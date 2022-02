Cronógrafo de sobremesa

Repetimos reseña con los cronógrafo, y al igual que con el Sasey SXJ806 de funcionamiento mecánico y origen chino. Ya os comenté que además de gustarme con cierta frecuencia los uso en el despacho, así que el formato sobremesa parecía el ideal para un instrumento así.

Los cronógrafos de mesa son un nicho de mercado en el que apenas hay oferta disponible, y dado que no quería gastarme demasiado dinero, opté por este misterioso J0205 de Aliexpress.

Ficha técnica

Género Sobremesa Caja Metal. 10,5cm de diámetro. 8,3cm de base Pulsadores 2 metálicos. Llave de remonte de plástico Esfera Blanca Bisel Fijo metálico Cristal Plástico Lumen No Trasera N/A Correa N/A Funciones Contador de 60 segundos y acumulador de 60 minutos Resistencia al agua No Peso N/D Movimiento N/D Complicaciones Remonte manual Prestaciones N/D Origen China Garantía 1 año PVP 15,8€ Distribuidor Aliexpress

Introducción

Según he podido descubrir, es un instrumento de marca Lymart (Lianying Enterprise) fabricado en China por la Wenzhou Lianying Education and Technology Co. Ltd. / Wenzhou Lianying Teaching Instrument Co., Ltd., una empresa fundada según dicen en 1991 y que produce instrumentos de medida y de enseñanza. En este caso concreto lo clasifican como clasifican como un cronógrafo educativo, en principio destinado a experimentos de física.

Con referencia J0205, no le veo ningún indicio a su carácter educativo, en lo que a mi respecta podría pasar por un instrumento de medida de carácter más o menos científico.

Lo he visto en dos modelos, el mío que tienen un rango de 60 segundos/60 minutos (J0205) y otro que es de 30 segundos/30 minutos (J01205 o J01205-1). Lo encontramos siempre sin marca, aunque a veces viene impreso el modelo J0205/J01205 en la esfera.

Presentación

Lo recibí en una caja de cartón blanco completamente estéril, aunque he visto otros vendedores que lo ofrecen en una cajita más elaborada como esta que os muestro.

Dentro del empaquetado encontramos una hoja tamaño A5 escrita en chino con lo que deben ser las instrucciones del aparato.

Usando el traductor de chino a español de Yandex, estas son sus indicaciones.

Manual de cronómetro mecánico

Cómo utilizar:

1. De cuerda al mecanismo de relojería antes de usarlo.

2. Presione el botón de inicio (izquierda) para detener el reloj y comenzar a cronometrar, y luego presione ese botón de nuevo y el reloj se detendrá. Cuando lo hagaindicará el valor medido. Si lo pulsa de nuevo se reanudará la cuenta para poder acumular el tiempo.

3. Mientras el reloj está en marcha no presione el botón de reseteo (derecha).

4. Después de que el «período de tiempo» ha sido medido y queda detenido, presione el botón de puesta a cero (derecha) para restablecer la posición a cero de las agujas de minutos y segundos.



Mantenimiento:

1. El aspecto debe mantenerse limpio usando frecuentemente un paño.

2. Evitar la exposición a vibraciones, humedad, campos magnéticos, y climas ventosos o corrosivos. Usar y guardar en un entorno seco.

3. Aquellos que no tienen experiencia en el mantenimiento de estas máquinas no deben desmontarlo.

Ahí concluye todo el packaging. Mencionar que al igual que el Sasey lo recibí con la carga casi completa de cuerda. Ya expliqué que es algo que no me agrada y que suele causar fatiga, pero que cabe la esperanza de que fuera debida a que alguien lo estuvo comprobando antes de enviarlo. En ese sentido se pueden leer bastantes reseñas negativas que reportan que una vez recibido el cronógrafo, no funciona en absoluto. No me extrañaría que fuera cierto conociendo los controles de calidad asiáticos, así que en el caso de que alguien verificara mi unidad previamente estoy agradecido.

Diseño y construcción

El cronógrafo tiene 105mm de alto incluyendo los pulsadores, y una base de 83mm. Va pintado en un color verde claro que es muy retro, muy de los 60. Si bien la calidad de la pintura sobre todo en las zonas que menos se ven es bastante escasa. Algunos dicen que es de acero inoxidable, otros de acero inoxidable y latón. A mi me parece latón, puede que los pulsadores y el bisel sean de acero, pero tengo dudas también. Materiales modestos como os podéis imaginar.

