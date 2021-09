Nicols TV: Mis Guardianes del Tiempo 29

Nicols TV es uno de los canales líderes de relojería en español que alberga Youtube, tanto si hacemos referencia a su calidad como a su audiencia o a su antigüedad. Desde sus inicios en 2007 han logrado 14 millones de visualizaciones y un total de 40.000 suscriptores.

Al frente se encuentra Daniel Nicolás (Dani Nicols), vicepresidente de Relojería y Joyería Nicols quien desde hace más de un año decidió impulsar la sección titulada Mis Guardianes del Tiempo en donde invita a aficionados a la relojería a compartir su pasión.

A lo largo de estas 29 entregas, el formato de Guardianes del Tiempo, consiste en mostrar algunos relojes y explicar su historia, su importancia, o simplemente lo que nos gusta. A lo largo de esta extensa charla, eso me ha dado oportunidad no sólo de hablar de ellos, sino también tocar temas relacionados con los libros de A contrarreloj. Paul Davis, el panorama relojero en general, las webs dedicadas a la relojería y compartir con todos los suscriptores algunas piezas que me parecen muy interesantes.

Así que si hace apenas un par de días os hablaba de mi participación en el programa Una vez más en GES: G-Shock en español, hoy tengo que volver a agradecer por haber contado conmigo.

¡Que lo disfrutéis!

No quiero desvelar las piezas presentadas, así que si una vez vistos los casi 50 minutos de duración que tiene la entrevista queréis conocer más acerca de los relojes os dejo aquí con sus pruebas:

– Formex Pilot Automatic Chronograph,

– Potens Tokio 40-2897-0-3.

– Duward Elegance Tyylikas.

– Kronos Pilot Automatic Moon Phase.

– Stowa Antea Classic 390.

– Casio F84W.

– A contrarreloj. Paul Davis.