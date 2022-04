Levi’s Trucker Type III Sherpa (comparativa con la Lee Sherpa Rider)

Siguiendo el formato de Paredes Estrella contra Paredes Ecology, hoy voy a reseñar la cazadora Levi’s Type III, pero centrándome en la comparación con su archienemigo y competidor, la Lee Rider.

Hace un par de años probaba la chaqueta Lee Sherpa Rider Jacket en su versión jean/denim. Fue una prenda que me sorprendió agradablemente, y que a los precios oficiosos que se encuentran en comercios online como Amazon, podría decirse que no está mal. De manera que posteriormente adquirí ese mismo modelo, pero con acabado exterior en pana en vez de vaquero. No me satisfizo tanto porque aunque la pana es un tejido más abrigoso, los de Lee aprovecharon para hacerlo más delgado que su correspondiente hermana vaquera.

Fue en ese punto cuando me di cuenta que el modelo de su gran competidor, Levi se podía encontrar incluso más económico que el de Lee, algo que como digo era impensable en 2020. Además parecía ser que la calidad de la de Levi’s era superior, y la calidad y el grosor de los forros era mejor. Finalmente me decanté por esta

Levi’s Sherpa Trucker Type 3 que a veces denominan solamente como chaqueta Sherpa Trucker, puesto que al ser prendas duraderas y que uso a menudo, tarde o temprano les iba a sacar partido.

Aunque ya sabéis que Levi Strauss & Co o Levis es una marca que no me entusiasma por lo que desde hace años representa, es justo recalcar que no siempre fue así, un exponente multinacional que vende ropa cara fabricada en Asia.

Sus orígenes son europeos, puesto que el señor Levi Strauss nació en Baviera (Alemania) en 1829. Como algunos aventureros, decidió trasladarse al Nuevo Mundo, atracando en San Francisco en 1853. Se dedicó a fabricar unos robustos y vastos pantalones de trabajo a base de mezclilla (denim) de algodón, que gracias a sus cualidades rápidamente cuajaron tanto entre mineros, como en rancheros. En 1872 se asocia con Jacob Davis, a quien se le ocurre utilizar remaches de cobre en las prendas para así reforzar las costuras, dando así paso a la Levi Strauss & Co. y Jacob Davis.

Se van sucediendo las innovaciones y las mejoras, siendo la última de relevancia la creación del distintivo de Levi’s, esa marca roja con forma de alas de murciélago, diseñada por Walter Landor & Associates, el mismo año en el que lanzan la cazadora vaquera sherpa tal y como la conocemos. Lo que ellos llaman cazadora vaquera original que en realidad ya existía en los años 1950 y 1960, aunque de uso restringido en las áreas rurales. Según dicen algunas fuentes, ya en los albores de 1900 había prendas parecidas, tal vez forradas a mano por sus propietarios del mundo rural gracias a la lana de sus ovejas. De ahí que en España le llamemos borreguito, aunque en USA se llame sherpa (sherpa lined o sherpa lining).

Según la información oficial de la empresa, este tipo de cazadora (me imagino que la Type I), llegó en 1967, partiendo de la base de la chaqueta denim existente que fue forrada con borrego.

A medida que avanzaba la industria, la sociedad y las profesiones, las cazadoras de borreguito fueron usándose en los ámbitos rurales del momento, siendo una prenda muy habitual entre los camioneros de largo recorrido de Estados Unidos, y que seguramente explican lo de «Trucker» en su denominación. Con la explosión jean de los 80 se convirtieron en una prenda de moda, algo que hoy en día se mantiene, tanto con borreguito como sin él.

Como no quiero extenderme al repetir lo mismo que ya expliqué en la review de la chaqueta Lee Sherpa Rider Jacket, al ser prendas equivalente voy a centrarme en sus diferencias, y sobre todo, en tratar de determinar si es mejor la Levi’s o la Lee.

