Hace unas semanas que publicaba la review del Oris Aquis Date Upcycle, el nuevo lanzamiento de Oris que montaba una esfera de materiales reciclados sobre la caja de 41,5mm de la marca; a su vez, muy parecido al Oris Aquis Date que había probado hace más de un año. ¿Otro Oris Aquis os estaréis preguntando?

Pues sí, porque el Oris Aquis me parece uno de los mejores relojes de buceo del mercado que sin embargo, se ha visto superado. El salto cualitativo proviene ni más ni menos que del Oris Aquis Date Calibre 400, el modelo lanzado a finales de 2020 y que retoma los calibres manufactura de la marca elevando el nivel de prestaciones hasta unas cotas nunca antes vistas, ni en la gama Aquis ni en otros relojes de precio similar. Todo ello en gran medida gracias al revolucionario Calibre 400 de la marca, pero que como veréis a continuación se complementa con más mejoras, muchas de ellas imperceptibles en un primer vistazo.

Si lo de manufactura ya es respetable, os dejo solamente un par de datos más: 120 horas de reserva de marcha a 28.800 vph, antimagnético hasta 2.250 gauss, y 10 años de garantía. ¿Impresiona? Pues seguid leyendo porque a continuación tenéis la primera review a fondo del Oris Aquis Calibre 400.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 41,5mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Verde Bisel Rotativo unidireccional de cerámica Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Exhibición roscada Correa Acero inoxidables de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM Peso N/D Movimiento Oris calibre 400. 28.800 vph. 21 rubís Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 120h de reserva de marcha. -3/+5 segundos/día ajustado en 5 posiciones Origen Swiss Made Garantía 10 años PVP 3.000€ Distribuidor Oris SA

Introducción

En el anterior reportaje del Oris Aquis Date ya hablé con bastante profundidad acerca de la historia de Oris, así que para no aburrirte te emplazo a que lo consultes.

La gama Aquis es la más exitosa de la marca, lo que explica también que sea la más variada y amplia. En ella encontramos modelos como los Aquis Small Second, Aquis Big Day Date, Aquis GMT Date, Aquis Chronograph, o el nuevo Aquis Date Relief. Si nos centramos en los Aquis Date «estándar» que son los protagonistas de este análisis tenemos el Aquis Date Calibre 733, es decir el modelo que ya conocemos pero que a día de hoy ha aumentado hasta tener un total de 42 variantes que montan el Calibre 733 en tamaños de 36,5mm, 39,5mm, 41,5mm y 43,5mm y esferas en color negro, azul, verde, marrón, rojo o blanco.

El nuevo Aquis Date Calibre 400 que tenemos en 8 variantes, todas ellas dotadas del calibre 400 con 41,5mm o 43,5mm de diámetro y esferas en color antracita, azul o verde. Esta unidad de 41,5mm de diámetro sea quizás la más ponible, que con la esfera verde se denomina como referencia 01 400 7769 4157-07 8 22 09PEB.

Desde su fundación en el año 1904 y hasta 1981, Oris desarrolló 229 calibres mecánicos propios (manufactura), muchos de ellos legendarios. Todo ello quedó estancado hasta que en 2014 con motivo del 110 aniversario de la marca, abrieron la punta de lanza presentando la familia de calibres de cuerda manual 110, ofreciendo 10 días de autonomía pero a una frecuencia de 21.600 vph. Unos movimientos destinados a sus modelos más prestigiosos.

El calibre 400 de 2020 es algo totalmente distinto, ya que viene a competir con los anteriores Sellita SW-200-1 (Oris 733), por tanto situándose en una franja entre los ebauche y los calibre 110. Un movimiento que por sus innovaciones y sus prestaciones bien podría utilizarse en alta relojería y que la marca de Hölstein ofrece a unos precios competitivos.

A día de hoy la marca ha desarrollado nuevas variantes: El 401 con segundero pequeño y 403 el con segundero pequeño y complicación pointer date.

