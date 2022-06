Cada vez me gustan más las milanesas

Históricamente siempre he preferido los brazaletes de acero o armis. Sin lugar a dudas son las correas más robustas y duraderas, y tal vez por estar ya acostumbrado, a mí me resultan cómodas. Es verdad que no a todos los relojes les puede quedar bien un armis, algunos son más fieles a su carácter con correas de piel o incluso cauchos; y en otros, ni siquiera están disponibles de fábrica con brazalete.

Y aquí viene el primer punto clave, porque es difícil encontrar un reloj al que un armis que no sea el suyo específico le quede bien. Los end-links no abrazarán la caja como deben así que se moverán y dejarán huecos. Alternativamente podemos llevarlo sin terminales, algo que es igualmente funcional, pero que a nivel estético no me termina de gustar.

He llevado correas de malla o mallas milanesas en multitud de relojes y con diferentes estéticas. Desde relojes clásicos de inspiración vintage (Circula Classic Automatic o Tissot Visodate Automatic), a estilo buceo (Spinnaker Dumas o Tempore Lux Vintage One) o piloto (Kronos Pilot Automatic (990.65)). Justamente fue con ese Kronos Pilot, originalmente dotado de correa de cuero, que tras conseguir una de las mallas milanesa originales que vende la marca, me surgió la idea de esta entrada.

Por una lado lo que ya comentaba, el caso concreto del Kronos no disponía de ningún brazalete de acero alternativo que le quedase bien. Pero hay más ventajas. Otra de ellas es que las cotas de malla son ajustables por el usuario con facilidad. No necesitas quitar eslabones, no necesitas desatornillar tornillos ni sacar pasadores. Me diréis que al final no es para tanto, algo que sólo tienes que hacer cuando compras el reloj, y que en cualquier relojería te harán a cambio de unos pocos euros.

Entonces es cuando llegan los cambios de temperatura. El frío del invierno hará que tu muñeca se contraiga, y por tanto que el brazalete te quede más suelto de lo normal, y con el calor se dilatará, haciendo que te quede más apretado. Esto último lo odio particularmente. Con los microajustes del cierre podemos solventar el problema, todo ello por supuesto suponiendo que ese brazalete disponga de ello. Y lo cierto es que en aquellos que no son desplegables, no hay microajuste posible. Incluso en los desplegables o deployantes, puede que tengamos que conformarnos con dos o tres posibilidades nada más, una cantidad que por mi experiencia es un tanto justa entre invierno y verano. Lo mínimo deberían ser cuatro posiciones, y todas ellas bastante separadas. Lo ideal es que el brazalete tenga regulación sencilla, una solución que espero que se vaya extendiendo, pero que de momento sólo he visto en relojes de cierto nivel como los Oris Aquis Date Calibre 400, Formex Reef 300 o Tudor Pelagos.

Si la graduación del micro-ajuste se queda corta, no tendrás otro remedio que sacar y poner eslabones, ahora con la complicación añadida que tendrás que buscar eslabones y pasadores sobrantes donde sea que los tuvieras guardados.

En relojes de asas estándar, aquellos a los que se les puede montar cualquier tipo de correa, también se les podrá montar cualquier tipo de malla milanesa.

Por sus ventajas al usuario creo que las milanesas están un tanto infravaloradas. Las hemos visto montadas tan frecuentemente en relojes de moda que pensamos que son de mala calidad. Como en todo, las hay malas, y las hay estupendas. Pero otro aspecto importante, están llenas de historia. Las cotas de malla se usaban como protección más ligera que las armaduras desde el siglo XIII. Eran robustas y ofrecían protección, al tiempo que pesaban menos y permitían una mayor libertad de movimientos. A finales del siglo XIX en Milán empiezan a aparecer pulseras basadas en esa idea, que son comenzadas a usarse en relojería a partir de 1920, sobre todo en marcas alemanas como Vollmer y Staib. Poco a poco se van popularizando hasta llegar a los años 1960 y 1970 donde consiguen mayor esplendor, y empiezan a adoptar la denominación de milanesa, en honor al Milanesado de la ciudad italiana que les vio nacer. Poco a poco fueron cayendo en el olvido, hasta que a partir del 2000 empezamos a ver su resurgimiento.

Son por tanto un tipo de correa que conserva las ventajas de las cotas de malla. Igual o más robustas que un brazalete, pero mucho más flexibles y algo más ligeras. El toque retro que le aportan es también muy interesante, lo que las convierte en una opción magnífica para algunos tipos de relojes.