Compra directo al fabricante

No soy de los que ve demasiado la televisión, no me queda mucho tiempo libre, y para ser sinceros nunca me gustó demasiado. El caso es que incluso con lo poco que la veo, he coincidido con dos anuncios de televisión que mencionan el mismo concepto: «Compra directamente al fabricante«, si la memoria no me falla uno era de Balay y el otro era de Dyson. El COVID ha traído multitud de cambios, algunos de ellos positivos, otros negativos, y muchos otros que todavía es pronto para saber si son lo uno o lo otro.

Como este es un espacio fundamentalmente dedicado a la relojería, me llamó la atención que fuera Casio la que también nos dijera algo parecido: «Comprar directo al fabricante». Es una política que a las marcas les sale a cuenta, obviamente y ahora explicaremos porqué. El modelo que implementaron grandes marcas como IWC, Heuer o Zenith, precisamente en un sector como el del lujo donde siempre se había dicho que sería imposible vender sin que el cliente pudiera tocar el producto, y ya ves… Pero es que a fin de cuentas lo hacen también Peugeot, Renault o Volkswagen, puedes configurar y comprar tu coche de más de 30.000€ por internet sin siquiera haberlo visto antes.

Está claro que las marcas quieren recuperar esa parte del control, ser ellos los que vendan los productos en exclusiva. No es algo que se pueda hacer de un día para otro, los mayoristas, tiendas o concesionarios se enfadarían por competencia desleal. Así que lo hacen progresivamente.

Como vimos en relojes para mercados emergentes, Orient con sus Tri-Star y Seiko con sus 5, sólo traen unas pocas referencias a Europa. Por su parte Casio, trae la mayoría de Collection, pero no todos que se reservan a mercados en vías de desarrollo. Así que las tiendas se quedan sin la posibilidad de vender los productos más baratos. Pero poco a poco, se les limita la posibilidad de vender los más caros: Grand Seiko sólo se vende en la tiendas más selectas y los G-Shock más caros no dejan que los vendan en cualquier relojería de barrio.

Podemos decir que luchan contra las relojerías, aunque lo hacen con diplomacia porque los necesitan para los cambios de pila, de correas, etcétera.

Pongamos el Orient Tristar RA-AB0F09L de aquel ejemplo que tiene un PVP de 199€. De ese importe, la tienda (minorista) tiene un margen del orden de 60€ y el distribuidor (mayorista) de unos 28€. Todo ello con impuestos, que como sabéis es la cantidad nada despreciable de 42€ que se lleva el Estado. Así que en un reloj de 199€ los intermediarios se llevan 88€ impuestos incluidos.

Por lo que decía que de momento las marcas no quieren enemistarse demasiado con los comercios, venden en su tienda online al mismo PVPR al que lo hacen las tiendas. En el caso del Orient los mismo 199€. Sólo que ahora, esos 88€ que se llevaban antes entre distribuidor y tienda, ahora se los lleva también la marca. En este ejemplo Orient. Les sale rentable porque en un reloj por el que antes ganarían 30€, ¡ahora le sacan 108€!

Fijaros que las cantidades cuadran, y explican porque ese mismo modelo lo podemos conseguir a 99€ IVA incluido. Cuanto menor sea el importe de venta, es decir su base imponible, también el IVA resultante resulta más bajo. Así que todo ayuda.

El asunto aquí estriba en lo que ocurrirá cuando cierren todas las relojería, o todos los concesionarios de coches. De una cosa estoy seguro, esos 88 euros extra no se repercutirán al consumidor, no te van a vender ese Orient que ahora tiene un PVP de 199€ a 111€ cuando lo compres en su tienda, seguirá costando 199€.

Como de momento relojerías, SAT o concesionarios siguen haciendo falta mientras el objeto que compremos requiera un mantenimiento, deberán dar ese servicio de alguna forma. Puede que esos 88€ que se ahorran sirvan para abrir tiendas propias que hagan las veces de escaparate, SAT y venta de accesorios; o quizás que las destinen para recogerte el reloj y devolvértelo cuando quieras cambiarle una correa. Inclusive puede que ni eso, que se queden ese beneficio extra en sus arcas, y entonces que tengas que pagar tu el transporte de ida y vuelta cuando necesites enviarles el reloj.

Son establecimientos necesarios, no para la venta del producto, sino para su mantenimiento.