Presentación

El empaquetado o presentación del Oris Aquis Date dotado del calibre 400 es idéntico al de cualquier otro Oris Aquis. Os mostré muchas imágenes en la prueba del Oris Aquis Date Upcycle. No obstante está tan bien desarrollado, siendo completo y a la vez sin resultar ostentoso que no he podido evitar incluir las nuevas fotografías.

Todo comienza por una cubierta deslizante de color blanco que es estéril, no lleva ningún tipo de logotipo ni marca.

Dentro viene la caja de cartón biodegradable de color gris firmada por «Oris Hölstein 1904» en caracteres blancos.

Al quitarle la tapa nos encontramos otra caja del mismo material pero algo más oscuro que utiliza la misma tipografía y mensaje de antes, sólo que ahora en negro.

En el espacio inferior es donde nos llega la documentación que acompaña al Aquis. La novedad es que de la anterior garantía extendida de 3 años que se ofrecía de serie en los 733, ahora pasamos a nada menos que 10 años. Todos los Oris tienen los 2 años de garantía legal, y a través de MyOris se amplía en 1, 3 u 8 años dependiendo del movimiento que incorporen. En esta garantía especial, se incluye también una prueba de hermetismo gratuita (recomendada a los 5 años). Podéis descargar el manual de producto en español (1,2 MB en formato PDF). También vemos un manual extra específico para el Calibre 400.

Volviendo al packaging, ofrece un tirador textil negro nos facilita su apertura de esta última caja, dando paso a un agradable interior en color gris claro de tacto muy suave.

Como en el Hanhart Pioneer One, opcionalmente se puede pedir un watchroll de muy buena calidad y que además es muy práctico para llevar este Oris o cualquier otro reloj en un viaje.

Diseño y construcción

Nos encontramos ante una caja de acero inoxidable 316L con el mismo diámetro que en el Oris Upcycle de 41,5mm. Sin embargo el grosor ha aumentado en medio milímetro, llegando hasta los 13mm, algo que a simple vista no se aprecia y parecen idénticas. Mantiene también el acabado cepillado, lo ideal en un reloj apto para submarinismo tanto en la parte estética como en la funcional. No hay que olvidar que todos los Oris Aquis ofrecen una resistencia al agua de hasta 300 metros o 30 ATM.

El bisel es de acero inoxidable con inserto en cerámica verde, el mismo que en el Aquis Date convencional, pese a que en algunos lugares se dice que el inserto era de aluminio y ha sido actualizado en el 400. Mantiene la rotación unidireccional de 120 clics con un tacto preciso y sólido.

Tampoco hay cambios apreciables en la corona, de acero inoxidable y funcionamiento a rosca con la parte central cepillada y firmada por Oris.

En la esfera apreciamos un tornasolado o rayos de sol (sunburst) diferente al de los Aquis 733. Lo podéis comparar con las fotografías del Oris Aquis Date. Causa un efecto más discreto, más sobrio y en mi opinión personal un avance a la hora de no cansarnos.

Por lo demás puede parecernos idéntica a la del calibre 733, pero si nos fijamos veremos que no es así. Por un lado cambia la inscripción de «Aquis Pressure Resistant 30BAR/300M» por la más concisa de «Aquis 30BAR/300M. 5 Days», poniendo de relevancia la amplia reserva de marcha del movimiento, y por tanto identificándolo con el Calibre 400. En la versión de 43,5mm figura «Aquis Pressure Resistant 30BAR/300M 5 days». Siguen estando impresas en blanco al igual que los marcadores minuteros. Mientras que los índices van aplicados manteniendo la forma que ya conocemos.

Sin embargo derivado de la nueva maquinaria de concepción mucho más moderna que el Sellita SW200/Oris 733, el fechador es de más grande y adaptado a relojes de mayor tamaño. Así aparece casi pegado a la zona inferior de las 6, lo que por otra parte transforma el anterior medio índice por solamente un punto. Son de esas asimetrías que a algunos les agradará y a otros no, y que en mi caso estando bien justificadas por lo técnico no tienen mayor importancia. El fondo del fechador continúa siendo negro, en algunos medios se dice que es del color de la esfera, pero no es así. Sigue el mismo esquema que en el 733 donde también era con fondo negro y dígitos blancos, salvo en versiones específicas como la del Upcycle que vimos.