Sin tener en cuenta el color, puesto que son tonos diferentes (Stonebridge en la Levis y Light Stone en la Lee), lo primero que apreciamos es el cierre. La Levi’s Trucker Type III usa corchetes también llamados botones automáticos metálicos en color gris-plateado. Ese mismo de cierre se replica en el resto de la cazadora: Los puños, los dos bolsillos frontales y el ajuste de la parte baja. La Lee Rider Jacket usaba los más habituales botones de latón envejecido con ojal. A priori no puedo decir que uno sea mejor que otro. Me parece que la solución de Lee es más cara al requerir el cosido de las costuras, pero la de Levi’s podría ser más práctica.

También nos damos cuenta que en cuanto a detalles la vencedora es la Levi’s, con un bolsillo interior del cual su rival prescinde.

Se aprecia que el borreguito interior, que cubre solamente el torso como la Lee, es ligeramente más blanco y más tupido. Debe abrigar algo más, y se aprecia de mejor calidad, si bien la diferencia es realmente pequeña. En el tejido tejano exterior no he notado diferencia, sin embargo recurriendo a las características técnicas se indica que es mezclilla con una densidad de 14,6 onzas, mientras que la de Lee es ligeramente más delgada (13,3 Oz en la jean y 7,5 Oz en la de pana).

Sobre el resto las dos comparten el Made in Bangladesh y afirman tener una composición de 100% algodón, sobre la que tengo serias dudas, puesto que el forro acolchado de las mangas me da la impresión de ser poliéster. El cuello es en ambas de tipo francés, es decir, como los cuellos rectos de una camisa. Describen las materias primas como «importadas», lo cual desconozco si significa que no son tejidos o botones fabricados en Bangladesh, o que tampoco están fabricados en EE.UU.

Una vez que nos la ponemos se siente que la Levi’s Sherpa es algo más pesada. Por una lado tiene que ver la densidad del algodón que comentaba antes, pero el otro es su distinto patronaje. Aunque tanto la Lee como la Levi’s comparten aproximadamente la misma longitud y el mismo tamaño de mangas, la Levis es algo más holgada. En lo que a mi respecta es una ventaja, me gusta más la ropa suelta y ayuda a ponerte y quitarte la prenda. Además permite cierto margen si quieres llevar prendas gruesas debajo. Si buscáis algo más entallado, no creo que entonces sea vuestra mejor opción.

La sensación de abotonarla, al menos cuando es nueva es que algunos de los automáticos nos cuesta esfuerzo de presionar. Requieren ejercer cierta presión, así que tendremos que introducir la punta del dedo por el reverso para así utilizarlo de base sobre la que apretar. La ventaja también existe, y es que resulta más sencilla y rápida de desabrochar. Tras unos cuantos días de uso, en parte es cuestión de acostumbrarse, pero tengo la creencia de que el botón tipo remache de la Lee será más duradero y también más reparable.

Para terminar, está la mordida. Porque con un PVP de 140€ es un precio muy alto, rozando lo abusivo. No sé cuantos de los clientes pagarán esa tarifa y cuantos no, yo la encontré en Amazon a 69€ que aunque es ligeramente elevado, me parece que podría ser justificable. Es un precio más económico que el que pagué por la Lee, o el que la de Wrangler o Jack & Jones. Ahora que puedo comparar Lee contra Levi’s, me parece difícil de justificar la Lee, porque con excepción de los cierres por corchetes los de Levi Strauss and Co, resultan vencedores por un escaso margen.

Cuando empecé este artículo pensé que nos encontraríamos ante un caso más de New Balance, donde la fama no tiene nada que ver con la calidad del producto. Ciertamente las Levi’s Type 3 me ha sorprendido, y tanto por apariencia como por materiales y acabados me parece una compra mejor que la de Lee, y probablemente que la de Wrangler. En este punto y a este precio en el que ambas cuesta casi lo mismo, me cuesta de comprender cómo es posible que seamos muchos los que han comprado la Lee. Levi’s cuenta además con una imagen de marca más intensa y reconocible. ¿Será que Wrangler y Lee apuesta por el Bien de Veblem?