En cuanto a forma es una mezcla entre reloj de ajedrez, algo que tengo pendiente comprar, y un reloj despertador de tamaño mediano.

A diferencia de los cronógrafos de bolsillo el botón a las 12 se encarga del reseteo, mientras que es el de las 11 el que hace de inicio/pausa. Un funcionamiento que es poco intuitivo y cómodo ya que lo que querrás hacer habitualmente es precisamente el start/stop. Sorprendentemente según las descripciones de los vendedores debería ser al revés, es decir la forma intuitiva. Con este tipo de productos uno no sabe en qué creer. Quizás sea un fallo de mi unidad o quizás lo sea del descriptivo que han ido copiando y pegando. Los pulsadores son de metal pulido y no tienen mal aspecto.

El cristal es de plástico u orgánico, algo a lo que ya estamos acostumbrados aunque sin lugar a dudas lo habría preferido mineral, más aún siendo un aparato que no vamos a estar transportando. Tiene una forma muy abombada, no es que dificulte la visualización, pero no le veo razón de ser.

La esfera es blanca mate con todas las leyendas impresas en negro. Además de la ausencia de marca llama la atención la ubicación de la subesfera totalizadora de minutos, que la tenemos colocada a las 11. El diámetro de 83mm le da una luz (espacio útil de la esfera) que es bastante amplio, unos 6cm, lo cual le da mucha legibilidad a la manecilla principal.

Esta aguja es negra mate con forma recta.

La trasera es la zona más fea del reloj. La llave para darle cuerda tiene un agarre de plástico color blanco, también muy de los 1960-1970, pero que no habría costado nada que al menos fuera de latón. Una hendidura nos da acceso al órgano regulador para poder ajustar su marcha.

Según mi balanza de precisión el peso total es de 138 gramos, confirmando que es metal. Adicionalmente he hecho la prueba del imán, y éste lo atrae, así que hay que creer que tiene hierro. No quiere decir que sea acero, pero contiene metales ferrosos.

Movimiento

No se indica ningún detalle acerca de la maquinaria, salvo el hecho de que es mecánica. He medido que late a solamente 12.600 vph, algo lógico considerando que debe ser un instrumento duradero y que su necesidad de precisión es relativa. Esa frecuencia nos da una resolución de 1/4 de segundo (0,25 segundos).

Según Tick-o-Print, el desfase diario ha sido de -26 segundos/día, una cifra que no está nada mal a tenor de las pretensiones que tiene, y que es de sobra debido al rango máximo de medición de 60 minutos. En ese tiempo el desfase estará en el entorno de -1 segundo.

La reserva de marcha me ha sorprendido agradablemente, rondando las 30 horas, muchísimo más de lo esperado. Me imagino que en gran parte conseguida gracias a la baja frecuencia.

Sensaciones

Este cronógrafo de sobremesa es muy sonoro, más que la mayoría de despertadores mecánicos. Su baja frecuencia es algo a lo que no estamos acostumbrados, así que ese tic-tac se escucha extraño durante los primero instantes, como si no nos inspirara confianza. Ya digo que es algo subjetivo, y que nada tiene que ver con la fiabilidad y la durabilidad de la maquinaria. Apenas lo he tenido 50 horas funcionando, lo cual es muy poco para determinar a ciencia cierta cómo es su calidad.

La peana es muy estable, es difícil que el cronógrafo se vuelque o que no asiente bien. Sin embargo la mencionada extraña ubicación del pulsador de inicio/parada hace que frecuentemente tengamos que sostenerlo con la otra mano antes de poder operar con él. Lo cómodo sería que directamente pudiéramos reanudarlo con la palma de la mano como si fuera un «chess clock».

No es algo con historia y también más sofisticado como el Agat SOS PR-2B, pero tiene su relativo encanto.

Conclusiones

15€ son el causante de convertir a este aparatito en un capricho interesante que agradará mucho a cualquier aficionado a la horología mecánica. La calidad constructiva es la que se podría esperar de su precio, pero si se demuestra ser más o menos duradero, tendrá además una buena utilidad práctica.

Como en muchos productos Made in China uno espera que a cambio de un incremento de precio mejoraran los detalles que quedan pendientes. Ese cristal de plexy, los acabados en general…

▲ Más ▼ Menos Cronógrafo mecánico de mesa Pulsadores invertidos

Valoración

Diseño 6 Materiales 5 Acabados 5 Rendimiento 7 Calibre 5 Prestaciones 7 Precio 8 MEDIA 6,1

Vídeos