Se conservan las manecillas con contornos metálicos pulidos y forma de obelisco nada exagerada.

Tampoco se perciben cambios en cuanto al pigmento luminiscente que sigue siendo Super-LumiNova BGW9 con un brillo azulado de buena intensidad, pero en lo verdaderamente importante, con una duración muy larga. Comparable a la del Formex Reef 300M.

El cristal sigue siendo un zafiro ligeramente abombado y con tratamiento antirreflejos en la cara interna. No hay que motivo para cambiar algo que es difícil de mejorar porque es bonito y ofrece una transparencia magnífica. Llevados al extremo de mirarlo en un ángulo de 180 grados podremos ver con claridad la esfera, sin ningún tipo de emborronado o distorsión.

Cambia la tapa trasera, porque aunque sigue siendo de acero inoxidable roscada, ahora la ventana de exhibición es de zafiro (antes era cristal mineral), un buen añadido, pero lo más importante es que ofrece mayor diámetro, lo que permite una visión casi panorámica de la maquinaria. Circundándolo van grabadas las especificaciones principales del reloj, incluyendo el número de serie identificativo para cada unidad.

El brazalete es de acero inoxidable y repite el esquema de su hermano menor. Es decir 22mm de anchura en las asas, eslabones macizos que están pulidos a brillo en su parte central y mate en el resto. Tiene también 3 posibilidades de microajuste.

Lo que aporta de nuevo es que ofrece un sistema de cambio rápido o quick-release. Ya conocéis mi opinión al respecto, un mecanismo que permite cambiar la correa/armis sin necesidad de herramientas y que debería ser de uso obligado en cualquier reloj. El sistema de Oris no obstante funciona diferente, y ese cambio rápido hace que salga el anclaje del brazalete, pero no el pasador; como si fuera una correa de estilo Marine Nationale. De manera que si queremos cambiarla, tendrá que ser por una que use el mismo sistema. Los Aquis Calibre 400 con correa de silicona usan el mismo mecanismo.

Según mis mediciones el peso del conjunto es de 153 gramos, apenas 1 gramo más que en el Aquis Upcycle y que vendrá a explicarse por la diferente esfera, el diferente calibre y la trasera de zafiro. Una cifra ligera y que demuestra que la solidez no tiene por qué estar reñida con un peso excesivo.

Movimiento

El nuevo calibre 400 parte de la experiencia del anterior 110 de 2014 (y sus derivados 111, 112, 113, 114 y 115), pero no está basado en ellos, es un desarrollo completamente nuevo, y un diseño pensado para relojes de otro estilo. Empezando porque los 110 son de remonte manual y los 400 son de carga automática. Uno de sus mayores atractivos es la extensa reserva de marcha de 120 horas (5 días), algo que han logrado sin tener que reducir la frecuencia como han hecho otros fabricantes, y que por tanto se mantiene a 28.800 vph (4 Hz.). Sobre el papel la forma de conseguirlo es muy sencilla, necesitas combinar el almacenamiento de mayor energía con un gasto menor. Si pensamos en un automóvil, y en su depósito caben más litros de combustible o más kWh en su batería y su motor tiene un consumo menor, fácilmente lograremos una autonomía extendida.

Pues bien un calibre mecánico es bastante parecido en cuanto a la teoría. Dotamos al calibre de dos barriletes conectados en serie en vez de uno, y así almacenamos el doble de energía y además optimizamos el muelle real con una aleación de acero especial que permita que sea más delgado y por tanto almacene más energía. A ello se le suma la reducción del consumo, algo que pasa por reducir la fricción de la mayoría de componentes, esto es, de la energía que se pierde por el rozamiento entre sus diferentes piezas. Eso les ha llevado incluso a desarrollar un nuevo sistema de rodamientos para la masa oscilante. Menor fricción significa también mayor fiabilidad y menos desgaste, así que la garantía de 10 años que mencionaba se complementa con unos intervalos de mantenimiento de 10 años, en vez de los 2-7 años que son típicos de otras marcas. A nivel de sensaciones nos damos cuenta del inferior rozamiento al remontarlo manualmente, resulta mucho más suave que en un calibre de los que estamos acostumbrados.

