo el reloj, si le sumamos esos 115g nos da una cifra total de 248g, algo que cuadra con mis mediciones puesto que con el brazalete de acero y todos sus eslabones me ha dado 249 gramos.

Movimiento

Si hemos visto que el Peacemaker es un reloj poco convencional por fuera, no lo es menos por dentro, puesto que la marca ha optado por moverlo usando un calibre de remonte manual, el Sea-Gull TY3600/ST3600, un clon del conocido ETA/Unitas 6497-2 que fabrica el Tianjin Seagull Watch Group, y que ya vimos en el Parnis Classic. Sin embargo para este modelo han optado por el ST36 en su versión TY3600.2, también denominada 36002 y que es una variante adaptada a relojes esqueletizados con una decoración más elaborada, de hecho el 3600.2 comparado con el 3600 estándar cuesta casi el doble.







Por lo demás mantiene sus generosas dimensiones, muy a la par con el concepto del reloj, y que vienen heredadas de los relojes de bolsillo (37,2mm de diámetro) y una altura de 4,5mm. Lleva segundero pequeño a las 6, y la corona a las 3. Como se puede percibir, en AEGAON lo han rotado, por lo que ahora la corona está a las 9 y el segundero pequeño a las 12.

Tiene 17 rubís, y a diferencia del Unitas 6497-1 que late a 18.800 vph, lo hace a 21.600 como el más caro 6497-2. El calibre ofrece un remonte manual muy agradable y no cuenta con parada de segundero o hacking. Contemplarlo es algo muy bello, ya que el trabajo de decoración parece de una pieza bastante más cara.







Dependiendo de la fuente a la que acudamos se habla de una reserva de marcha de entre 46 y 56 horas. La marca ha adoptado un valor intermedio, y la cifra en 52 horas, que es más de lo que ofrecen la mayoría de maquinarias de carga automática. En cuanto a precisión no se proporcionan cifras oficiales, ni por parte de AEGAON ni por parte de Tianjin, así que haremos referencias a las de ETA con una desviación media de +/-15 segundos al día en el grado standard (6497-1), de +/-2 segundos al día en el elaboré (6497-1), de +/-5 segundos/día en el top (6497-2), y COSC con un máximo de -4/+6 segundos/día en la versión chronometre (6497-2). Como siempre, la mejor forma de verificarlo es en el cronocomparador, en donde ha obtenido un valor mejor del esperado, mostrando un retraso de -10 spd, pero de manera muy estable. Muy buenas cifras para esa maquinaria, y buenas en general dentro de la relojería mecánica.







Sensaciones

No puedo decir que sea un apasionado de los relojes esqueletizados ni openheart, la única excepción es este PeaceMaker 2021 y puede que también con el WQT Eclipse. En el caso que nos ocupa la razón es que su enorme esfera casi parece un escaparate. Un ventanal desde el cual poder ver, no solamente la hora, sino el trabajo de la maquinaria mecánica del reloj, un movimiento que además tiene una decoración bonita y muy elaborada. Da gusto verlo como suele decirse.







Con los 47,5mm del Steeldive 1975 «Tuna» u los 47mm del Invicta Grand Diver 3045 el PeaceMaker 53 es un reloj grande, pero se lleva con comodidad y no resulta aparatoso. No es particularmente pesado, no al menos mucho más que un reloj de tipo buceo o diver. Por ese motivo me gusta que se llame «Pacificador», y es que incluso lo de Peacemaker le queda bien.







Verlo en la muñeca es una sensación que impresiona, quizás por los gigantescos 26mm de ancho de correa. No puedo ni imaginarme lo que se debe sentir llevando los 3cm del Peacemaker 65. Una pieza que te da un toque poderoso, y que evidentemente no pasa desapercibida. La corona situada a las 9 hace que no moleste cuando doblamos la muñeca. Que sea roscada (screw-down) es algo necesario para su asegurar su hermetismo, pero me parece una incomodidad en un reloj de cuerda manual, obligándonos a tener que enroscar y desenroscar cada uno o dos días para remontarlo manualmente, justamente una de las cosas que no me gustaron Alpha Moon Watch. Según me han explicado desde la marca, es algo hecho a propósito, no es sólo porque evita que la corona se extraiga accidentalmente facilitando la entrada de agua, sino además para proporcionarle mayor robustez a la corona.







Su único defecto es en mi opinión la escasa legibilidad del segundero, pero lo considero algo leve, a fin de cuentas no es un guardatiempo que busque la medición exacta del tiempo ya que ésta siempre será aproximada debido a la ausencia de marcadores de minutos.







Conclusiones

Los Peacemaker no son relojes económicos, el modelo 53 con un PVP de 690€ que ahora se encuentra rebajado a 552€ entra en una liga de precios con mucha competencia. Ese es el precio a pagar por sus materiales y por su diseño y ensamblaje en Estonio, que hay que recordar forma parte de la U.E. y por tanto no requiere pagos de impuestos ni aranceles. Es algo que ya veíamos con el Tabula Rasa y sus 360€. Ahora bien, ningún otro reloj que yo conozca ofrece las sensaciones que da este AEGAON. Y es que su tamaño impresiona. No se trata de hacer un reloj grande, sino de hacerlo para que resulte atractivo y equilibrado como han hecho en este reloj. Precio por precio, el Peacemaker sigue siendo más accesible que un Casio G-Shock «Rangeman» GPR-B1000.







Viendo lo rápido que es acostumbrarse a un reloj tan espectacular, no me cabe ninguna duda de que en caso de existir el Peacemaker 65 con brazalete de acero esa habría sido mi opción.







▲ Más ▼ Menos Espectacularidad en la muñeca

Mismo precio con brazalete que con correa Poca legibilidad del segundero

Corona roscada incómoda para remontar el reloj