El calibre 400 está formado por un total de 135 piezas, de las que 30 son de elementos no ferrosos y por tanto antimagnéticos, incluyendo el silicio para la rueda de escape y el áncora que al ser también más ligero y resistente que otros metales y no verse tan afectado por los cambios de temperatura redunda en una superior precisión. Oris SA la garantiza en -3/+5 segundos/día ajustado en 5 posiciones. Un cronómetro en toda regla aunque no esté certificado por el COSC, puesto que es más preciso que esos estándares (-4/+6 segundos por día). No sólo eso, sino que además de ofrecer cambio de fecha casi instantáneo, su ajuste de fecha o quick-set está libre de bloqueo, o sea que podemos cambiar la fecha incluso entre las 21 y las 3. Muestra también de la simplificación que han llevado a cabo, en el buen sentido porque menos piezas implica menos problemas, está dotado de 21 rubís.

La norma ISO 764 para relojes antimagnéticos, en su última revisión de 2020 (764:2020) establece que los movimientos deben ser capaces de resistir campos magnéticos de hasta 4.800 A/m, aproximadamente 200 gauss. Los materiales de última generación del Oris 400 superan esa prueba a 2.250 gauss, 11 veces más.

Finalmente es un calibre de nueva hornada, un desarrollo nuevo que ha tenido en cuenta el tamaño de los relojes actuales. No hay que olvidar que el Sellita SW-200/Oris 733 apareció en 2003, pero que es un diseño se remonta al del ETA 2824-2 (1982-) que a su vez es una actualización del ETA 2824-1 (1979-1982) y éste del ETA 2824 (1971-1979). Ocurre que ETA partió de la base del diseño del Eterna 1427 de 1961 para su desarrollo. El resultado es que el Oris tiene 30mm de diámetro mientras que el ETA y sus antecesores 25,6mm. El disco fechador es por tanto mayor, lo que permite que la ventana para la fecha tenga una ubicación más conveniente, y unas dimensiones algo más grandes y legibles.

Sorprende la ausencia la masa oscilante roja, la característica que introdujo la marca en 2002 y que ahora es plateada. La idea subyacente es que Oris quiere que su propietario aprecie la belleza del calibre de manera natural, sin decoraciones ni artificios que distraigan. Simplemente por su calidad constructiva y su ingeniería. Técnicamente el nuevo rotor es también más ligero, lo que de nuevo contribuye a reducir el desgaste. El rojo quedará reservado a los 733, una decisión que parece justificada y que respeto, pero que creo le hace perder algo de personalidad al modelo y de coherencia a la marca.

Puesto en el cronocomparador he constatado una desviación media de solamente 2,5 segundos al día. Sin embargo con más variabilidad de la que hubiera podido imaginar, variando de 1 a 4 segundos que en ambos casos están dentro de los parámetros prometidos por la marca.

Siendo otro de sus principales activos la extensa autonomía, he decidido medirla yo mismo. Sobre la base de las 120 horas (5 días). Para ello me aseguré que le muelle estuviera completamente cargado, y ajusté la hora a las 00:00 del día 1. Cuando se detuvo, esto es lo que marcaba: día 6, 8:08:47, lo que da un total de 128 horas, 8 minutos y 47 segundos de reserva de marcha. Superando en un 7% las exigentes especificaciones de la marca.

Sensaciones

Intentando transmitir lo que se siente con un Aquis Date en la muñeca sería repetir lo que ya conocemos. Un reloj de altísima calidad con un diseño y características que lo hacen enormemente polivalente. Un reloj tipo buceo apto para aquellos a los que no les gusta el buceo, o bien un diver en toda regla para aquellos que por motivos de trabajo deben vestir elegantemente. Es muy complicado crear un reloj distinguido y que a la vez pueda ser deportivo, pero con el Aquis los de Holstein lo han conseguido. Esa discreción que pasa desapercibida, pero a su vez con un tono verde en la esfera que resulta todavía más cautivador en esta versión motorizada por el calibre 400 (aunque si preferimos, lo tenemos también en azul y antracita).

Su potente reserva de marcha nos da también la tranquilidad que podemos quitarnos el reloj durante unos días y cuando nos lo volvamos a poner en la muñeca seguirá marchando con total normalidad y como hemos visto con una elevada precisión. Ahora bien, no debemos dejarnos engañar con esos 5 días de reserva. No están pensados para que lo vistamos el fin de semana y esperemos que aguante su carga de lunes a viernes. Usa un sistema de carga automática unidireccional, así que no es tan eficiente como los que cargan en dos direcciones. Pero a diferencia de otros movimientos unidireccionales, es muy silencioso y en ningún caso escuchamos o sentimos que la masa oscilante gire loca.

Para los más entendidos, será valorable la manufactura completa de la marca. Pero creo que este Oris Aquis Calibre 400 se disfruta más cuando lo que buscas es un reloj mecánico que cumpla su cometido hasta lo más elevados estándares y que al mismo tiempo no te de quebraderos de cabeza: ni en la reserva de marcha, ni en la precisión, ni en las revisiones cada pocos años. Un reloj que en cuanto a esos tres parámetros, lo cambia casi todo en el panorama relojero.

Conclusiones

Si buscamos competidores del Aquis Calibre 400 en base a su reserva de marcha, solamente el Christopher Ward C1 Morgan 3 Wheeler Chronometer (M01-40HSS1-SD0K0-TC) de 2.250€ o el Clifton Baumatic 10436 de 3.050€ igualan esos 5 días de reserva de marcha, aunque ofreciendo estilos de reloj muy diferentes al Aquis. En el otro extremo el Panerai Luminor 8 Days (PAM00510) lo supera a un coste que es más del doble que el Oris: 6.700€.

Sin embargo en esa franja de precios, el rey en cuanto a relojes de buceo que sean deportivos y elegantes al mismo tiempo, estaría encarnado por la última versión del TAG Heuer Aquaracer Professional 300 que a 2.850€ en su versión con caja de acero y 4.000€ en la de titanio, pero equipado con movimiento tipo ebauche Sellita SW-200-1 spécial (Calibre 5), el mismo que vimos en el Oris Aquis Date Upcycle queda muy por detrás en cuanto a prestaciones. Comparado con el algo más caro Tudor Black Bay (3.580€) que también con un calibre manufactura me parece que queda por debajo del Oris en cuanto a prestaciones, pero algo por encima en cuanto a acabados y materiales.

Justo ese es el principal reto del Aquis 400, que se mueve en ligas muy reñidas en donde además de las cualidades objetivas del reloj intervienen los intangibles. Pongamos cifras ya que Oris da 10 años de garantía mientras que el que más ofrece es Tudor con 5 años. Además se incluye el primer cambio de juntas y revisión de estanqueidad, el resto de marcas nos la cobrarán al menos 100€ por ello.

La pregunta para mi es sí valen la pena los 3.000€ del Aquis dotado con el Calibre 400 contra los 1.950€ del que monta Sellita. Es una diferencia de 1.050€ que es mucho dinero. Al igual que otras marcas Oris SA recomienda un servicio de mantenimiento cada 3-5 años dependiendo del uso del reloj. En 10 años habremos gastado en 1.000€ y 1.500€, así que desde ese prisma, el calibre 400 compensa. Sumado a ello tendremos además una autonomía 3 veces superior y una precisión mejorada.

Incluso puestos a soñar cabe la posibilidad que a medida que aumente la oferta y se optimicen procesos de manufactura, la distancia que separa al 733 y al 400 se acorte.

▲ Más ▼ Menos Calibre 400, una maravilla

Esfera mucho más atractiva Sobrecoste elevado

Desaparición de la masa oscilante roja

Valoración

Diseño 8 Materiales 9 Acabados 9 Rendimiento 8 Calibre 9 Prestaciones 8 Precio 5 MEDIA 8

Vídeos

Os dejo los vídeos correspondientes al reloj que hay publicados en mi canal de Youtube

Unboxing/Toma de contacto:

Panorámica de 360 grados:

